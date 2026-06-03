Körfez'de sıcak saatler! Türk denizci A Haber'e anlattı: Hava savunma sistemleri 10 kez devreye girdi

Körfez'de yaşanan gerilim bölgedeki deniz trafiğini ve çalışanları da doğrudan etkiliyor. Bahreyn'de bulunan Türk denizci Çağrı Kaynak, dün gece yaşanan hava saldırılarını ve bölgede yaşanan hareketliliği A Haber ekranlarında anlattı.

LİMANDA HAVA SALDIRISINA TANIK OLDULAR

Bahreyn açıklarında değil doğrudan liman içerisinde bulunduklarını belirten Türk denizci Çağrı Kaynak, şunları kaydetti:

"Biz Bahreyn açıklarında değiliz, Bahreyn limanındayız, Halife bin Selman diye bir limandayız. Bulunduğumuz bölgeye çok yakın bir lokasyonda bir silo var, alüminyum silosu. Onun arkasında zannediyoruz Amerikan üssü bulunuyor çünkü dün gece 01.00 sularında hava saldırısına şahit olduk. Oradan kalkan hava savunma sistemleri füzeleri etkisiz hale getirdiler."

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN 10 DEFA AKTİF OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Saldırı sırasında yaşanan hareketliliği gözlemlediklerini belirten Kaynak, şu ifadeleri kullandı:

"Droneları göremedik, sesini de duyamadık çünkü yüksek irtifada geldiler zannediyorum. Sadece hava savunma sistemleri bir 10 defa kadar aktif olup gelen füzeleri durdurdular. Yani 10 kere falan havalandığını gördük."

DAHA ÖNCE DE BENZER TEHLİKE YAŞANDI

Bölgede daha önce de benzer olaylarla karşılaştıklarını vurgulayan Kaynak, Dubai açıklarında yaşadıkları bir olayı şöyle anlattı:

"Drone saldırısına şahit olmadık ama sadece demirde olduğumuz zamanlarda, Dubai'de demirdeyken çok yakınımızda bir drone infilak etti tam üstümüzde. Belki de bize geliyordu tam emin değiliz ama ses çok yakından ve şiddetli gelmişti. Biraz paniğe kapılmıştık o sıra."