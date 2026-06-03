Akıllı TV'lerdeki içerik dayatması: Silemediğiniz o uygulama aslında bir casus mu? Batı'nın kirli eli evlatlarımızın üzerinde!

NETFLIX'İN GİZLİ REÇETESİ: İSLAM KARŞITLIĞI VE SİNSİ PROPAGANDA Dijital platformların içerik politikalarındaki karanlık noktalara dikkat çeken Alp Miraç Dilek, "Netflix örneğine baktığımızda özenle hazırlanmış gizli propagandaları fark etmek mümkün. Bu platformun içeriklerinin bir reçetesi var. İslam karşıtlığı, şiddet, pornografi ve eşcinsel içerikleri ürünlerinin içerisine sinsice yerleştiriyorlar. Bu türden olmayan bir içeriğe rastlamak neredeyse imkansız hale geldi" sözleriyle küresel tehlikenin boyutuna işaret etti.

ALGORİTMA SİZİN DEĞİL, "ONLARIN" İSTEDİĞİNİ SUNUYOR Sosyal medya ve dijital mecralardaki algoritma oyununa değinen Dilek, "Unutmamak gerekir ki algoritma sizin görmek istediklerinizi değil, onu yönetenlerin size göstermek istediklerini sunmakla görevli. Küresel algoritmayı yerel düzeyde tekrar düzenlemedikçe bu fikir dayatmasının önüne geçmek mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

BATILI DAYATMAYA KARŞI "YERLİ VE MİLLİ" HAMLE ŞART İslam ve Türk dünyasının bu kültürel baskıya karşı kendi alternatiflerini üretmesi gerektiğini savunan Alp Miraç Dilek, "Genellikle içerikler yayınlandıktan sonra tepki veriyoruz ancak bu geç kalmak anlamına geliyor. Bunun yerine kendi platformlarımızda, kendi kültürümüze ait kahramanlar, isimler ve efsanelerle içerikler sunmalıyız. Batılı devler liginde dengeleyici alternatifler oluşturmak zorundayız" ifadelerini kullandı.