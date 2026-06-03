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Akıllı TV'lerdeki içerik dayatması: Silemediğiniz o uygulama aslında bir casus mu? Batı'nın kirli eli evlatlarımızın üzerinde!

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Akıllı TV'lerdeki içerik dayatması: Silemediğiniz o uygulama aslında bir casus mu? Batı'nın kirli eli evlatlarımızın üzerinde!

Sosyal medya devleri ve dijital yayın platformlarının akıllı televizyonlardan kumandalara kadar uzanan etkisi yeniden tartışma konusu oldu. A Haber Editör Masası programında konuşan Alp Miraç Dilek, algoritmaların yönlendirme gücü, çocukların maruz kaldığı içerik riski ve yerli platform ihtiyacına dikkat çekti.

Sosyal medya devleri ve dizi platformları artık hayatımızın her anında, sadece bir tık uzağımızda yer alıyor. Akıllı televizyonların kumandalarına kadar giren bu uygulamalar, masum bir eğlence gibi görünse de aslında sinsi bir kültürel dayatmanın merkezi haline gelmiş durumda.

AKILLI TV'LERDEKİ SİLEMEDİĞİNİZ O UYGULAMALAR KİMİN AJANDASI?

Çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan bu küresel kuşatmanın perde arkasını A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek, "Editör Masası" programında çarpıcı detaylarla gözler önüne serdi.

Akıllı TV'lerdeki içerik dayatması: Silemediğiniz o uygulama aslında bir casus mu? Batı'nın kirli eli evlatlarımızın üzerinde! - 1

KUMANDALARDAKİ "TEK TUŞ" TUZAĞI: NEDEN SİLEMİYORUZ?

Dijital dünyadaki özgürlüğümüzün aslında sınırlandırıldığını belirten Alp Miraç Dilek, "Cep telefonlarımıza uygulamaları yükleyip silebildiğimizi hepimiz biliyoruz ancak her alanda aynı özgürlüğe sahip değiliz. Akıllı televizyonlarda Netflix ve YouTube gibi platformlar sistemin içerisine gömülü olarak geliyor, yani fabrika çıkışı böyle. Üstelik bu dev şirketler, kumandalara kolay erişim tuşu eklenmesi için televizyon markalarına devasa ödemeler yapıyor" sözleriyle, bu platformların evlerimize nasıl "zorunlu" misafir edildiğini aktardı.

Akıllı TV'lerdeki içerik dayatması: Silemediğiniz o uygulama aslında bir casus mu? Batı'nın kirli eli evlatlarımızın üzerinde! - 2

ÇOCUKLARIMIZ BÜYÜK BİR RİSK ALTINDA

Özellikle çocukların ve gençlerin bu içeriklere karşı savunmasız olduğunu vurgulayan Dilek, "Çocuklar ne izlediklerini bilmeden kendileri için tehlikeli olabilecek içeriklere bir tıkla maruz kalabiliyor. Bu platformlar, gençlerde alışkanlık oluşturarak aslında gelecekteki müşterilerini hazırlıyor. Bizim için basit görünen bir içerik, bir çocuğun dünyasında travma etkisi yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Akıllı TV'lerdeki içerik dayatması: Silemediğiniz o uygulama aslında bir casus mu? Batı'nın kirli eli evlatlarımızın üzerinde! - 3

NETFLIX'İN GİZLİ REÇETESİ: İSLAM KARŞITLIĞI VE SİNSİ PROPAGANDA

Dijital platformların içerik politikalarındaki karanlık noktalara dikkat çeken Alp Miraç Dilek, "Netflix örneğine baktığımızda özenle hazırlanmış gizli propagandaları fark etmek mümkün. Bu platformun içeriklerinin bir reçetesi var. İslam karşıtlığı, şiddet, pornografi ve eşcinsel içerikleri ürünlerinin içerisine sinsice yerleştiriyorlar. Bu türden olmayan bir içeriğe rastlamak neredeyse imkansız hale geldi" sözleriyle küresel tehlikenin boyutuna işaret etti.

Akıllı TV'lerdeki içerik dayatması: Silemediğiniz o uygulama aslında bir casus mu? Batı'nın kirli eli evlatlarımızın üzerinde! - 4

ALGORİTMA SİZİN DEĞİL, "ONLARIN" İSTEDİĞİNİ SUNUYOR

Sosyal medya ve dijital mecralardaki algoritma oyununa değinen Dilek, "Unutmamak gerekir ki algoritma sizin görmek istediklerinizi değil, onu yönetenlerin size göstermek istediklerini sunmakla görevli. Küresel algoritmayı yerel düzeyde tekrar düzenlemedikçe bu fikir dayatmasının önüne geçmek mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Akıllı TV'lerdeki içerik dayatması: Silemediğiniz o uygulama aslında bir casus mu? Batı'nın kirli eli evlatlarımızın üzerinde! - 5

BATILI DAYATMAYA KARŞI "YERLİ VE MİLLİ" HAMLE ŞART

İslam ve Türk dünyasının bu kültürel baskıya karşı kendi alternatiflerini üretmesi gerektiğini savunan Alp Miraç Dilek, "Genellikle içerikler yayınlandıktan sonra tepki veriyoruz ancak bu geç kalmak anlamına geliyor. Bunun yerine kendi platformlarımızda, kendi kültürümüze ait kahramanlar, isimler ve efsanelerle içerikler sunmalıyız. Batılı devler liginde dengeleyici alternatifler oluşturmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Akıllı TV'lerdeki içerik dayatması: Silemediğiniz o uygulama aslında bir casus mu? Batı'nın kirli eli evlatlarımızın üzerinde! - 6

EN KRİTİK ROL AİLEDE: BASKI DEĞİL REHBERLİK

Son olarak ailelere seslenen Dilek, "Çocukları telefon ve tabletten uzak tutmak bir çözüm olabilir ama gençler için durum farklı. Ortaokul çağındaki çocukların bile telefonu var ve yaş kısıtlamasını aşmak çok kolay. Burada baskı ve yasaklar yerine rehberlik etmek riskleri azaltacaktır. Ancak bu şekilde kumandalarımıza kadar giren Batılı dayatmayı durdurabiliriz" sözleriyle ebeveynleri uyardı.

Akıllı TV'lerdeki içerik dayatması: Silemediğiniz o uygulama aslında bir casus mu? Batı'nın kirli eli evlatlarımızın üzerinde! - 7
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