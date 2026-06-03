Akıllı TV'lerdeki içerik dayatması: Silemediğiniz o uygulama aslında bir casus mu? Batı'nın kirli eli evlatlarımızın üzerinde!
Sosyal medya devleri ve dijital yayın platformlarının akıllı televizyonlardan kumandalara kadar uzanan etkisi yeniden tartışma konusu oldu. A Haber Editör Masası programında konuşan Alp Miraç Dilek, algoritmaların yönlendirme gücü, çocukların maruz kaldığı içerik riski ve yerli platform ihtiyacına dikkat çekti.
Sosyal medya devleri ve dizi platformları artık hayatımızın her anında, sadece bir tık uzağımızda yer alıyor. Akıllı televizyonların kumandalarına kadar giren bu uygulamalar, masum bir eğlence gibi görünse de aslında sinsi bir kültürel dayatmanın merkezi haline gelmiş durumda.
Çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan bu küresel kuşatmanın perde arkasını A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek, "Editör Masası" programında çarpıcı detaylarla gözler önüne serdi.
KUMANDALARDAKİ "TEK TUŞ" TUZAĞI: NEDEN SİLEMİYORUZ?
Dijital dünyadaki özgürlüğümüzün aslında sınırlandırıldığını belirten Alp Miraç Dilek, "Cep telefonlarımıza uygulamaları yükleyip silebildiğimizi hepimiz biliyoruz ancak her alanda aynı özgürlüğe sahip değiliz. Akıllı televizyonlarda Netflix ve YouTube gibi platformlar sistemin içerisine gömülü olarak geliyor, yani fabrika çıkışı böyle. Üstelik bu dev şirketler, kumandalara kolay erişim tuşu eklenmesi için televizyon markalarına devasa ödemeler yapıyor" sözleriyle, bu platformların evlerimize nasıl "zorunlu" misafir edildiğini aktardı.
ÇOCUKLARIMIZ BÜYÜK BİR RİSK ALTINDA
Özellikle çocukların ve gençlerin bu içeriklere karşı savunmasız olduğunu vurgulayan Dilek, "Çocuklar ne izlediklerini bilmeden kendileri için tehlikeli olabilecek içeriklere bir tıkla maruz kalabiliyor. Bu platformlar, gençlerde alışkanlık oluşturarak aslında gelecekteki müşterilerini hazırlıyor. Bizim için basit görünen bir içerik, bir çocuğun dünyasında travma etkisi yaratabilir" ifadelerini kullandı.