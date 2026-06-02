Gürsel Tekin’den Özgür Özel ve trollere sert mesaj: Retweet yaparak kazanılmıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içerisinde en güçlü destek veren isimlerin başında gelen Gürsel Tekin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekin, CHP'lilerin kendi yanlarından olduğunu belirterek, sosyal medya üzerinden yürütülen algı çalışmasıyla seçim kazanılamayacağını belirtip, "Seçimler sosyal medyada retweet yaparak kazanılmıyor" dedi.

İstinaftan çıkan mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki tarihi geçiş süreci devam ediyor. Cumartesi günü genel merkeze gelerek tarihi bir bayramlaşma programı düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" çıkışı ve "Arınma" mesajlarıyla güne damgasını vurmuştu.

Törende Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra en yoğun ilgiyi gören isim ise CHP'li Gürsel Tekin oldu. Partililer tarafından tezahüratlarla karşılanan Tekin, hem bayramlaşma törenini hem de parti içerisindeki son durumu değerlendirdi.

"HERKES GÖNÜLLÜ KATILDI"

Sabah'ın haberine göre CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine devam ettiğini belirterek sözlerine başlayan Tekin, "Genel merkezdeki programa tüm partililerimiz gönüllü olarak katılım sağladı. Beklentimizin üzerinde bir katılım oldu. Kendi emekleriyle, kendi imkanlarıyla Ankara'ya gelerek çok değerli bir dayanışma örneği sergilediler. Tüm partililerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"LOKASYONU KENDİLERİ BELİRLESİN"

Siyasetin sosyal medya üzerinden dizayn edilemeyeceği mesajını veren Tekin, "Ben her gün sahadayım. Vatandaşla iç içeyim. Olağanüstü bir ilgi var. Sahayı, sokağı bilmeyen bazı siyasetçiler bana bu konuda sorular soruyorlar.

İstanbul'da lokasyonu kendileri belirlesin, Sultanbeyli'den Silivri'ye kadar gidelim, konuşalım halkla. Biz hiçbir zaman seçimden seçime sahada olmadık. Halk yanımızda. Bizim yanımızda olmayan kesim trol çeteleri. Onlar da olmasın zaten. Seçimler sosyal medyada retweet yaparak kazanılmıyor. Önemli olan vatandaşın derdiyle dertlenebilmek, ona çözüm üretebilmek" şeklinde konuştu.

"3 YILDA 29 BİN ÜYE İSTİFA ETTİ"

Manisa Milletvekili Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde partide yaşanan istifa dalgasına ilişkin de önemli bilgiler paylaşan Tekin, "İstanbul'da son 3 yıl içinde yaklaşık 29 bin üye partiden ayrıldı. Bu çok çarpıcı bir rakam. Onların hepsini CHP'ye tekrar kazandıracağım. Biz CHP'nin birliği, bütünlüğü, kardeşliği için mücadele ediyoruz. Tüm gücümüzle bu uğurda ter dökmeye devam edeceğiz" dedi.

FONDAŞ MEDYAYA TEPKİ

Bu süreçte eski parti yönetimi tarafından fonlanan yayın kuruluşlarına da isim vermeden sert sözlerle tepki gösteren Tekin, "Çeşitli medya grupları maalesef benim için hayal kırıklığı oldu. Bir kısım gazetecileri saygın gazeteci olarak biliyorduk, değillermiş. 9 aydır o gruptan kimse bana mikrofon uzatmadı. Bizi eleştiriyorlar, cevap hakkımızı elimizden alıyorlar. Neden bize mikrofon uzatmıyorsunuz? Sizin için gazetecilik bu mudur?" eleştirisini yöneltti.

KURULTAY ÇAĞRISINA SAYILARLA CEVAP

Öte yandan olağanüstü kurultay çağrılarına da sosyal medya hesabından sayılar eşliğinde yanıt veren Tekin, "İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda. Bunun yanında 44 delege tutuklu, 21 delege AK Parti'ye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor. Ortada böylesine ağır bir tablo varken, delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum; bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir?" ifadelerini kullandı.

