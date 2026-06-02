Gürsel Tekin’den Özgür Özel ve trollere sert mesaj: Retweet yaparak kazanılmıyor

Gürsel Tekin



"3 YILDA 29 BİN ÜYE İSTİFA ETTİ"



Manisa Milletvekili Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde partide yaşanan istifa dalgasına ilişkin de önemli bilgiler paylaşan Tekin, "İstanbul'da son 3 yıl içinde yaklaşık 29 bin üye partiden ayrıldı. Bu çok çarpıcı bir rakam. Onların hepsini CHP'ye tekrar kazandıracağım. Biz CHP'nin birliği, bütünlüğü, kardeşliği için mücadele ediyoruz. Tüm gücümüzle bu uğurda ter dökmeye devam edeceğiz" dedi.

Gürsel Tekin



FONDAŞ MEDYAYA TEPKİ



Bu süreçte eski parti yönetimi tarafından fonlanan yayın kuruluşlarına da isim vermeden sert sözlerle tepki gösteren Tekin, "Çeşitli medya grupları maalesef benim için hayal kırıklığı oldu. Bir kısım gazetecileri saygın gazeteci olarak biliyorduk, değillermiş. 9 aydır o gruptan kimse bana mikrofon uzatmadı. Bizi eleştiriyorlar, cevap hakkımızı elimizden alıyorlar. Neden bize mikrofon uzatmıyorsunuz? Sizin için gazetecilik bu mudur?" eleştirisini yöneltti.