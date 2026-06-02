Gürsel Tekin’den Özgür Özel ve trollere sert mesaj: Retweet yaparak kazanılmıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içerisinde en güçlü destek veren isimlerin başında gelen Gürsel Tekin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekin, CHP'lilerin kendi yanlarından olduğunu belirterek, sosyal medya üzerinden yürütülen algı çalışmasıyla seçim kazanılamayacağını belirtip, "Seçimler sosyal medyada retweet yaparak kazanılmıyor" dedi.
İstinaftan çıkan mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki tarihi geçiş süreci devam ediyor. Cumartesi günü genel merkeze gelerek tarihi bir bayramlaşma programı düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" çıkışı ve "Arınma" mesajlarıyla güne damgasını vurmuştu.
Törende Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra en yoğun ilgiyi gören isim ise CHP'li Gürsel Tekin oldu. Partililer tarafından tezahüratlarla karşılanan Tekin, hem bayramlaşma törenini hem de parti içerisindeki son durumu değerlendirdi.
"HERKES GÖNÜLLÜ KATILDI"
Sabah'ın haberine göre CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine devam ettiğini belirterek sözlerine başlayan Tekin, "Genel merkezdeki programa tüm partililerimiz gönüllü olarak katılım sağladı. Beklentimizin üzerinde bir katılım oldu. Kendi emekleriyle, kendi imkanlarıyla Ankara'ya gelerek çok değerli bir dayanışma örneği sergilediler. Tüm partililerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.