İsrail’den inanç özgürlüğüne darbe! Filistin’den Siyonistlere sert tepki: Bu bir din savaşı ilanıdır!

İsrail'in camilerde hoparlörle ezan okunmasını yasaklamaya yönelik attığı skandal adım, İslam dünyasında ve uluslararası arenada infial yarattı. Filistin yönetiminden "Dini savaş ilanı" çıkışı gelirken, A Haber’de konuşan Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, bu hukuksuz kararın sadece Müslümanları değil, tüm inanç özgürlüklerini hedef alan küresel bir faşizm dalgasının habercisi olduğu konusunda uyardı.

İsrail'in camilerde hoparlörle ezan okunmasını yasaklamayı hedefleyen tartışmalı yasa tasarısı, Filistin cephesinde sert tepkilere yol açtı. Filistin yönetimi söz konusu girişimi "açık bir din savaşı ilanı" olarak nitelendirirken, Mescid-i Aksa'dan da İsrail'e karşı dikkat çeken mesajlar geldi. Konuya ilişkin konuşan Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, dikkan çeken açıklamalarda bulundu. EZAN YASAĞI KRİZİ BÜYÜYOR: TEHDİT SADECE FİLİSTİN'LE SINIRLI DEĞİL FİLİSTİN'DEN SERT TEPKİ: BU AÇIK BİR DİN SAVAŞI İLANIDIR İsrail'in ezanları susturmayı hedefleyen yasa tasarısı coğrafyada tansiyonu zirveye taşıdı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Başdanışmanı, İsrail'in camilerde ezanın hoparlörlerle okunmasını yasaklamaya yönelik hamlesinin "açık bir dini savaş ilanı" olduğunu vurgulayarak dünyaya seslendi. Bu karanlık planın mimarının ise aşırılıkçı görüşleriyle bilinen Ben-Gvir'in "Yahudi Gücü" partisi olduğu belirtiliyor. 1948'de işgal edilen Filistin topraklarında yükselen ezan sesine pranga vurmak isteyen bu tasarı, İsrail Yasama İşleri Komisyonu tarafından onaylanarak resmen bir provoke aracına dönüştürüldü.

İsrail'in ezanları susturmayı hedefleyen yasa tasarısı coğrafyada tansiyonu zirveye taşıdı (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) MESCİD-İ AKSA'DAN TARİHİ ÇIKIŞ: "RAHATSIZ OLAN ÇEKİP GİTSİN!" Sıcak bölgedeki gerilim Mescid-i Aksa'dan gelen açıklamalarla daha da tırmandı. Mescid-i Aksa Hatibi Sabri, İsrail'in bu hukuksuz girişimine karşı dik bir duruş sergileyerek, "Ezandan rahatsız olduğunu iddia edenler buradan çekip gitsin" ifadelerini kullandı. Katliamcı zihniyetin bir parçası olan Ben-Gvir'in sunduğu tasarı, sadece ezanın durdurulmasını değil, aynı zamanda ibadethanelerdeki hoparlörlere el koyma yetkisini de kapsıyor. Bu durum, inanç hürriyetine yönelik doğrudan bir saldırı ve kutsal değerlerin gasp edilmesi olarak nitelendiriliyor. TEHLİKE ÇANLARI TÜM İNANÇLAR İÇİN ÇALIYOR: "SIRADA KİLİSELER VAR" Konuya ilişkin konuşan Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, sorunun sadece bir sınır meselesi değil, evrensel bir tehdit olduğunu belirterek çarpıcı uyarılarda bulundu. Levent Ersin Orallı, "Bu konu sadece Filistin konusu olmaktan çoktan çıktı. Tüm inanç özgürlükleri için İsrail'in siyonist varlığı büyük bir tehdit oluşturuyor" değerlendirmesini yaptı. Zulmün sınır tanımayacağına dikkat çeken Orallı, "Bugün burada ezanı yasaklayanlar, yarın kiliselerde de pazar günleri artık ibadet yapamazsınız diyebilir. Çünkü çok sayıda kiliseyi de vurdular; minareleri yıkmalarından hiçbir farkı yok" sözleriyle siyonist saldırganlığın Hristiyan dünyasını da hedef alabileceğini hatırlattı.

Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, sorunun sadece bir sınır meselesi değil, evrensel bir tehdit olduğunu belirterek çarpıcı uyarılarda bulundu (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) BATI DÜNYASININ SESSİZLİĞİ VE LÜBNAN HESABI Küresel güçlerin İsrail'in bu hamleleri karşısındaki sessizliği, uzmanlar tarafından "felakete davetiye" olarak yorumlanıyor. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Batı dünyası susmaya devam ederse, refleks göstermemeye devam ederse, yarın inanç özgürlüğü adına yaşanabilecek bir coğrafya olmaktan çıkacak" uyarısını yaptı. Fransa'nın Lübnan üzerindeki hamlelerine de değinen Orallı, "Fransa tehlikeyi biraz anladı, bu yüzden Lübnan'da durdurmaya çalışıyor. 'Buraya çıkmayın, burada Maruniler var, Hristiyanlar var, onlar da sizden' diyor. Ama hadise bir noktadan sonra inanç silsilesinin dışına çıkacak" şeklinde konuştu.