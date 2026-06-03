İsrail’den inanç özgürlüğüne darbe! Filistin’den Siyonistlere sert tepki: Bu bir din savaşı ilanıdır!
İsrail'in camilerde hoparlörle ezan okunmasını yasaklamaya yönelik attığı skandal adım, İslam dünyasında ve uluslararası arenada infial yarattı. Filistin yönetiminden "Dini savaş ilanı" çıkışı gelirken, A Haber’de konuşan Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, bu hukuksuz kararın sadece Müslümanları değil, tüm inanç özgürlüklerini hedef alan küresel bir faşizm dalgasının habercisi olduğu konusunda uyardı.
İsrail'in camilerde hoparlörle ezan okunmasını yasaklamayı hedefleyen tartışmalı yasa tasarısı, Filistin cephesinde sert tepkilere yol açtı. Filistin yönetimi söz konusu girişimi "açık bir din savaşı ilanı" olarak nitelendirirken, Mescid-i Aksa'dan da İsrail'e karşı dikkat çeken mesajlar geldi. Konuya ilişkin konuşan Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, dikkan çeken açıklamalarda bulundu.
FİLİSTİN'DEN SERT TEPKİ: BU AÇIK BİR DİN SAVAŞI İLANIDIR
İsrail'in ezanları susturmayı hedefleyen yasa tasarısı coğrafyada tansiyonu zirveye taşıdı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Başdanışmanı, İsrail'in camilerde ezanın hoparlörlerle okunmasını yasaklamaya yönelik hamlesinin "açık bir dini savaş ilanı" olduğunu vurgulayarak dünyaya seslendi. Bu karanlık planın mimarının ise aşırılıkçı görüşleriyle bilinen Ben-Gvir'in "Yahudi Gücü" partisi olduğu belirtiliyor. 1948'de işgal edilen Filistin topraklarında yükselen ezan sesine pranga vurmak isteyen bu tasarı, İsrail Yasama İşleri Komisyonu tarafından onaylanarak resmen bir provoke aracına dönüştürüldü.
MESCİD-İ AKSA'DAN TARİHİ ÇIKIŞ: "RAHATSIZ OLAN ÇEKİP GİTSİN!"
Sıcak bölgedeki gerilim Mescid-i Aksa'dan gelen açıklamalarla daha da tırmandı. Mescid-i Aksa Hatibi Sabri, İsrail'in bu hukuksuz girişimine karşı dik bir duruş sergileyerek, "Ezandan rahatsız olduğunu iddia edenler buradan çekip gitsin" ifadelerini kullandı. Katliamcı zihniyetin bir parçası olan Ben-Gvir'in sunduğu tasarı, sadece ezanın durdurulmasını değil, aynı zamanda ibadethanelerdeki hoparlörlere el koyma yetkisini de kapsıyor. Bu durum, inanç hürriyetine yönelik doğrudan bir saldırı ve kutsal değerlerin gasp edilmesi olarak nitelendiriliyor.
TEHLİKE ÇANLARI TÜM İNANÇLAR İÇİN ÇALIYOR: "SIRADA KİLİSELER VAR"
Konuya ilişkin konuşan Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, sorunun sadece bir sınır meselesi değil, evrensel bir tehdit olduğunu belirterek çarpıcı uyarılarda bulundu. Levent Ersin Orallı, "Bu konu sadece Filistin konusu olmaktan çoktan çıktı. Tüm inanç özgürlükleri için İsrail'in siyonist varlığı büyük bir tehdit oluşturuyor" değerlendirmesini yaptı. Zulmün sınır tanımayacağına dikkat çeken Orallı, "Bugün burada ezanı yasaklayanlar, yarın kiliselerde de pazar günleri artık ibadet yapamazsınız diyebilir. Çünkü çok sayıda kiliseyi de vurdular; minareleri yıkmalarından hiçbir farkı yok" sözleriyle siyonist saldırganlığın Hristiyan dünyasını da hedef alabileceğini hatırlattı.
BATI DÜNYASININ SESSİZLİĞİ VE LÜBNAN HESABI
Küresel güçlerin İsrail'in bu hamleleri karşısındaki sessizliği, uzmanlar tarafından "felakete davetiye" olarak yorumlanıyor. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Batı dünyası susmaya devam ederse, refleks göstermemeye devam ederse, yarın inanç özgürlüğü adına yaşanabilecek bir coğrafya olmaktan çıkacak" uyarısını yaptı. Fransa'nın Lübnan üzerindeki hamlelerine de değinen Orallı, "Fransa tehlikeyi biraz anladı, bu yüzden Lübnan'da durdurmaya çalışıyor. 'Buraya çıkmayın, burada Maruniler var, Hristiyanlar var, onlar da sizden' diyor. Ama hadise bir noktadan sonra inanç silsilesinin dışına çıkacak" şeklinde konuştu.
1930'LARIN KARANLIK GÖLGESİ: AVRUPA'DA YENİ BİR FAŞİZM BLOĞU MU DOĞUYOR?
Orallı'nın analizleri, meselenin sadece Siyonizmle sınırlı kalmayıp tehlikeli bir Musevi karşıtlığını tetikleyebileceğine dair tarihi bir perspektif sunuyor. Levent Ersin Orallı, "Korkarım ki yavaş yavaş yeniden bir Musevi karşıtlığı da oluşabilir. 1930'lara, 40'lara gidelim; neler yaptıklarını gördük ve biz kınadık. Yine biz 'Bize kaçın' dedik. Onlarca Yahudi hoca İstanbul ve Ankara üniversitelerine sığındı" hatırlatmasında bulundu. Ancak Avrupa'daki tablonun giderek vahşileştiğini belirten Orallı, "İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da ve özellikle Polonya'da inanılmaz görüntüler var. Katolikler yavaş yavaş kin ve nefretle Yahudilere karşı çıkıyor; turist bile olsa yollarda yürütmüyorlar insanları" ifadelerini kullandı.
KÜRESEL TEK EGEMENLİK VE SON UYARI
Dünyanın yeni bir kutuplaşmanın eşiğinde olduğunu savunan Orallı, Amerikan hegemonyasının bu gidişata müdahale etmesi gerektiğini savundu. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Umarım Amerikan aklı buna dur diyebilir. Ama eğer ok yaydan çıkarsa, Batı dünyasının yeni bir sorunu olacak; bunun adı da yeniden faşizm bloğunun yan yana geldiği yeni bir ittifak olabilir. Umarım burada dururlar" sözleriyle yaklaşan büyük tehlikeye karşı son uyarısını yaptı. Ezan yasağıyla fitili ateşlenen bu sürecin, küresel bir inanç savaşını tetiklemesinden endişe ediliyor.