CHP'li Emre'den "Kurultay olmazsa seçime giremeyiz" iddiası!
Mutlak butlan kararının ardından CHP'de kriz her geçen gün derinleşirken, Özgür Özel cephesinden "kurultaya gidilmezse partinin 2028 seçimlerine giremeyeceği" iddiası siyaset kulislerinde yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Peki CHP'nin seçime girememesi olasılığı mevcut mu? A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili - Siyaset Bilimci Dr. Nazım Maviş, Siyasi Partiler Kanunu'nun tüzüğünde CHP'nin seçime katılmamasına dair net bir hükmün olmadığına dikkat çekerek bu çıkışın kurultaya gitmek için yapılan zorlama argüman olduğunu belirtti.
CHP'li Zeynel Emre, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP'nin, 3 yıl boyunca kurultay yapmamış sayılacağını ve Siyasi Partiler Kanunu'na göre 6 yıl boyunca kurultay yapılmadığında bu sürenin dolması halinde seçimlere giremeyeceklerini ileri sürdü.
"KURULTAY OLMAZSA SEÇİME GİREMEYİZ" İDDİASI
Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen CHP'li İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 38. Olağan Kurultay'ın iptal edilmesinin ardından CHP'nin seçimlere katılımına ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Emre, Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan kurultay süresine işaret ederek, partinin mutlak butlan kararı nedeniyle son 6 yıldır kurultay yapmamış sayılacağını ve bu sürenin temmuz ayında dolacağını öne sürdü. Bu nedenle Emre, CHP'nin 2028 seçimlerine katılamayabileceğini iddia etti.
CHP'de yaşanan koltuk savaşları krizi sürerken, muhalefetin "kurultay olmazsa seçime giremeyiz" iddiasında gerçeklik payı var mı? A Haber'de Melih Altınok ile Sebep sonuç programına konuk olan AK Parti Milletvekili - Siyaset Bilimci Dr. Nazım Maviş, Gazeteci Bülent Erandaç ve Gazeteci Gaffar Yakınca konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ZEYNEL EMRE'NİN "ZORLAMA" ARGÜMANI VE HUKUKİ GERÇEKLER
CHP'li Zeynel Emre'nin kurultay süreciyle ilgili yaptığı açıklamaların altının boş olduğunu belirten Dr. Nazım Maviş, "Siyasi Partiler Kanunu'na baktım; genel kurul süresi net. 2 yılı geçtikten sonra yapması lazım, 3 yılı da aşmaması lazım diyor. Ancak yapılmadığı takdirde partinin seçime katılmamasına dair açık ve net bir hüküm kanunda yok. Sadece iki genel kurulu üst üste yapmamış olan partinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından münfesih hale geldiğine dair bir tespit olursa diye bir hüküm var" sözleriyle meselenin hukuki boyutunu ortaya koydu.
Maviş, Zeynel Emre'nin bu çıkışının aslında Özgür Özel'e destek olmak ve genel kurulu bir an evvel yaptırmak için kullanılan "zorlama bir argüman" olduğunu ifade etti.
MAHKEME KARARI VE "MÜCBİR SEBEP" GERÇEĞİ
CHP'nin içinde bulunduğu durumu "marjinal bir sonuç" olarak nitelendiren Nazım Maviş, "Bülent Bey'in söylediği gibi, mahkeme kararıyla iptal edilmiş bir kongre var. Dolayısıyla burada mücbir bir durum söz konusu. Parti delegeleri veya genel kurulu kendi iradesiyle kongre yapmaktan imtina etmiş değil. Yapılmış bir kongreyi mahkeme yok hükmünde saymış ve 2020 yılındaki kongreye geri dönülmüş. Buradan hareketle seçime girmemesi gibi bir hükme varılması ihtimaline inanmıyorum" diyerek, CHP içindeki panik havasının yersiz olduğunu ancak bir taktik savaşı yürütüldüğünü kaydetti.
"TAKTİK SAVAŞI YAPMAK İSTİYORLAR"
Gazeteci Gaffar Yakınca, CHP'nin yaptığı sürecin bir taktikten ibaret olduğunu vurgulayarak "Burada bir taktik savaşı yapmak istiyorlar ama taktik belli değil. Sadece bir şeyler söyleyelim ve konu karmaşıklaşsın şeklinde bir durum var." ifadelerini kullanarak muhalefet içindeki çaresizliğe dikkat çekti.
KİRLİ STRATEJİ: "VURUŞARAK ÇEKİLME"
CHP içindeki adaylık ve koltuk savaşının çok daha derin odaklarla bağlantılı olduğunu iddia eden Gazeteci Bülent Erandaç, "Çok güzel bir kelime var: 'Vuruşarak çekilme'. Neyi vuruşuyorsun? İmralı'da, Silivri'de, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in buluşmasında o strateji uygulanıyor şu an. Vuruşarak çekilmek, düşmana karşı ateş edilerek yapılır, kendi ayağına sıkarak değil. Ben burada bir ciddiyetsizlik görüyorum. Muhalefet iktidara karşı yapılır, bunlar muhalefeti kendine karşı yapıyor" sözleriyle CHP'deki iç savaşa dikkat çekti.
"CHP PUSULASIZ BİR GEMİ"
Ana muhalefetin vizyon ve perspektifini kaybettiğini belirten Nazım Maviş, "Özgür Özel'in resmen genel başkan olduğu dönemde de aynı fotoğraf vardı ancak mutlak butlan kararından sonra durum daha da yoğunlaştı. Pusulasız bir gemi gibiler; rastgele, plansız, programsız, stratejisiz ve taktisiz hareket ediyorlar. Akıllarına o an ne eserse onu yapan bir gürûh havası var. Sadece bir vicdan tutulması değil, akıl tutulması da üzerine gelmiş. Kendi kadrolarını yönetme kapasitelerini ve potansiyellerini büyük oranda kaybetmiş bir görüntüleri var" diyerek değerlendirmede bulundu.