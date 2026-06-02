CHP'de FETÖ alarmı! Tüm belediyeler için denetim kararı

CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 4,5 saat süren kritik MYK toplantısının ardından dikkat çeken kararlar alındı. Parti yönetiminin, CHP'li belediyelerde FETÖ yapılanmasına yönelik kapsamlı bir denetim mekanizmasını devreye sokacağı öğrenildi. İlk kulis bilgilerini canlı yayında paylaşan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, söz konusu uygulamanın, istisnasız tüm CHP'li belediyeleri kapsayacağı bilgisini verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşık 4,5 saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti kulislerini hareketlendiren önemli kararlar ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kritik zirvede, belediyelere yönelik kapsamlı bir denetim sürecinin masaya yatırıldığı öğrenildi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, CHP yönetimi FETÖ ile mücadele kapsamında partiye bağlı belediyelerde geniş çaplı inceleme ve denetim mekanizması oluşturma kararı aldı. Edinilen bilgilere göre söz konusu denetim süreci yalnızca belirli belediyelerle sınırlı kalmayacak, Türkiye genelindeki tüm CHP'li belediyelerde uygulanacak. CHP'DE TARİHİ HESAPLAŞMA! KILIÇDAROĞLU'NDAN BELEDİYELERE FETÖ DENETİMİ 4,5 SAATLİK KRİTİK ZİRVEDE SICAK TEMAS Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bugün tam anlamıyla bir "diplomasi trafiği" ve "karar anı" yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunda gerçekleştirdiği ilk MYK toplantısı, beklentilerin üzerinde bir sürede tamamlandı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Genel Merkez'deki MYK bitti Cansel Helvacı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk MYK toplantısı gerçekleştirilmişti. Saat 18:00'de başlayan toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Uzun bir toplantı oldu ve az önce bittiğine dair bilgi elimize ulaştı" ifadelerini kullandı. Toplantının süresi ve içeriği, parti içinde ciddi kararların alındığının ilk sinyali olarak değerlendirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunda gerçekleştirdiği ilk MYK toplantısı, beklentilerin üzerinde bir sürede tamamlandı (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) KILIÇDAROĞLU'NDAN TARİHİ FETÖ ÖZRÜ VE İTİRAFI Genel Merkez koridorlarında yankılanan en çarpıcı konu ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat dile getirdiği FETÖ itirafı oldu. Geçmişe dönük bir özeleştiri veren Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, partide yeni bir stratejinin kurulduğunu gösteriyor. İlter Yeşiltaş, "FETÖ konusu önemli. Kemal Kılıçdaroğlu burada Genel Merkez'de yaptığı açıklamada 'FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür dilerim' demişti. Şimdi bu açıklamasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu hangi adımları atacak, herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor" ifadelerini kullanarak partideki büyük değişime dikkat çekti. YOLSUZLUK VE FETÖ'YE KARŞI "İÇ DENETİM" KALKANI Alınan duyumlar, CHP'nin artık sadece dışarıdan gelen eleştirilere cevap vermekle kalmayacağını, kendi içinde de sert bir denetim süreci başlatacağını gösteriyor. İlter Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için iç denetim mekanizması oluşturacak. Şuna bir parantez açalım; yolsuzlukla mücadele konusu daha önce de ifade edilmişti ancak buna FETÖ de dahil mi diye sorduğumda, 'Evet, FETÖ de dahil, FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için iç denetim mekanizması oluşturulacak' yanıtını aldım" bilgisini paylaştı. Bu mekanizmanın, partinin kurumsal kimliğini korumak adına atılmış tarihi bir adım olduğu belirtiliyor.

Alınan duyumlar, CHP'nin artık sadece dışarıdan gelen eleştirilere cevap vermekle kalmayacağını, kendi içinde de sert bir denetim süreci başlatacağını gösteriyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) BELEDİYELER MERCEK ALTINDA: UZMAN KADROLAR SAHAYA İNİYOR Yeni denetim dalgası sadece Genel Merkez ile sınırlı kalmayacak; CHP'li tüm belediyeler bu kıskacın içine alınacak. Denetimin kapsamı ve yöntemi konusunda detaylara ulaşan İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönde bir talimatı olduğunu öğrendik. Tüm belediyeler denetlenilecek. Denetim mekanizmasında yerel yönetim ve hukuk konusunda uzman kişiler yer alacak. Bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek" şeklinde konuştu. Bu hamle, yerel yönetimlerdeki olası zafiyetlerin önüne geçmek için atılan en somut adım olarak kayıtlara geçti. "KAZA OLMADAN ÖNLEMEMİZ LAZIM" DİSİPLİNİ Peki, CHP neden böyle bir mekanizmaya ihtiyaç duydu? Genel Merkez kaynaklarından edinilen bilgiler, partinin "proaktif" bir sürece girdiğini gösteriyor. İlter Yeşiltaş, "Denetimin neden yapılacağına dair şunu söylüyorlar: Herhangi bir kaza olmadan o kazayı bizim önlememiz lazım. Yani bir yolsuzluk ortaya çıkmadan veya yolsuzluk iddiası ile CHP'li belediyeler gündeme gelmeden bizim adım atmamız lazım diyor Genel Merkez kaynakları. FETÖ konusunda da aynı şekilde bir mekanizma oluşturulacak ve gerekçesi aynı; herhangi bir kaza olmadan o kazayı önlemek" sözleriyle CHP'nin yeni "sıfır tolerans" politikasını özetledi.