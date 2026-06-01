Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Etik Kurulu hamlesi: Her şey incelenecek | Arınma sürecinde didik didik arama zamanı

Tarihi bir geçiş süreci yaşayan CHP'de sular durulmuyor. Cumartesi günü itibarıyla genel merkeze gelerek çalışmalarına başlayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta içerisinde yeni MYK'sini açıklaması bekleniyor.

YENİ MYK GELİYOR! TEK YETKİLİ KILIÇDAROĞLU

Sabah Gazetesi'nden Murat Yıldırım'ın haberine göre partili kaynaklar, MYK'nin belirlenmesi için PM onayına ihtiyaç duyulmadığını ve bu konuda tek yetkilinin Kılıçdaroğlu olduğunu savunuyor. Yeni MYK'nin 7 ya da 10 kişilik çekirdek bir ekipten oluşması öngörülüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

ETİK KURULU ÖNERİSİ

MYK'nin netleşmesi sonrası CHP'de tarihi bir arınma sürecine girilecek. PM'de Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen üyelerin önemli bir kısmı, ilk adım olarak parti içerisinde "Etik Kurulu" oluşturulmasını talep ediyor. Alanında uzman isimlerden oluşturulacak kurulda hem yolsuzluk şüphelilerinin durumu ele alınacak hem de genel merkezin son 2.5 yıldaki harcamaları tüm ince detaylarıyla kapsamlı şekilde incelenecek.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

'Naylon fatura' iddiaları ile son dönemde birçok spekülatif habere konu olan CHP Genel Merkezi'nde herhangi bir usulsüzlük görülmesi halinde imza sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.