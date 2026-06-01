Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Etik Kurulu hamlesi: Her şey incelenecek | Arınma sürecinde didik didik arama zamanı
CHP'de bu hafta yeni Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) şekillenmesi beklenirken, ardından parti içinde kapsamlı bir denetim ve yeniden yapılanma sürecinin başlatılması planlanıyor. Kurulması gündemde olan Etik Kurulu'nun, yolsuzluk iddialarının yanı sıra genel merkezin son 2,5 yıllık mali işlemlerini de ayrıntılı biçimde mercek altına alacak. Yapılacak incelemelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde, ilgili harcamalarda imzası bulunan kişiler hakkında yasal süreç başlatılması ve suç duyurusunda bulunulması gündeme gelecek.
Tarihi bir geçiş süreci yaşayan CHP'de sular durulmuyor. Cumartesi günü itibarıyla genel merkeze gelerek çalışmalarına başlayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta içerisinde yeni MYK'sini açıklaması bekleniyor.
YENİ MYK GELİYOR! TEK YETKİLİ KILIÇDAROĞLU
Sabah Gazetesi'nden Murat Yıldırım'ın haberine göre partili kaynaklar, MYK'nin belirlenmesi için PM onayına ihtiyaç duyulmadığını ve bu konuda tek yetkilinin Kılıçdaroğlu olduğunu savunuyor. Yeni MYK'nin 7 ya da 10 kişilik çekirdek bir ekipten oluşması öngörülüyor.
ETİK KURULU ÖNERİSİ
MYK'nin netleşmesi sonrası CHP'de tarihi bir arınma sürecine girilecek. PM'de Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen üyelerin önemli bir kısmı, ilk adım olarak parti içerisinde "Etik Kurulu" oluşturulmasını talep ediyor. Alanında uzman isimlerden oluşturulacak kurulda hem yolsuzluk şüphelilerinin durumu ele alınacak hem de genel merkezin son 2.5 yıldaki harcamaları tüm ince detaylarıyla kapsamlı şekilde incelenecek.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
'Naylon fatura' iddiaları ile son dönemde birçok spekülatif habere konu olan CHP Genel Merkezi'nde herhangi bir usulsüzlük görülmesi halinde imza sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
ARINMA İÇİN 2-3 AY YETER
Öte yandan partide arınma sürecinin de hızlı bir şekilde tamamlanması öngörülüyor. Yolsuzluk iddialarına adı karışan kişilerin isim listesini çıkaracak olan kurulun, tek tek bu dosyaları gözden geçirmesi ve söz konusu şüphelilerin birçoğu hakkında da 'üyeliğinin askıya alınması' talebiyle disiplin sevklerini gerçekleştirmesi bekleniyor.
CHP'li isimler, "arınma" sürecinin 2-3 ay içerisinde tamamlanabileceğini dile getiriyor. CHP'nin hukuki açıdan olağanüstü bir süreçten geçtiğini" vurgulayan partili kurmaylar, CHP tüzüğündeki acil ve istisnai hükümlere dayanarak, Yargıtay'dan karar çıkana kadar Kılıçdaroğlu'nun partiyi koruma amacıyla tüm olağanüstü kurultay çağrılarını askıya alma yetkisine sahip olduğuna dikkat çekiyor.
"TEMİZ İRADEYLE PARTİMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"
Dün sosyal medya hesabından miting görüntülerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Hem bürokratik hem de siyasi yaşamımda, sadece ve sadece bu millete hizmet etmiş bir kardeşinizim. Boğazımdan tek bir kuruş haram lokma inmedi. Kul hakkı yemedim, yedirmedim ve kimseye de yedirmeyeceğim! CHP'de demokrasi esastır. Merak etmeyin; atamızın emaneti olan partimizi, arınmış şekilde tertemiz bir kurultayla, temiz bir vicdanla, temiz bir iradeyle geleceğe taşıyacağız. O sandıktan kim çıkarsa başımızın tacı olacak" ifadelerini kullandı.
ÖZEL'DEN 'KORSAN' MYK
Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda hem Ankara'da düzenlenen miting hem mutlak butlan sürecinde gelinen son durum hem de yeni yol haritasının masaya yatırıldığı bildirildi. MYK öncesi Kılıçdaroğlu'nun 'CHP'de FETÖ ajanları var' söylemini 'iftira' olarak yorumlayan Grup Başkanvekili Murat Emir, "Partimizde bununla ilgili suçlama yapılacak hiç kimse olmamıştır" dedi. MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP Milletvekili Zeynel Emre de Kılıçdaroğlu yönetiminin meşruiyeti olmadığını savundu.