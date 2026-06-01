Yeni CHP’nin ilk sınavı rüşvet fezlekeleri! Büyük hesaplaşma başlıyor! Sümen altı edilen o dosyalar Kılıçdaroğlu'nun masasında
"Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız" diyerek CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önündeki ilk büyük sınav belli oldu. Özgür Özel döneminde sessiz sedasız rafa kaldırıldığı iddia edilen rüşvet fezlekelerinin yeniden gündeme geleceği iddiası, parti kulislerini bombaya çevirdi. Gözler şimdi, kamuoyundan gizlenen o dosyaların kapağını açmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu’na çevrildi.
CHP'de 2.5 yıl sonra Genel Başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partide büyük bir temizlik harekatının sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu'nun, 'Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız' şeklindeki sert açıklamaları, daha önce kamuoyuna yansıyan ancak sessizliğe bürünen CHP'li Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat'ın milyon dolarlık rüşvet fezlekelerini ve eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı CHP'li vekil Turan Taşkın Özer'le ilgili fezlekeyi yeniden gündem yaptı.
CHP'li belediyelerin rüşvet karşılığı ihale yağdırdığı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerinde Karabat ve Bulut'a giden milyonlarca lira CHP'nin düştüğü rüşvet batağını gözler önüne seriyor.
ARINMA SINAVINDA İLK DURAK
CHP Genel merkeze dönüşünde "Bu yürüyüş bu asırlık çınarı kuruluş kodlarına, o tertemiz ahlaki zemine geri oturtma yürüyüşüdür" diyen Kılıçdaroğlu'nun bu vaadi, gözleri Meclis'te bekleyen 332 CHP fezlekesine çevirdi. 145 milletvekiline ait toplam 1060 dokunulmazlık dosyasının bulunduğu Meclis'te, Özgür Özel 56 dosya ile rekoru elinde bulundururken, Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut ve tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı CHP'li vekil Turan Taşkın Özer hakkındaki ağır rüşvet iddiaları Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sınavının ilk durakları olarak görülüyor.