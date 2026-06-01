Yeni CHP’nin ilk sınavı rüşvet fezlekeleri! Büyük hesaplaşma başlıyor! Sümen altı edilen o dosyalar Kılıçdaroğlu'nun masasında

İMAMOĞLU'NUN SIR KÜPÜ TURAN TAŞKIN ÖZER Fezlekesi rafta bekleyen isimlerden birisi de CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı da olan Ekrem İmamoğlu'nın sır küpü avukat ve CHP'li vekil Turan Taşkın Özer. Özer, milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle İBB davasında sanık sıfatıyla yer da, itirafların önünü kesmek için milletvekilliğini bir zırh olarak kuşanmış durumda. Özer hakkında, 2025 yılında yolsuzluk davası sonrası dokunulmazlığın kaldırılması sebebiyle fezleke hazırlanarak TBMM'ye sunulmuştu.

SIRADAN BİR VEKİL DEĞİL



Şüpheli ve tanık beyanları, İmamoğlu'nun avukatı CHP'li vekil Turan Taşkın Özer'in sıradan bir vekil değil, kirli bir operasyonun "hukuk ve finans ayağını" yöneten isim olduğunu iddia ediyor. İmamoğlu'nun Beylikdüzü ekibinden olan Özer, 10 yılda İmamoğlu'nun desteğiyle CHP İlçe Başkanlığı'ndan milletvekilliğine kadar yükseldi. Kamuoyunda "para kuleleri" olarak bilinen CHP İstanbul il binasının satın alınması sürecinde balya balya para sayma görüntülerinde de Özer'in ismi geçiyordu. Söz konusu paranın Özer'in avukatlık ofisinde toplandığı belirtiliyor.

RÜŞVETLER ONDA TOPLANDI



Sabah'ın haberine göre; İBB davasında itirafçı olan iş insanı Adem Soytekin ise Özer'in ofisinde bir toplantı yapılıp hiç yapmadıkları bağışlar karşılığında sahte makbuz kesilmesi istendiğini anlatmıştı. Bu bağışların 5 milyon TL ile 1,7 milyon euro arası olduğu belirtiliyor. Soytekin aynı ifadede, olası bir operasyon ihtimaline karşı bazı para ve belgelerin milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle Turan Taşkın Özer'e emanet edilmesinin planlandığını da söylemişti.

Soytekin ayrıca operasyon öncesi Özer'in sahibi olduğu YTT Hukuk Bürosu'nda yapılan toplantıda, soruşturma sürecine ilişkin planlamaların yapıldığını, gözaltı olması durumunda kimlerin hangi avukatlarla temsil edileceğinin ve nasıl ifade verilmesi gerektiğinin anlatıldığını ileri sürmüştü.