CHP'de FETÖ krizi: Muhalefetin görüşmediği hiçbir oluşum kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma töreninde yaptığı halka seslenişte "CHP içinde FETÖ'cüleri fark edemedim" çıkışı gündemdeki yerini korurken bu isimlerin kimler olduğu ise merak konusu. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Gazeteci Mustafa Ertekin, CHP'nin yıllardır FETÖ ile bağlantılı olduğunu vurgularken "CHP'nin neredeyse görüşmediği hiçbir oluşum kalmadı" dedi. Ertekin ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 2022 yılındaki ABD ziyaretinde benzin istasyonundaki gizli görüşmeyi hatırlatırken, yıllar sonra yapılan bu itirafla Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye ilişkin itiraflarını belgelerle açıklaması gerektiğini ifade ederek "İddiaların altı dolmaz ise Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin oynadığı o mağduriyet yapma senaryoları gerçek olur." dedi.