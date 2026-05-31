CHP'de yeni kriz çıkaracak iddia! Pavyon pazarlıklarda farklı ifşalar yolda | Kararsız vekillerde zaman Kılıçdaroğlu lehine

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Merkezi'nde konuşma yaptı. Konuşmasında 38. Olağan Kurultay sürecini sert sözlerle eleştirerek parti içinde rüşvet, yolsuzluk ve ahlaki çöküş iddialarını gündeme getirdi. CHP'nin tarihsel değerlerinden uzaklaştırıldığını savunan Kılıçdaroğlu, "Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız" dedi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür CHP'deki pavyon pazarlıklarıyla ilgili yeni ifşaların gelebileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından 2,5 yıl sonra "Genel Başkan" sıfatıyla yeniden parti genel merkezine adım attı.

"RÜŞVETÇİLERDEN VE HIRSIZLARDAN ARINACAĞIZ"

CHP'nin tarihsel değerlerini koruma vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Atamızın partisini kimler pavyon masalarına meze etti?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, parti içindeki rüşvet iddialarına da sert tepki göstererek "Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?"dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca "Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TARİHİ İTİRAF: CHP'DE FETÖ AJANLARI VAR

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin FETÖ tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını itiraf etmesi ise Türk siyaset gündemine bomba gibi düştü.

"Özür diliyorum" diyerek durumu dile getiren CHP lideri, "Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz 'vatan, millet' dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki konuşmasına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfla "Özür diliyorum beni affedin" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

CHP'DE İÇ SAVAŞIN ADI KONULDU

"CHP'deki iç savaşın adı konuldu: Ahlaki hesaplaşma" değerlendirmesinde bulunan Övür, Kılıçdaroğlu'nun "Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum" açıklamasına dikkat çekti.

YENİ İFŞALAR MI GELECEK?

Şaibeli kurultay sürecindeki pavyon pazarlıklarına ilişkin önümüzdeki günlerde yeni bir ifşanın gelebileceğini söyledi.

FETÖ İDDİASININ ALTINDAN KİM ÇIKACAK?

Övür, Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki FETÖ ajanları için özür dilemesi için ise şöyle konuştu:

Acaba aynı zaman diliminde "hançercilerin, yolsuzluk yapanların ve FETÖ ile ilişkili olanların" CHP'de buluşmaları tesadüf mü?
Özellikle FETÖ ile ilişki iddiası çok tartışılacak görünüyor. O iddianın altında daha önce Samanyolu TV'de çalıştığı ve ilk FETÖ okulunu babası Hasan İmamoğlu'nun açtığı bilinen Ekrem İmamoğlu mu çıkacak yoksa iş Özgür Özel'e kadar uzanacak mı? Sadece yolsuzluk iddiaları değil, bu soru, yeni nesil iki siyasetçinin peşini bırakmayacak gibi.

ÖZEL İÇİN YOL AYRIMI

Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde partililere hitap ederken CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Güvenpark'ta konuşuyordu.

CHP'deki bu ayrışma ile Özgür Özel'in yol ayrımına girdiğini ifade eden Övür, "Kılıçdaroğlu "sakin güç" görüntüsü verirken, Özel ve yakın arkadaşlarındaki öfke hâli bir sıkışmanın işareti gibiydi. Bu tablo aynı zamanda Özgür Özel'in CHP'den yolunun ayrıldığının da en net ifadesiydi" dedi.

KARARSIZLARDA GEÇEN HER DAKİKA KILIÇDAROĞLU LEHİNE İŞLİYOR

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok ise "CHP'de kararsız milletvekilleri çoğunlukta" isimli köşe yazısında "Genel Merkez tüzük yetkisiyle örgüt üzerindeki hâkimiyetini artırdıkça sahada görülmeyen 90'a yakın kararsız milletvekili arasından Kılıçdaroğlu cephesine geçenler olacaktır. Geçen dakika, Özel'in yaşına sık sık atıfta bulunduğu Kılıçdaroğlu'nun lehine." ifadelerini kullandı.

