CHP'de "Özel-Ekremci"ler çatlağı! Fondaş medya devrede: FETÖ-CIA aparatı Ruşen Çakır'ın kirli operasyonu
CHP'de mutlak butlan kararının ardından liderlik savaşı sürerken, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışı yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı. Cumartesi günü Kılıçdaroğlu ve Özel'in aynı dakikalarda yaptığı halka seslenişte, muhalif medyanın sadece Özgür Özel'in konuşmasını yayınlaması "FETÖ'nün CHP ayağı yandaş medyanın fonlanması ile mi sağlanıyor?" sorusunu beraberinde getirdi. A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Kurtuluş Tayiz, FETÖ'nün ABD, İsrail ve Avrupalı ülkeler aracılığıyla yandaş medyayı fonladığını belirtirken, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise Medyascope Genel Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır'ın CIA’nın Türkiye’deki aparatlarından biri olduğunu ve bunun MİT belgelerinde yer aldığını vurguladı.
CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesinin ardından 2,5 yıl sonra mahkeme tarafından göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde yaptığı bayramlaşma konuşmasında Özel yönetimini hedef alarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu şaibeli kurultaya ilişkin "Hesap soracağım" ifadelerini kullanırken CHP içinde FETÖ'cülerin olduğunu açıkca vurgulayarak parti tabanından özür dilemesi siyaset gündemine bomba etkisi oluşturdu. Aynı dakikalarda Özgür Özel'de Ankara'da miting yaparken yandaş medyanın Kılıçdaroğlu'nun tarihi mesajlarını yayınlamaması ise dikkat çekti.
MUHALİF MEDYA KILIÇDAROĞLU'NU AFOROZ ETTİ
Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 yıl önce CHP'de belgelerle ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet skandallarının ardından partisine yönelik yaptığı arınma çağrısında, muhalif medyanın kendisine dair hakarete varan tavırlarına adeta sitem etmişti. Kılıçdaroğlu'nun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla yeniden göreve gelmesiyle yandaş medya tarafından büyük bir karalama kampanyasının başlatılması, bazı yayın organlarının taraflı duruşunu gündeme getirdi.
A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkarmasının medya ile bağlantısı masaya yatırılırken, yandaş medyanın "Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun lehine propaganda yapması örgüt tarafından mı destekleniyor?" sorusuna yanıt arandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TARİHİ İTİRAF: "BENİ SATTIKLARINI SON ANDA ANLADIM"
Siyasetin ateş hattında yaşanan kurultay sürecine dair çarpıcı bir detay paylaşan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat ben sordum. Dedim ki; siz anlamadınız mı kurultay giderken? 'Anlamadım' dedi. 'Bir hafta kala anladım ama beni sattıklarına artık kurultay karar almıştı' şeklinde konuştu" ifadelerini kullanarak, CHP içindeki ihanetin boyutlarını gözler önüne serdi. Bu itirafla birlikte partideki değişim rüzgarlarının aslında bir "satış" operasyonu olduğu iddiası güçlendi.
FONDAŞ MEDYANIN KARANLIK PARA TRAFİĞİ: AVRUPA VE ABD'DEN GELEN MİLYONLAR
Medya dünyasındaki kirli finansman ağını deşifre eden Kurtuluş Tayiz, "Bu fonlar kesilmez, öyle bir alan oluşmuş durumda. Mesela Medyascope, Ruşen Çakır'ın... 40 tane yerden fon alıyorlar. Trump geldi biraz fonlarını kesti fakat dolambaçlı olarak bu sefer Avrupa üzerinden fon almaya başladılar. Bunları da 'yasal fon' diye söylüyorlar. Elçiliklerden şuradan buradan para alıyorlar" sözleriyle dış güçlerin Türkiye'deki medya üzerinden operasyon yaptıklarını açıkça vurguladı.
"RUŞEN ÇAKIR CIA APARATI"
Medya dünyasını sarsacak iddialarına devam eden Abdurrahman Şimşek, "Ruşen Çakır bildiğiniz CIA'nın Türkiye'deki kullanışlı aparatlarından biridir. Bunu nereden biliyorum? MİT belgelerini gözümle gördüm. Bu adam bundan çekinmiyor, açıkça CIA'nın buradaki kullanışlı aparatı olduğunu gösteriyor" diyerek dehşet uyandıran bir gerçeği paylaştı. Şimşek, bu yapıların "beşinci kol faaliyeti" yürüttüğünü vurguladı.
GOOGLE ALGORİTMALARIYLA MANİPÜLASYON: FONDAŞA ÖZEL TRAFİK
Dijital dünyadaki algı operasyonlarına da değinen Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Google'ın Türkiye'deki haber sitelerine yönelik yaptığı dijital yaptırımların FETÖ ile bağlantısı olabileceğine dikkat çekerek "Google News diye bir şey var. Google'ın haberler bölümüdür. Google News'e haberlerimiz düştüğünüz zaman Google size organik trafik yollar ve trafiğiniz artar. Arttıkça reklam gelirleriniz artar. Bir bakıyorum Medyascope'un en dandik haberi Google News'te bir numarada. Ne yapmış? Haberin içine bakıyorum, hiçbir özelliği yok, bir yerden kopyalamış. Ama Google News onu alıp bir numaraya oturtuyor. İşte bu doğrudan beşinci kol faaliyetidir ve algoritmalarla destekleniyor" sözleriyle dijital alandaki kirli tezgahı aktardı.
T24 VE DIŞ KAYNAKLI FONLAR
Kurtuluş Tayiz, fondaş medyanın diğer ayaklarına dikkat çekerek, "T24 internet sitesi var, onlar da kendilerini mahvettiler, yerlere attılar Kılıçdaroğlu aleyhine yayınlarla. O da yine Amerika ve İsrail kaynaklı. Biz burada listesini yayınladık, nereden fonlandıklarını; 'Fondaş Medya' adı altında hepsini koymuştuk" ifadelerini kullandı. Bu yayın organlarının belirli merkezlerden gelen talimatlarla hareket ettiği iddiası bir kez daha vurgulandı.
"FATİH ALTAYLI'NIN KILIÇDAROĞLU'NA ETMEDİĞİ HAKARET KALMADI"
Gazetecilik etik ilkelerinin nasıl ayaklar altına alındığını anlatan Kurtuluş Tayiz, "Fatih Altaylı yine zıvanadan çıktı. Bir kıyamet koparıyor şu an, Kılıçdaroğlu'na yapmadığı, etmediği hakaret yok. Ya sen gazetecisin, eleştir, istediğini eleştir ama Fatih Altaylı'nın hakaret etmediği bir insan grubu kalmadı." şeklinde konuştu.
MEDYA ORGANLARI "ÖZEL" VE "EKREMCİ" DİYE BÖLÜNDÜ
CHP içindeki koltuk savaşının medyaya yansımasını değerlendiren Kurtuluş Tayiz, "Halk TV Özgür Özelci olmuş durumda. Oradaki sözde sosyal medya fenomenleri, hem yazı yazıyorlar hem yorum yapıyorlar, bunlar artık Özgür Özelci. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimse desteklemiyor, bir tek TGRT büyük oranda haberlerini verdi." sözleriyle medyada tarafsızlık adı altındaki saf tutma savaşını anlattı.
"YILMAZ ÖZDİL CHP'DEKİ RÜŞVET SKANDALINA TEPKİ GÖSTERDİĞİ İÇİN KOVULDU"
Sözcü Gazetesi içindeki derin çatlaklara da değinen Kurtuluş Tayiz, "Sözcü de Özgür Özelci. Yılmaz Özdil gitti onu bile taşıyamadılar, kovdular. Yılmaz Özdil 'kardeşim rüşvet almışlar, market poşetiyle rüşvet almışlar, ben bunu nasıl savunayım' diyor. Bu gerçekleri dile getirdiği için tasfiye edildi" diyerek medyadaki kirli propagandayı ve gerçeklerin nasıl örtbas edildiğini deşifre etti.