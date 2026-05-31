CHP'de "Özel-Ekremci"ler çatlağı! Fondaş medya devrede: FETÖ-CIA aparatı Ruşen Çakır'ın kirli operasyonu

CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesinin ardından 2,5 yıl sonra mahkeme tarafından göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde yaptığı bayramlaşma konuşmasında Özel yönetimini hedef alarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu şaibeli kurultaya ilişkin "Hesap soracağım" ifadelerini kullanırken CHP içinde FETÖ'cülerin olduğunu açıkca vurgulayarak parti tabanından özür dilemesi siyaset gündemine bomba etkisi oluşturdu. Aynı dakikalarda Özgür Özel'de Ankara'da miting yaparken yandaş medyanın Kılıçdaroğlu'nun tarihi mesajlarını yayınlamaması ise dikkat çekti.

MUHALİF MEDYA KILIÇDAROĞLU'NU AFOROZ ETTİ

Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 yıl önce CHP'de belgelerle ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet skandallarının ardından partisine yönelik yaptığı arınma çağrısında, muhalif medyanın kendisine dair hakarete varan tavırlarına adeta sitem etmişti. Kılıçdaroğlu'nun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla yeniden göreve gelmesiyle yandaş medya tarafından büyük bir karalama kampanyasının başlatılması, bazı yayın organlarının taraflı duruşunu gündeme getirdi.

A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkarmasının medya ile bağlantısı masaya yatırılırken, yandaş medyanın "Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun lehine propaganda yapması örgüt tarafından mı destekleniyor?" sorusuna yanıt arandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TARİHİ İTİRAF: "BENİ SATTIKLARINI SON ANDA ANLADIM"

Siyasetin ateş hattında yaşanan kurultay sürecine dair çarpıcı bir detay paylaşan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat ben sordum. Dedim ki; siz anlamadınız mı kurultay giderken? 'Anlamadım' dedi. 'Bir hafta kala anladım ama beni sattıklarına artık kurultay karar almıştı' şeklinde konuştu" ifadelerini kullanarak, CHP içindeki ihanetin boyutlarını gözler önüne serdi. Bu itirafla birlikte partideki değişim rüzgarlarının aslında bir "satış" operasyonu olduğu iddiası güçlendi.

FONDAŞ MEDYANIN KARANLIK PARA TRAFİĞİ: AVRUPA VE ABD'DEN GELEN MİLYONLAR

Medya dünyasındaki kirli finansman ağını deşifre eden Kurtuluş Tayiz, "Bu fonlar kesilmez, öyle bir alan oluşmuş durumda. Mesela Medyascope, Ruşen Çakır'ın... 40 tane yerden fon alıyorlar. Trump geldi biraz fonlarını kesti fakat dolambaçlı olarak bu sefer Avrupa üzerinden fon almaya başladılar. Bunları da 'yasal fon' diye söylüyorlar. Elçiliklerden şuradan buradan para alıyorlar" sözleriyle dış güçlerin Türkiye'deki medya üzerinden operasyon yaptıklarını açıkça vurguladı.