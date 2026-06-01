CHP'de FETÖ krizi! Medya üzerinden kirli operasyon: "CIA'in aparatı Ruşen Çakır"

CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma töreninde parti içindeki FETÖ ayağına dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı siyaset gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Cumartesi günü Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı dakikalarda yaptıkları konuşmada muhalif medyanın sadece Özel'in mitingine yer vermesi taraflı yayıncılığı gözler önüne sererken, FETÖ'nün CHP'deki operasyonu medya üzerinden sağlandığı sorusu yeniden gündeme geldi. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında medyanın Kılıçdaroğlu'na karşı Özel ve İmamoğlu'na desteği masaya yatırılırken Gazeteci Kurtuluş Tayiz ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tayiz muhalif medyanın FETÖ tarafından fonlandığını ifade ederken, Abdurrahman Şimşek ise Medyascope Genel Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır'ın CIA'nin aparatı olduğunu ve bunun MİT belgeleriyle ortaya çıktığını belirtti.