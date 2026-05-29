Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu göreve iade edilirken Özgür Özel de görevinden uzaklaştırıldı. CHP koridorlarında mutlak butlan kararının krizi halen yankılanırken CHP'de yeni bir skandal daha patlak verdi.

Mesaj kayıtlarında, Özgür Özel adına değerlendirilen bir helikopter için teknik detayların konuşulduğu, çift motorlu hava aracına ilişkin sunum dosyası hazırlandığı ve iniş noktası için özel değerlendirmeler yapıldığı ortaya çıktı.

Paylaşılan belgelerde, lüks donanıma sahip helikopterin iç tasarımına ait koltuk düzenleri, kabin görüntüleri ve teknik özelliklerinin yer aldığı dikkat çekti. Görsellerde çift motorlu bir helikoptere ait teknik sunum dosyasının bulunduğu görüldü.

Telefon ekranına yansıyan yazışmalarda ilk olarak, "Burcu'yu sıkı tutuyor musun?" ve "Nasıl durum risk var mı?" şeklindeki ifadeler dikkat çekti. Mesaj trafiğinin devamında ise helikoptere ilişkin görseller ve teknik dokümanların paylaşıldığı görüldü.

ÇİFT MOTORLU HELİKOPTER İÇİN SUNUM DOSYASI

Yazışmalarda gönderilen mesajlarda, "Bir sunum hazırlanıyor çift motorlu tam güvenli" ifadeleri yer aldı. Mesajın devamında helikopterin güvenlik özelliklerine vurgu yapıldığı görüldü.

Helikopterin teknik dokümanlarında motor bilgileri, uçuş sistemleri, aviyonik donanımlar ve bakım detaylarının yer aldığı dikkat çekti. Görsellerde yer alan teknik tabloların profesyonel bir sunum için hazırlandığı değerlendirildi.

"AHLATLIBEL OLMASI EN DOĞRU YER"

Mesajlaşmalarda dikkat çeken bir diğer detay ise helikopter için düşünülen pist alanı oldu. Yazışmalarda, "İnme ve park alanı Ahlatlıbel olması en doğru yer" ifadeleri kullanıldı.

Ankara'daki Ahlatlıbel tesislerinin helikopter için uygun alan olarak değerlendirildiği mesajlara yansıdı. Böylece yalnızca hava aracı değil, iniş ve park planlaması konusunda da hazırlık yapıldığı görüldü.

"SUNUM HAZIR OLUNCA BİLGİ VERECEĞİM"

Mesaj trafiğinde, "Sunum hazır olunca bilgi vereceğim Hasan bey sosyal demokrat" ifadeleri de yer aldı. Mesajın ardından yazışmaların devam ettiği görülürken, süreçte teknik değerlendirme ve koordinasyon trafiğinin sürdüğü anlaşıldı.

Helikoptere ilişkin hazırlanan görsellerde ise geniş iç kabin, VIP koltuk düzeni ve üst segment donanımlar dikkat çekti. Paylaşılan teknik belgelerde hava aracının uçuş saatleri ve sistem detaylarına ilişkin bilgilerin yer aldığı görüldü.