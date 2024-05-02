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Ruşen Çakır'a Avrupa'dan fon yağmuru! O ülkelerden milyonlarca para geldi! CHP yandaşlarına üst üste yeni destekler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Ruşen Çakır’a Avrupa’dan fon yağmuru! O ülkelerden milyonlarca para geldi! CHP yandaşlarına üst üste yeni destekler...

CHP'ye yakınlığıyla bilinen fondaş Ruşen Çakır, Avrupa ülkeleri tarafından fonlanmaya devam ediyor. Daha önce ABD’li vakfın fonladığı Ruşen Çakır’a şimdi de İsviçre, Belçika ve ABD’li vakıflardan 15 milyon fon aktarıldı. Çakır bu fonların tek tek duyurulduğunu iddia etse de Medyascope’un son bir yılda aldığı hibelerden sadece birini yayınladı. İşte detaylar...

Türkiye'deki haber kuruluşlarının yabancı ülkelerden aldığı fonlar uzun süre tartışma konusu oldu. Tartışmanın fitilini ateşleyen olay ise ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundaiton'ın Medyascope haber sitesinin sahibi Ruşen Çakır'a yüz binlerce dolarlık hibede bulunması oldu.

SÖZDE ŞEFFAFLAR

Medyada çıkan haberlerin ardından Ruşen Çakır hemen bir açıklama yaptı. Sözde "şeffaf" olduklarına dikkat çeken Çakır, "Künyemizde zaten yazıyor, gizli ve yeni bir şey değil" dedi.

MEDYASCOPE'TA 3 YILDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Medyascope ve Ruşen Çakır hakkındaki fon haberlerinin üstünden 3 yıl geçti. Şeffaflık ve açıklık vurgusuyla kendini savunan Çakır'ın habercilik anlayışında ise hiçbir şey değişmedi. Ruşen Çakır, yabancı kuruluşlardan fon almaya devam etti.

Üstelik bu sefer künyesinden duyurma ihtiyacı bile hissetmedi. Medyascope 2023'te bu yana İsviçre merkezli Sivil Haklar Savunucuları'ndan (CRD) 3 milyon 390 bin lira ve Belçika merkezli Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan (EED) 7 milyon 40 bin lira aldı.

Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) 5 milyon 376 bin lira, Uluslararası Gazeteciler Enstitüsü'nden (IPI) 150 bin lira ve Interviews Network'ten 570 bin lira Medyascope'a hibe yapıldı.

FONLARDAN SADECE BİRİNİ DUYURDU

Medyascope'un son bir yılda aldığı hibelerden internet sitesinde duyurduğu sadece tek bir vakıf var. O da bir milyon 200 bin lira aldığı Heinrich Böll Vakfı (HBS) oldu. Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'u 477 bin 58 dolar fonlayan Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen'in; ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'la bağlantısı çıkmıştı. Ruşen Çakır ve Hasan Cemal'i fonlayan Chrest Foundation Vakfı Başkanı, Stratfor Türkiye Masası'ndan Hakkari, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerinin pozisyonları için brifing istediği belirlenmişti.

Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş var. On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

ABD'NİN FONDAŞ OPERASYONU İFŞA OLMUŞTU
ABD sermayesi, dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için çeşitli ülkelerde medya organlarını finanse ediyor ve bu kuruluşlar aldıkları parayla ülkelerde siyasi operasyon çekiyor.

RUŞEN ÇAKIR BAŞTA GELİYOR!
2021 yılında ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıkmıştı. Bu kuruluşların başında CHP'den de para aldığını itiraf eden Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat çekmişti.

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