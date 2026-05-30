Özel cephesi Mansur Yavaş’ı tehdit mi etti? A Haber’de çarpıcı kulis: “Seni çalıştırmayız!”
Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. "Mutlak butlan" kararı sonrası partideki çatlak derinleşirken, Gazeteci Ekrem Kızıltaş CHP içindeki siyasi dengeleri, milletvekilleri üzerindeki baskı iddialarını ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu eksenindeki gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi. "Bekle-gör" politikası izleyen vekillere ilişkin konuşan Kızıltaş, muhalefet cephesine dair dikkat çeken bir Mansur Yavaş kulisini de paylaştı. Kızıltaş, Yavaş'a yönelik, "Burada yanlış bir adım atarsan belediye meclisi kanalıyla seni çalıştırmayız" şeklinde bir mesaj verilmiş olabileceğinin konuşulduğunu dile getirdi.
Siyasetin gündemindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde, genel başkanlık makamı ile belediye başkanları arasındaki gerilim tartışmaların odağında yer alıyor.
CHP KULİSLERİNDE SİS BULUTU: KARARSIZLIK VE KAOS HAKİM
Gazeteci Ekrem Kızıltaş, CHP'deki belirsizliğin altını çizerek, "Bu havadaki dumanın dağılmasına kadar zannediyorum bu sıkıntılı hal devam eder. Bir türlü emin olamamak, karar verememek!" ifadelerini kullandı. Kızıltaş, özellikle milletvekilleri ve belediye başkanlarının saf tutma konusundaki tereddütlerinin parti içinde belirsizlik yarattığını dile getirdi.
MANSUR YAVAŞ'A "MECLİS" TEHDİDİ Mİ EDİLDİ?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Özgür Özel'in yanında saf tutmasının arkasındaki iddiayı gündeme taşıyan Ekrem Kızıltaş, "Mansur Yavaş'ın başkanı bulunduğu belediyedeki belediye meclis üyelerinin çoğu CHP'li ve bunların çoğu Özgür Özel ve İmamoğlu'yla bağlantılı isimler. Dolayısıyla Mansur Yavaş'a 'Bak, burada yanlış bir adım atarsan belediye meclisi kanalıyla seni çalıştırmayız' denildiğine dair bir rivayet var" şeklinde konuştu. Kızıltaş, benzer baskı mekanizmalarının başka belediyelerde de konuşulduğunu öne sürdü.
"MUTLAK BUTLAN" KARARI VE 9 GÜNLÜK TATİL ARASINDAKİ ZAMANLAMANIN ŞİFRESİ
Parti içindeki meşruiyet tartışmalarını alevlendiren yargı sürecine dikkat çeken Kızıltaş, "Milletvekilleriyle alakalı da henüz bu iş perşembe günü akşam saatlerinde ortaya çıktı mutlak butlan kararı. Şu anda daha işin şeyi dağılmadı. Yani şu anda hala ciddi bir netlik yok" sözleriyle sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kararın tam tatil öncesine denk gelmesinin yoğun bir gündem oluşturduğunu belirten Kızıltaş, "Cuma zaten işte tatil öncesi, 9 gün tatil öncesi, herkesin kendi derdiyle uğraştığı bir şey. Yargıtay süreci 15 günde bitecek mi, itiraz var mı, müracaatlar geri alınacak mı bilmiyoruz" diyerek hukuki sürece ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktardı.
76 MİLLETVEKİLİ NEREDE? "MENFAAT" VE "FEZLEKE" KISKACI
CHP içindeki bölünmenin rakamsal tablosuna dikkat çeken Kızıltaş, 76-77 milletvekilinin henüz net bir pozisyon ortaya koymadığını söyledi. "Şu anda ciddi bir, net bir tavır almanın pek de menfaatlerine olmadığının farkında bu isimler" diyen Kızıltaş, Özgür Özel'in yanında yer aldığı belirtilen 48 milletvekiline ilişkin olarak da bazı değerlendirmelerde bulundu. Kızıltaş, söz konusu isimlerin süreç içerisinde farklı gerekçelerle bu pozisyonu almış olabileceklerini ifade etti.
KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNDEKİ "FETÖ" DOSYASI VE SÖYLEMEDİKLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun henüz son sözünü söylemediğini ve bazı konulara ilişkin daha fazla bilgi paylaşabileceğini öne süren Kızıltaş, "Kılıçdaroğlu'nun belki söylemediği, ima ettiği, işte mesela 'FETÖ'cüler' falan gibi şey kim? Hepimiz merak ediyoruz. Söyleyebileceklerinin onda biri bile değil" şeklinde konuştu. Deniz Baykal döneminden kalan geniş yetkilere atıfta bulunan Kızıltaş, Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi ve MYK üzerinden yeniden bir konsolidasyon sağlayabileceğini ifade etti.
UŞAK BELEDİYESİ'NDE 170 BİN EUROLUK LÜKS ARAÇ VE RÜŞVET İTİRAFLARI
Parti içinde tartışma yaratan bazı iddialara değinen Kızıltaş, mutlak butlan davasını hızlandıran gelişmelerden söz etti. Görevden alınan Uşak Belediye Başkanı ile ilgili iddiaları aktaran Kızıltaş, "Belediye kuruluşlarından biri üzerinden 170 bin euro bu arabanın lüks dizaynı için para ödedim diyor, fatura ortada. 1 milyon 200 bin lira itirafı geldi" sözlerini kullandı. Kızıltaş, Özgür Özel'in bu süreçte yeterli müdahaleyi ortaya koyamadığını savundu.
"KONUŞURSAM YANARSIN" ŞANTAJI VE 41 GİZEMLİ ZİYARET
Özgür Özel'in iradesini teslim ettiğine yönelik iddialarını dile getiren Kızıltaş, "Belli ki Özgür Özel iradesini belli ölçüde o adama teslim etmiş durumda. Neden? Adam diyor ki: 'Konuşursam yanarsın'" ifadelerini kullandı. Kızıltaş ayrıca, tutukluluk sürecine ilişkin değerlendirmelerinde, "14 ayda bir Genel Başkan, yolsuzluk, rüşvet suçlamalarıyla tutuklanan belediye başkanını 41 kere ziyarete gidiyor. Kamuoyunda herkesin söylediği ne? 'Talimat almaya gidiyordu' diyoruz. Muhatap diyor ki: 'Geleceksin'" sözlerine yer verdi. Kızıltaş, bu ziyaretlerin parti içindeki ilişkilere dair tartışmaları artırdığını savundu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "GRUP BAŞKANLIĞI" ÇIKARMASI BEKLENİYOR
Önümüzdeki haftanın CHP için önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirten Kızıltaş, Kılıçdaroğlu'nun yapabileceği hamleleri şöyle sıraladı:
"Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olarak, 'Evet, grup başkanı bana rağmen, genel başkana rağmen kendisini seçtirmiştir, kabul etmiyorum' diyebilir. Meclis'e müracaat edip 'Grup başkanı benim tanımadığım bir isim, genel başkan benim. Dolayısıyla grup odasının kontrolünün bende olması lazım' diyebilir." Bugün görülen tablonun yanıltıcı olabileceğini savunan Kızıltaş, Mansur Yavaş dışındaki önemli isimlerin süreçte nasıl bir pozisyon alacağının da merak konusu olduğunu belirterek, "Herkes kurban kesmekle mi uğraşıyordu? Bekle-gör, ondan sonra pozisyon al politikası" sözleriyle değerlendirmelerini tamamladı.