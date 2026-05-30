Özel cephesi Mansur Yavaş’ı tehdit mi etti? A Haber’de çarpıcı kulis: “Seni çalıştırmayız!”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Özgür Özel'in yanında saf tutmasının arkasındaki iddiayı gündeme taşıyan Ekrem Kızıltaş , "Mansur Yavaş'ın başkanı bulunduğu belediyedeki belediye meclis üyelerinin çoğu CHP'li ve bunların çoğu Özgür Özel ve İmamoğlu'yla bağlantılı isimler. Dolayısıyla Mansur Yavaş'a 'Bak, burada yanlış bir adım atarsan belediye meclisi kanalıyla seni çalıştırmayız' denildiğine dair bir rivayet var" şeklinde konuştu. Kızıltaş, benzer baskı mekanizmalarının başka belediyelerde de konuşulduğunu öne sürdü.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş, CHP'deki belirsizliğin altını çizerek, "Bu havadaki dumanın dağılmasına kadar zannediyorum bu sıkıntılı hal devam eder. Bir türlü emin olamamak, karar verememek!" ifadelerini kullandı. Kızıltaş, özellikle milletvekilleri ve belediye başkanlarının saf tutma konusundaki tereddütlerinin parti içinde belirsizlik yarattığını dile getirdi.

"MUTLAK BUTLAN" KARARI VE 9 GÜNLÜK TATİL ARASINDAKİ ZAMANLAMANIN ŞİFRESİ

Parti içindeki meşruiyet tartışmalarını alevlendiren yargı sürecine dikkat çeken Kızıltaş, "Milletvekilleriyle alakalı da henüz bu iş perşembe günü akşam saatlerinde ortaya çıktı mutlak butlan kararı. Şu anda daha işin şeyi dağılmadı. Yani şu anda hala ciddi bir netlik yok" sözleriyle sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kararın tam tatil öncesine denk gelmesinin yoğun bir gündem oluşturduğunu belirten Kızıltaş, "Cuma zaten işte tatil öncesi, 9 gün tatil öncesi, herkesin kendi derdiyle uğraştığı bir şey. Yargıtay süreci 15 günde bitecek mi, itiraz var mı, müracaatlar geri alınacak mı bilmiyoruz" diyerek hukuki sürece ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktardı.

76 MİLLETVEKİLİ NEREDE? "MENFAAT" VE "FEZLEKE" KISKACI

CHP içindeki bölünmenin rakamsal tablosuna dikkat çeken Kızıltaş, 76-77 milletvekilinin henüz net bir pozisyon ortaya koymadığını söyledi. "Şu anda ciddi bir, net bir tavır almanın pek de menfaatlerine olmadığının farkında bu isimler" diyen Kızıltaş, Özgür Özel'in yanında yer aldığı belirtilen 48 milletvekiline ilişkin olarak da bazı değerlendirmelerde bulundu. Kızıltaş, söz konusu isimlerin süreç içerisinde farklı gerekçelerle bu pozisyonu almış olabileceklerini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNDEKİ "FETÖ" DOSYASI VE SÖYLEMEDİKLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun henüz son sözünü söylemediğini ve bazı konulara ilişkin daha fazla bilgi paylaşabileceğini öne süren Kızıltaş, "Kılıçdaroğlu'nun belki söylemediği, ima ettiği, işte mesela 'FETÖ'cüler' falan gibi şey kim? Hepimiz merak ediyoruz. Söyleyebileceklerinin onda biri bile değil" şeklinde konuştu. Deniz Baykal döneminden kalan geniş yetkilere atıfta bulunan Kızıltaş, Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi ve MYK üzerinden yeniden bir konsolidasyon sağlayabileceğini ifade etti.