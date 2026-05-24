AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz yok

"Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de."

"CHP'nin kendi içinde yaşadığı bu tabloyu AK Parti'ye mal etmeye çalışması da kabul edilemez. Kendi krizinizin sorumluluğunu başkalarına yükleyerek gerçekleri değiştiremezsiniz. Bir yandan basın özgürlüğünden söz edilip diğer yandan hoşunuza gitmeyen her mikrofona saldırılması, gazetecilerin hedef gösterilmesi ve tehdit dili kullanılması kabul edilemez. Demokrasi tahammül, saygı ve hukukla yaşar, baskı ve saldırganlıkla değil." ifadelerini kullandı.

Parti içi tartışmaların bu noktaya sürüklenmesinin ciddi bir kriz görüntüsü oluşturduğu değerlendirmesinde bulunan Yayman, şunları kaydetti:

"TBMM önünde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize yönelik atılan seviyesiz sloganları ve sergilenen saygısız üslubu şiddetle kınıyoruz. Gazi Meclis'in önünde bu tür provokatif söylemlere yer verilmesi asla kabul edilemez." ifadelerini kullanan Yayman, CHP içinde karşılıklı ithamlar ve kurultay eksenli gerilimlerin artık gizlenemez bir hale geldiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (AA)

"BAŞVURANLAR SUÇLAYANLAR CHP'Lİ AMA FATURA AK PARTİ'YE KESİLİYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP'de yaşanan son gelişmeler ve Başkan Erdoğan ile AK Parti'ye yönelik suçlamalara ilişkin açıklamada bulundu. Büyükgümüş, CHP içerisindeki tartışmaların tarafı olmadıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı ve partiye yönelik ithamlara karşı gerekli cevabın verileceğini ifade etti.

NET MESAJ: HERKES HADDİNİ BİLSİN!

Yaşanan sürecin CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu ifade eden Büyükgümüş, parti içindeki tartışmaların sorumluluğunun başka alanlara yöneltilmeye çalışıldığını belirterek, "Mahkemeye başvuranlar CHP'li, delil sunanlar CHP'li, birbirini suçlayanlar CHP'li, kurultay tartışmasının tarafları CHP'li. Sıra iç hesaplaşmalarının siyasi faturasını ödemeye gelince hedef yine Cumhurbaşkanımız ve AK Parti oluyor" dedi.

CHP'de yaşanan kurultay tartışmaları ve koltuk mücadelesinin ne AK Parti'nin ne de milletin gündeminde olmadığını belirten Büyükgümüş, "Biz CHP'nin kendi iç meselesinin tarafı değiliz. Ancak Cumhurbaşkanımıza ve partimize yöneltilen her haksız ithama karşı cevabımız nettir. Herkes haddini bilsin. Kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasın" dedi.