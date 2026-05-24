CHP Genel Merkez'deki görüntüler sonrası harekete geçildi! Başsavcılık açıkladı: O görüntülere soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi önünde başlayan ve gün boyunca devam eden olaylara ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık, izinsiz gösteri düzenleyenler, kolluk kuvvetlerine mukavemet gösterenler ve bir kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında 3 ayrı suçtan inceleme yürütüldüğünü açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24 Mayıs tarihinde CHP Genel Merkezinde başlayıp devam eden olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet', kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında TCK 265. maddesi kapsamında 'görevli memura direnme', parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren, görüntüleri de sosyal medyaya yansıyan eylem nedeniyle TCK 86. maddesi kapsamında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmıştır."
CHP GENEL MERKEZİ'NDEKİ OLAYLAR
Ankara'daki CHP Genel Merkezi çevresinde yaşanan hareketli anlarda, polis ekiplerinin bina içerisindeki ilerleyişi sırasında Özgür Özel yanlıları polise taş ve sopalarla saldırıda bulundu.
Özgür Özel taraftarlarının kurduğu barikatı yıkan polis ekiplerine yangın tüpleriyle saldırı anı kameraya yansırken binada güvenlik güçlerinin ilerlemesinin engellenmesi için yerlere deterjan döküldüğü ortaya çıktı.