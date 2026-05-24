CHP'de siyasi infaz tablosu! Özel'in geçmişteki Kılıçdaroğlu sözleri gündem oldu | Dün "liderim" dediğini bugün hedef tahtasına koydu

Özel ve ekibi tarafından Kılıçdaroğlu'na "hain" " satılmış " " kalleş " " soytarı " diyerek suçladığı Kılıçdaroğlu için geçmişte söylediği ifadeler CHP'deki gerilimle birlikte gündem oldu.

Özel'in geçmişte Kılıçdaroğlu için kullandığı sözler arasında "Cumhurbaşkanı adayımız", "çok çalışkan", "örnek aldığım bir isim", "Kemal Kılıçdaroğlu kadar demokrat birini tanımadım" ifadeleri yer aldı.

İŞTE GEÇMİŞTEKİ KILIÇDAROĞLU SÖZLERİ

Özgür Özel'in farklı dönemlerde yaptığı konuşmalarda; "Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde saygıyla eğiliyorum", "Kemal Kılıçdaroğlu'na vefamızı her fırsatta göstereceğiz." "Emekleri unutulmayacak", "Gözümden akan her damla yaş Kemal Kılıçdaroğlu'na helal olsun", "Kemal Kılıçdaroğlu benim Cumhurbaşkanı adayımdır" şeklindeki ifadeleri kullandığı görüldü.

Parti kulislerinde yaşanan son gelişmelerin ardından, geçmişteki bu açıklamalar ile bugün yaşanan siyasi ayrışma arasındaki fark kamuoyunda tartışma konusu oldu.

DÜN SAYGIYLA EĞİLİYORDU, BUGÜN NE DEĞİŞTİ?

CHP'de yaşanan liderlik mücadelesi sürerken, Özgür Özel'in geçmişte Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı övgü dolu sözler yeniden gündeme taşındı. Siyaset kulislerinde ise "Dün örnek aldığı lider dediği Kılıçdaroğlu'na bugün neden bu kadar sert?" sorusu konuşuluyor.