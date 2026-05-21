CHP'de mutlak butlan depremi! Rüşvet zinciri Özgür Özel'e nasıl uzandı?

CHP'li belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet ağı başkanların itirafları ile tek tek ortaya saçılırken, partide bir yandan şaibeli kurultay krizi yaşanıyor. 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci kez yaptığı arınma çağrısı parti içindeki bölünmeyi gün yüzüne çıkarırken, gözler İstinaf Mahkemesi’nden çıkacak karara çevrildi. Özel'in mutlak butlan kararına karşı "yedek parti" hazırlığı sürerken, Avukat Hadi Dündar A Haber'de muhalefet kanadındaki çalkantıları ve olası karara ilişkin ayrıntıları aktardı.

CHP'de eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine yönelik "CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz" çıkışı siyaset kulislerini hareketlendirirken bir yandan 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddiaları yeniden gündeme geldi.

Şaibeli kurultay krizinin üzerinden atamayan CHP, bir yandan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in Özgür Özel'e aracılar yoluyla verdiği euro itirafları ile çalkalanırken, parti içinde büyük bir bölünme yaşanıyor. Muhalefet cephesinde Özel yönetimine karşı kılıçlar çekilirken gözler 1 Temmuz'da görülecek kurultay davasına çevrildi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Avukat ve Hukukçu Hadi Dündar, CHP'de milyonlarca liralık itirafların mutlak butlan kararını kuvvetlendirebileceğini belirterek değerlendirmelerde bulundu.



"YALIM'IN TELEFONUNDAKİ YAZIŞMALAR BİLİRKİŞİ RAPORUYLA TESCİLLENDİ"

CHP içerisindeki koltuk savaşlarının ne denli kirli bir zeminde yürütüldüğü, yargıya intikal eden telefon kayıtlarıyla resmen tescillendi. Skandalın merkezindeki tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın telefonunun savcılık tarafından incelendiğini belirten Hadi Dündar, sürecin ciddiyetini şu sözlerle aktardı: "Burada en kritik nokta Özkan Yalım'ın kendi telefonu içerisindeki yazışmalar; ifade tek başına yeterli mi diye soranlara karşı savcılık tüm şaibeleri bitirmek için bilirkişi raporu hazırlattı ve bu raporda Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba arasındaki o karanlık trafik tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Bu belgelerin, sadece birer iddiadan ibaret olmadığı, bilirkişi raporuyla adli bir kanıta dönüştüğü vurgulandı.

"KARDEŞİM" DEDİĞİ ÖZEL İLE GİZLİ PAZARLIK: "PAKET ARACIN İÇİNDE" ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ!

Kurultay sürecinde Özgür Özel'in en yakınındaki isimlerden biri olan Özkan Yalım ile Özel arasındaki samimiyetin perde arkasında lüks ve para trafiği olduğu vurgulayan Hadi Dündar, "Özkan Yalım'ın o dönem Grup Başkanı olan Özgür Özel ile 'kardeşim' hitabıyla süren çok yakın bir ilişkisi olduğu, aralarında ciddi para alışverişlerinin yapıldığı bilirkişi raporunda detaylandırılıyor" şeklinde konuştu.

Kirli trafiğin şifrelerini de çözen Dündar, 'Mesajlarda doğrudan para denilmiyor ancak 'paket aracın içinde' denilerek Özgür Özel'in eşine ve partide etkili olduğu belirtilen bir başka kadına çok pahalı çantalar alındığı, paranın bu şekilde transfer edildiği görülüyor' sözleriyle dehşet anlarını aktardı.

LÜKS SAAT REZALETİ: ÖZGÜR ÖZEL'İN "SAHTE SAAT" İTİRAFI BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e hediye ettiği saate ilişkin detayları ele alan Hadi Dündar, Özel'in daha önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak "Sayın Özgür Özel bizzat kendisi 'Bana bir saat almıştı, o saat de sahte çıktı' diyerek bu lüks hediyeleşme trafiğini itiraf etmek zorunda kalmıştı; Özkan Yalım'ın Özel'e aldığı pahalı saatlerin neyin karşılığında verildiği bugün çok daha net anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Sahte saat olayının, CHP'deki kirli para denkleminde sadece buzdağının görünen kısmı olduğu belirtildi.

DELEGE PAZARLIĞI OTEL ODALARINDA: OY VERENİN ÇOCUĞUNA BELEDİYEDE İŞ!

Skandalın en vahim boyutlarından birini ise delege iradesinin nasıl satın alındığına dair itiraflar oluşturdu. Hadi Dündar, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in ifadelerinin ardından Özkan Yalım'ın anlattıklarının CHP içindeki kirli çarkın nasıl işlediğini belirterek "Otel odalarında kimlerin kimlerle görüştüğü, delegelerin nasıl ikna edildiği ve bu ikna çalışmaları karşılığında hangi ildeki delegenin çocuğunun hangi belediyede işe sokulduğu dosyada tek tek anlatılıyor; bu, delege iradesinin somut bir şekilde sakatlandığının kanıtıdır" şeklinde konuştu. Dündar, 'İstinaf Mahkemesi bu araştırmaya değer bilgileri değerlendirmek zorunda; falan şahsın çocuğu şurada işe sokuldu deniliyorsa bu bir suç duyurusudur' ifadelerini kullandı.



KURULTAY İPTAL EDİLECEK Mİ?

Ekrem İmamoğlu'nun kendi davasıyla ilgili "İstinafa gelirse yer yerinden oynar" şeklindeki çıkışlarına atıfta bulunan Hadi Dündar, hukukun üstünlüğüne dikkat çekti. Dündar, 'İmamoğlu'nun o 'ahmak' davası dediği dosyayla ilgili başvuruları reddedildi, yer yerinden de oynamadı ve dosya Yargıtay yolunda; ancak şimdi asıl sıcak temas 38. Kurultay dosyasında yaşanıyor çünkü burada 'mutlak butlan' yani kurultayın baştan aşağı geçersiz sayılması riski var' şeklinde konuştu. İstinaf Mahkemesi'nin dosyayı genişletme ve yeni tanıkları dinleme yetkisinin CHP yönetimini köşeye sıkıştırdığı vurgulandı.

DEMİRHAN GÖZAÇAN'A EV HAPSİ! VEKİLLER İÇİN FEZLEKE KAPIDA!

Soruşturmanın adli operasyon ayağının da hızlandığını vurgulayan Hadi Dündar, "Özkan Yalım dosyasında, Özgür Özel'in arkadaşı Demirhan Gözaçan ile yapılan para transferleri mercek altında; nitekim Demirhan Gözaçan hakkında bu dosya kapsamında ev hapsi talep edildi ve adli süreç işliyor" dedi. Vekil zırhı arkasına saklanan isimlere de uyarıda bulunan Dündar, 'Şu an Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan milletvekili oldukları için dokunulmazlıkları var ancak Özkan Yalım dosyası sonuçlandığında savcılık suçun oluştuğuna hükmederse fezlekeler derhal Ankara Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderilecektir' ifadelerini kullandı."

KILIÇDAROĞLU'NU VİDEO ÇEKMEYE İTEN GERÇEKLER!

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı 2. arınma çağrısına değinen Dündar, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozup bu videoları çekmesine sebep olan şey bu somut belgelerdir; hukukçuları ona bu skandalların somut delillerini sundu ve o da kurultayın sakatlandığını görerek bu hamleyi yaptı" dedi. Hadi Dündar, açıklamalarının devamında "Mutlak butlan gelme ihtimalini kuvvetlendirdi. Zaten siyasette de hareketlendiren şey bu oldu. Kılıçdaroğlu'nun çıkıp açıklama yapmasına sebep olan olay da bu aslında. Para alıp verme konusuyla ilgili Özkan Yalım'ın ifadesi var." dedi. CHP'nin 38. Kurultayı'nın, Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi kumpaslarından biri olarak tarihe geçmeye hazırlandığı belirtildi.