FOTOĞRAFTAN TEŞHİS ETTİ

Gökhan Böcek ifadesinde, 1 milyon Euro'yu Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği kişiye teslim ettiğini belirterek parayı teslim alan kişinin ismini hatırlamadığını söylemişti. Böcek, Veli Ağbaba'nın kendisine Genel Merkeze yapacağı ziyarette girişteki güvenliğin bilgilendirileceğini, kendisinin karşılanacağını belirterek, "Danışmadaki görevli '6. Katta bekleniyorsun' dedi. Asansörle çıktığımda bir kişi beni karşıladı. Bana kendisini Veli Ağbaba'nın yönlendirdiğini söyledi. Beni götürdüğü odanın kapısında yanlış hatırlamıyorsam 'idari ofis' şeklinde bir ibare vardı. Veli Ağbaba'yı arar mısınız? dedim, aradı. Bu kişi 35-40 yaşlarında, 1,75 boylarında, 75-80 kilo civarında, gözlüksüz, göz rengini hatırlamadığım sakalsız ve bıyıksız, siyah saçları olan daha önce görmediğim bir erkek şahıstı. Bu kişinin kim olduğuna dair olası şahıslarla ilgili fotoğraf teşhisine yarayacak işlemlere katılmaya hazırım" demişti.