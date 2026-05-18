Gökhan Böcek teşhis etti: 1 milyon euroyu alan kişi Veli Ağbaba'nın akrabası çıktı
CHP’li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in adaylık sürecine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökhan Böcek’in, CHP Genel Merkezi’nin 6. katında teslim ettiğini öne sürdüğü para dolu çantayı alan kişinin Emre Caner olduğunu teşhis ettiği, Caner’in Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirildiği öğrenildi.
Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katında teslim alan kişinin Emre Caner olduğu belirlendi.
Veli Ağbaba'nın akrabası Caner, Gökhan Böcek'in teşhisi üzerine gözaltına alındı. CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, adaylık karşılığında CHP Genel Başkan Özgür Özel'in talebi doğrultusunda oğlu Gökhan Böcek ile CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'ya iletilmek üzere gönderdiği 1 milyon euroluk rüşvetle ilgili sır çözülüyor.
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'nin 6. katında para dolu çantayı teslim ettiği kişiyi fotoğraflarıyla birlikte teşhis etti.
Veli Ağbaba'nın akrabası olan Emre Caner, Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirildi. Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın Özgür Özel'in talimatıyla kendisini aradığını ve partiye babasının Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı yapılmasına karşılık 1 milyon euro istediğini belirterek parayı CHP'nin 6. katında buluştuğu isme teslim ettiğini itiraf etmişti. Muhittin Böcek de ifadesinde yaşananları doğrulamıştı.