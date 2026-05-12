Uşak Belediyesi soruşturmasında adı etkin pişmanlık ifadesinde geçen Demirhan Gözaçan gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın, 12 Mayıs 2026 Salı sabahı yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma dosyasında Gözaçan'ın adının, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde geçtiği belirtildi.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTI KARARI
Edinilen bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Demirhan Gözaçan hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Operasyonun sabah saatlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.
Soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı açıklama yapılmadı. Adli sürecin devam ettiği bildirildi.
ÖZKAN YALIM'IN İFADESİNDE ADI GEÇTİ
Soruşturma dosyasına ilişkin bilgilerde, Gözaçan'ın isminin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede yer aldığı belirtildi.
Yetkililerden soruşturmanın kapsamına ve yeni gözaltı kararlarına ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor.
ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmeye devam ettiği öğrenildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.