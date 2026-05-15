CANLI | Trump: İran konusunda daha fazla sabırlı olmayacağım
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda artık çok daha fazla sabırlı olmayacağını söyledi ve Tahran yönetimine Washington ile anlaşma yapma çağrısında bulundu. Trump ayrıca İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ele geçirilmesine yönelik çabanın güvenlikten çok kamuoyu algısıyla ilgili olduğunu öne sürdü.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası varılan ateşkeste bilmece sürüyor.
İran'dan nükleer konusunda taviz verilmeyeceği ve uranyum stoklarının pazarlık yapılmayacağı açıklamaları gelirken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinde iki ülkenin de "Tahran'ın nükleere sahip olamayacağı" konusunda mutabık olduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın da açılması gerektiği vurgusu yapılırken İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nın savaş sırasında BAE'yi ziyaret ettiği iddiaları ise Tahran'da "Hesap verecekler" şeklinde karşılık buldu.
ABD'nin Çin dönüşü İran'a yeni operasyon başlatıp başlatmayacağı veya İran'ın BAE'ye ya da Suudi Arabistan'a - İran'a gizlice saldırdığı iddia edilmişti- misillemede bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.
İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE BİR ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU
İsrail işgal güçleri, ateşkese rağmen kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmalarda bir askerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail işgal güçlerinden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Golani Tugayı'ndan çavuş rütbesinde bir askerin öldüğü belirtildi.
Açıklamada, ölen askerin 20 yaşındaki Negev Dagan olduğu ifade edildi.
Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, Lübnan'ın güneyindeki el-Beyyada, et-Taybe beldelerinde İsrail güçlerini bir dizi roketle hedef aldıkları belirtildi.
Açıklamalarda, İsrail güçlerinin doğrudan vurdukları bilgisine yer verildi.
İsrail işgal güçlerinden Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 19'a yükseldi.
TRUMP: İRAN KONUSUNDA DAHA FAZLA SABIRLI OLMAYACAĞIM
ABD Başkanı Donald Trump, perşembe gecesi Fox News’te yayımlanan “Hannity” programında verdiği röportajda, “Çok daha fazla sabırlı olmayacağım. Bir anlaşma yapmalılar.” ifadelerini kullandı.
Röportaj sırasında Trump’a İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ele geçirilmesinin gerekli olup olmadığı soruldu. Trump, bunun halkla ilişkiler açısından önemli olduğunu ancak güvenlik bakımından zorunlu olmadığını ima etti.
İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA: URANYUMU KAMUOYU İÇİN İSTİYOR
Trump, “Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum, sadece halkla ilişkiler açısından gerekli olabilir.” dedi.
ABD Başkanı ayrıca, “Aslında onu alırsam kendimi daha iyi hissederim. Ancak bunun güvenlikten çok kamuoyu açısından önemli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
ABD-İRAN ANLAŞMAZLIĞI: BARIŞÇIL NÜKLEER TEKNOLOJİ
Dünyada nükleer silaha sahip olduğu kabul edilen dokuz ülkeden biri olan ABD, İran’ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokunu ülke dışına çıkarmasını ve yurt içindeki uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmesini istiyor.
Nükleer silaha sahip olmayan İran ise bu silahları geliştirmeyi hedeflediği iddialarını reddediyor. Tahran yönetimi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın bir tarafı olarak barışçıl amaçlarla nükleer teknoloji geliştirme ve uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu savunuyor.
İRAN'DAN "YENİDEN SALDIRIYA UĞRARSAK..." TEHDİDİ
İran Meclisi Sözcüsü İbrahim Rızai, salı günü yaptığı açıklamada, İran’ın yeniden saldırıya uğraması halinde uranyumu silah seviyesinde kabul edilen yüzde 90 saflığa kadar zenginleştirebileceğini söyledi.
ABD ile İran arasındaki beş haftayı aşkın süredir devam eden ateşkes ise kırılganlığını koruyor. Tarafların savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yakın olmadığı belirtiliyor. Savaşın ABD kamuoyunda da destek görmediği ifade ediliyor.