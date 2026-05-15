ABD Başkanı Donald Trump, perşembe gecesi Fox News’te yayımlanan “Hannity” programında verdiği röportajda, “Çok daha fazla sabırlı olmayacağım. Bir anlaşma yapmalılar.” ifadelerini kullandı.

Röportaj sırasında Trump’a İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ele geçirilmesinin gerekli olup olmadığı soruldu. Trump, bunun halkla ilişkiler açısından önemli olduğunu ancak güvenlik bakımından zorunlu olmadığını ima etti.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA: URANYUMU KAMUOYU İÇİN İSTİYOR

Trump, “Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum, sadece halkla ilişkiler açısından gerekli olabilir.” dedi.

ABD Başkanı ayrıca, “Aslında onu alırsam kendimi daha iyi hissederim. Ancak bunun güvenlikten çok kamuoyu açısından önemli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD-İRAN ANLAŞMAZLIĞI: BARIŞÇIL NÜKLEER TEKNOLOJİ

Dünyada nükleer silaha sahip olduğu kabul edilen dokuz ülkeden biri olan ABD, İran’ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokunu ülke dışına çıkarmasını ve yurt içindeki uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmesini istiyor.

Nükleer silaha sahip olmayan İran ise bu silahları geliştirmeyi hedeflediği iddialarını reddediyor. Tahran yönetimi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın bir tarafı olarak barışçıl amaçlarla nükleer teknoloji geliştirme ve uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu savunuyor.

İRAN'DAN "YENİDEN SALDIRIYA UĞRARSAK..." TEHDİDİ

İran Meclisi Sözcüsü İbrahim Rızai, salı günü yaptığı açıklamada, İran’ın yeniden saldırıya uğraması halinde uranyumu silah seviyesinde kabul edilen yüzde 90 saflığa kadar zenginleştirebileceğini söyledi.

ABD ile İran arasındaki beş haftayı aşkın süredir devam eden ateşkes ise kırılganlığını koruyor. Tarafların savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yakın olmadığı belirtiliyor. Savaşın ABD kamuoyunda da destek görmediği ifade ediliyor.