Pentagon’da İran hazırlığı! “Saldırı bu hafta başlayabilir" iddiası
ABD Başkanı Trump'ın "fırtına öncesi sessizlik" mesajı, Washington kulislerini hareketlendirerek İran'a yönelik askeri baskının yeniden zirve yapacağı yorumlarına neden oldu. New York Times'ın İran'a yönelik saldırıların bu hafta başlayabileceği yönündeki iddialarıyla eş zamanlı olarak gelen bu mesaj, bölgedeki ateşkes umutlarını zayıflatırken; Pentagon'un masadaki sert askeri seçenekleri, Kongre'deki siyasi çatlaklar ve nükleer güvenlik endişeleri bölgeyi tam bir barut fıçısına çevirmiş durumda. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz son detayları aktardı.
Washington ve Tahran gerilimi sürerken ABD medyasında yer alan iddialar dikkat çekti.
Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik sert askeri seçenekler üzerinde çalıştığı öne sürülürken, Pentagon'daki yoğun hazırlık trafiği ve Netanyahu ile artan koordinasyon bölgede yeni savaş endişesini zirveye taşıdı.
DİPLOMATİK SÜREÇTE CİDDİ KIRILGANLIK
A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden verdiği mesajın yankılarını değerlendirirken, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social'da paylaştığı fırtına öncesi sessizlik mesajı, Washington'da İran'a karşı askeri baskının yeniden artabileceği yönünde yorumlandı" ifadelerini kullandı.
Paylaşımın zamanlamasına dikkat çeken İrfan Sapmaz, "Paylaşım, New York Times'a atfedilen İran'a saldırılar bu hafta başlayabilir iddiasıyla birlikte dolaşıma girerken; Associated Press, Wall Street Journal, Axios ve Washington Post'un son haberleri, ABD-İran geriliminde diplomatik sürecin ciddi biçimde kırılganlaştığını gösteriyor" şeklinde konuştu.
İRAN'IN TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ BULUNDU
Diplomatik kanallardaki tıkanıklığa değinen İrfan Sapmaz, Associated Press'in verilerine dayanarak Trump, "İran'la ateşkesin yaşam desteğinde olduğunu söyledi ve Tahran'ın son teklifini kabul edilemez buldu" sözleriyle gelişmeleri aktardı.
Müzakere masasının en zorlu başlıklarına vurgu yapan İrfan Sapmaz, "Aynı haberde Hürmüz Boğazı, İran'ın nükleer tavizleri, yaptırımlar ve bölgedeki askeri baskının müzakerelerin ana düğüm noktaları olduğu aktarılıyor" dedi.
NETANYAHU VE TRUMP ARASINDA KOORDİNASYON TRAFİĞİ
Bölgedeki müttefiklerle olan ilişkilerin seyri hakkında bilgi veren İrfan Sapmaz, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'la telefon görüşmesi yapacağı söylemesi, Washington-Tel Aviv koordinasyonunun yeniden hızlandığı şeklinde değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.
Bu görüşmelerin önemini hatırlatan İrfan Sapmaz, "Axios daha önce Trump'la Netanyahu arasında İran savaşının gidişatına doğrudan etki eden kritik telefon diplomasisi yaşandığını yazmıştı" şeklinde konuştu.