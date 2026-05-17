Pentagon’da İran hazırlığı! “Saldırı bu hafta başlayabilir" iddiası

BEYAZ SARAY'IN ÜÇLÜ BASKI STRATEJİSİ

Washington yönetiminin izlediği stratejiye dair ortak okumayı paylaşan İrfan Sapmaz, "ABD ana akım basınındaki ortak okuma şu: Trump yönetimi İran'a karşı askeri seçeneği tamamen masadan kaldırmış değil, fakat Beyaz Saray aynı anda diplomatik baskı, ekonomik sıkıştırma ve askeri caydırıcılığı birlikte yürütüyor" sözlerini kaydetti. PENTAGON'DAN SERT SALDIRI HAZIRLIĞI ABD medyasında öne çıkan üç ana değerlendirmeyi detaylandıran İrfan Sapmaz, askeri hazırlıklara ilişkin olarak İrfan Sapmaz, "Birinci değerlendirme askeri hazırlıkların arttığı yönünde. New York Post, Pentagon'da İran'a yönelik daha sert saldırı seçenekleri için yoğun hazırlık yapıldığını yazdı. Haberde bölgedeki Amerikan askeri varlığı ve olası hava operasyonları vurgulandı" ifadelerini kullandı.

KONGRE'DE SAVAŞ YETKİSİ TARTIŞMASI

Sürecin iç siyaset boyutundaki risklerine değinen İrfan Sapmaz, "İkinci değerlendirme, savaşın iç politikada Trump için risk oluşturduğu yönünde. Washington Post, Kongre'de İran savaşını durdurmaya dönük girişimlerin başarısız olsa da Cumhuriyetçi kanatta yarattığı rahatsızlığı artırdığını yazdı" dedi. Sapmaz ayrıca, "Associated Press'te Senato'da bazı Cumhuriyetçilerin Demokratlarla birlikte savaş yetkilerini sınırlama girişimine destek verdiği aktarıldı" sözleriyle Kongre'deki muhalefetin altını çizdi. NÜKLEER SANTRAL ÇEVRESİNDE DRONE HAREKETLİLİĞİ

Gerilimin bölgesel yayılma riskine işaret eden İrfan Sapmaz, "Üçüncü değerlendirme ise bölgesel yayılma riski. Wall Street Journal ve Associated Press, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barakah Nükleer Santrali çevresine yönelik drone saldırısının İran ateşkesi üzerindeki baskıyı artırdığını ve nükleer güvenlik kaygılarını büyüttüğünü yazdı" şeklinde konuştu.