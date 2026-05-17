Pentagon’da İran hazırlığı! “Saldırı bu hafta başlayabilir" iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Trump'ın "fırtına öncesi sessizlik" mesajı, Washington kulislerini hareketlendirerek İran'a yönelik askeri baskının yeniden zirve yapacağı yorumlarına neden oldu. New York Times'ın İran'a yönelik saldırıların bu hafta başlayabileceği yönündeki iddialarıyla eş zamanlı olarak gelen bu mesaj, bölgedeki ateşkes umutlarını zayıflatırken; Pentagon'un masadaki sert askeri seçenekleri, Kongre'deki siyasi çatlaklar ve nükleer güvenlik endişeleri bölgeyi tam bir barut fıçısına çevirmiş durumda. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz son detayları aktardı.

Washington ve Tahran gerilimi sürerken ABD medyasında yer alan iddialar dikkat çekti.

Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik sert askeri seçenekler üzerinde çalıştığı öne sürülürken, Pentagon'daki yoğun hazırlık trafiği ve Netanyahu ile artan koordinasyon bölgede yeni savaş endişesini zirveye taşıdı.

ABD BASINI YAZDI: TAHRAN'A SALDIRI İÇİN TARİH VERDİLER

DİPLOMATİK SÜREÇTE CİDDİ KIRILGANLIK
A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden verdiği mesajın yankılarını değerlendirirken, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social'da paylaştığı fırtına öncesi sessizlik mesajı, Washington'da İran'a karşı askeri baskının yeniden artabileceği yönünde yorumlandı" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın zamanlamasına dikkat çeken İrfan Sapmaz, "Paylaşım, New York Times'a atfedilen İran'a saldırılar bu hafta başlayabilir iddiasıyla birlikte dolaşıma girerken; Associated Press, Wall Street Journal, Axios ve Washington Post'un son haberleri, ABD-İran geriliminde diplomatik sürecin ciddi biçimde kırılganlaştığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

İRAN'IN TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ BULUNDU
Diplomatik kanallardaki tıkanıklığa değinen İrfan Sapmaz, Associated Press'in verilerine dayanarak Trump, "İran'la ateşkesin yaşam desteğinde olduğunu söyledi ve Tahran'ın son teklifini kabul edilemez buldu" sözleriyle gelişmeleri aktardı.

Müzakere masasının en zorlu başlıklarına vurgu yapan İrfan Sapmaz, "Aynı haberde Hürmüz Boğazı, İran'ın nükleer tavizleri, yaptırımlar ve bölgedeki askeri baskının müzakerelerin ana düğüm noktaları olduğu aktarılıyor" dedi.

NETANYAHU VE TRUMP ARASINDA KOORDİNASYON TRAFİĞİ

Bölgedeki müttefiklerle olan ilişkilerin seyri hakkında bilgi veren İrfan Sapmaz, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'la telefon görüşmesi yapacağı söylemesi, Washington-Tel Aviv koordinasyonunun yeniden hızlandığı şeklinde değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Bu görüşmelerin önemini hatırlatan İrfan Sapmaz, "Axios daha önce Trump'la Netanyahu arasında İran savaşının gidişatına doğrudan etki eden kritik telefon diplomasisi yaşandığını yazmıştı" şeklinde konuştu.

BEYAZ SARAY'IN ÜÇLÜ BASKI STRATEJİSİ
Washington yönetiminin izlediği stratejiye dair ortak okumayı paylaşan İrfan Sapmaz, "ABD ana akım basınındaki ortak okuma şu: Trump yönetimi İran'a karşı askeri seçeneği tamamen masadan kaldırmış değil, fakat Beyaz Saray aynı anda diplomatik baskı, ekonomik sıkıştırma ve askeri caydırıcılığı birlikte yürütüyor" sözlerini kaydetti.

PENTAGON'DAN SERT SALDIRI HAZIRLIĞI

ABD medyasında öne çıkan üç ana değerlendirmeyi detaylandıran İrfan Sapmaz, askeri hazırlıklara ilişkin olarak İrfan Sapmaz, "Birinci değerlendirme askeri hazırlıkların arttığı yönünde. New York Post, Pentagon'da İran'a yönelik daha sert saldırı seçenekleri için yoğun hazırlık yapıldığını yazdı. Haberde bölgedeki Amerikan askeri varlığı ve olası hava operasyonları vurgulandı" ifadelerini kullandı.

KONGRE'DE SAVAŞ YETKİSİ TARTIŞMASI
Sürecin iç siyaset boyutundaki risklerine değinen İrfan Sapmaz, "İkinci değerlendirme, savaşın iç politikada Trump için risk oluşturduğu yönünde. Washington Post, Kongre'de İran savaşını durdurmaya dönük girişimlerin başarısız olsa da Cumhuriyetçi kanatta yarattığı rahatsızlığı artırdığını yazdı" dedi.

Sapmaz ayrıca, "Associated Press'te Senato'da bazı Cumhuriyetçilerin Demokratlarla birlikte savaş yetkilerini sınırlama girişimine destek verdiği aktarıldı" sözleriyle Kongre'deki muhalefetin altını çizdi.

NÜKLEER SANTRAL ÇEVRESİNDE DRONE HAREKETLİLİĞİ
Gerilimin bölgesel yayılma riskine işaret eden İrfan Sapmaz, "Üçüncü değerlendirme ise bölgesel yayılma riski. Wall Street Journal ve Associated Press, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barakah Nükleer Santrali çevresine yönelik drone saldırısının İran ateşkesi üzerindeki baskıyı artırdığını ve nükleer güvenlik kaygılarını büyüttüğünü yazdı" şeklinde konuştu.

MESAJ RASTGELE DEĞİL: ASKERİ BASKI YOLDA
Son olarak saldırı iddialarının kesinliğini değerlendiren İrfan Sapmaz, "Şu aşamada saldırı kesin başlıyor demek doğrulanmış bilgi değil ancak ABD ana akım medyasındaki tablo şu: Trump'ın mesajı rastgele bir paylaşım olarak görülmüyor. İran'a karşı yeniden askeri baskı kurulabileceği, Netanyahu ile koordinasyonun arttığı ve ateşkesin ciddi biçimde kırılganlaştığı değerlendiriliyor" ifadelerini kullanarak Washington'daki havayı özetledi.

