ABD ve İran anlaşabilecek mi? Trump erteledi İsrail saldırı hazırlığında
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran'la sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını kaydederek, "(İran'a yeni saldırı) Bunu bir süreliğine erteledim; umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine." dedi. İsrail'de ise son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası tarafların ulaştığı ateşkes, her an bozulma tehdidiyle karşı karşıya.
Ateşkesin 6. haftasında taraflar, nükleer silahlar, uranyum stoku, Hürmüz Boğazı krizi, savaş tazminatı ödemek konuşarında henüz bir uzlaşıya varamazken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dün başlatmayı planladıkları saldırıyı ertelediklerini duyurdu.
İsrail işgal güçleri Lübnan'a saldırılarını sürdürürken, katillerin kabinesi, İran'a saldırıların olasılığını tartışmak için 2. kez toplandı.
İSRAİL'DE SON 24 SAATTE İKİNCİ KEZ GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANTISI
İsrail'de akşam saatlerinde düzenlenen güvenlik istişare toplantısında İran'a yeniden saldırı ihtimalinin görüşüldüğü bildirildi.
Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son 24 saatte ikinci kez güvenlik kabinesini topladı.
Netanyahu'nun yanı sıra bazı üst düzey bakanların katıldığı toplantının ana gündem maddesi İran'a yeni bir saldırı başlatma olasılığı oldu.
Haberde görüşlerine yer verilen, ABD'deki gelişmeleri takip eden bir kaynak ise "İran'a yeni bir ABD saldırısının olup olmayacağının değil, ne zaman olacağı sorusunun gündemde olduğunu" ve "planlanan saldırının öncekilerden farklı olacağını, ABD Başkanı Donald Trump'ın şimdiye kadar kaçındığı hedefleri hedef alacağını" ifade etti.
İsrailli güvenli kaynakları ise "İran'la yeni bir savaş olasılığına karşı adımların atıldığı ve hazırlıkların yapıldığı" bilgisini verdi.
NE OLMUŞTU?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, ardından daraltılmış kabineyle güvenlik istişare toplantısı yapmıştı.
ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.
TRUMP: İRAN'A SALDIRILARI BİR SÜRELİĞİNE ERTELEDİM
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisini arayarak İran'la yaptıkları görüşmelerde "anlaşmaya yakın olduklarını" ifade ettiklerini söyleyerek, bu sebeple planladıkları İran saldırısını ertelediklerini kaydetti.
Trump, İran'a yeni saldırı planını (19 Mayıs) salı günü için yaptıklarını ifade ederek, "Bunu bir süreliğine erteledim; umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine. İran'la çok kapsamlı görüşmeler yapıyoruz ve bunların neye varacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı, söz konusu 3 ülke liderinin "İran'la görüşmelerde sona gelindiği için saldırıların 2-3 gün ertelenmesini" istediklerini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini vurguladı.
"İRAN'I VURMADAN ANLAŞMA SAĞLANIRSA MUTLU OLURUM"
"Şu anda İran'la doğrudan görüşüyorlar ve bir anlaşmaya varma ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor. Eğer bu anlaşmayı onları (İran'ı) yerle bir etmeden başarabilirsek, çok mutlu olurum." diye konuşan Trump, anlaşma sağlanması halinde İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizdi.
Söz konusu görüşmelerden ne çıkacağını beklediklerini dile getiren Trump, "Anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşündüğümüz dönemler daha önce de oldu, ancak sonuç alınamadı. Ancak şimdi durum biraz farklı." yorumunu yaptı.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı güncel bir paylaşımda, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın saldırının durdurulmasını istediğini ifade etmiş, bu çerçevede bugün (19 Mayıs) yapılması planlanan saldırının ertelenmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.
Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini belirtmişti.