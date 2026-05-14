CANLI | ABD-İran savaşı Körfez'e mi kayıyor? Tahran'dan BAE'ye çok sert açıklamalar
ABD ve İran savaşında 2 ayı geride bırakan ateşkesin ardından taraflar henüz uzlaşı varmış değil. Amerikan basını, savaşın yeniden başlayacağını iddia ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, savaş esnasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) gizlice ziyaret ettiği iddiası Körfez ile ilişkileri yeniden gerdi. Tahran yönetiminden BAE'ye sert tehditler geldi.
ABD-İran savaşında tarafların anlaşmaya varıp varmayacağı belirsizliğini koruyor.
Bölgeden son yaşanaların özeti şöyle;
ABD Cephesi: Geçtiğimiz haftalarda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ABD Başkanı Donald Trump, savaşın gölgesinde Çin'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. NBC News, Washington yönetiminin Çin seyahati sonrası İran'a yeni saldırı başlatacağını iddia etmişti. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, "İran'la ilerleme sağladığımızı düşünüyorum." demişti.
İran Cephesi: İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki "haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını" söyledi. Çin'in ise İran'a gizli silah satışı yapacağı öne sürüldü. İran'dan savaşta ABD'ye yardım ettikleri gerekçesiyle Körfez ülkelerine ise büyük tepki var.
İsrail Cephesi: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'la savaş esnasında BAE'ye gizlice seyahat gerçekleştirdiği iddiaları, yeni bir krizin fitilini ateşledi. İsrail işgal güçleri ise Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor.
CANLI ANLATIM
İRAN'DAN KÖRFEZ'E SERT TEPKİ: HESAP VERECEKLER
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, “İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek” dedi.
Arakçi, ABD merkezli X platformu üzerindeki hesabından, Netanyahu’nun BAE’yi ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Arakçi, “Netanyahu, İran’ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu” değerlendirmesinde bulundu.
İran halkı ile düşmanlığın “akılsızca bir kumar” olduğunu söyleyen Arakçi, “Bunu yapmak için İsrail ile gizli iş birliği: affedilemez. İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek” ifadelerini kullandı.
BAE'DEN NETANYAHU'NUN GİZLİ ZİYARETİ İDDİASINA YALANLAMA
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanladı.
BAE Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı'nın ülkeye ziyarette bulunduğu veya BAE topraklarında herhangi bir İsrail askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"
Açıklamada, BAE'nin İsrail ile ilişkilerinin Abraham Anlaşmaları çerçevesinde kurumsallaşmış ilişkiler olduğu, gizli ziyaretler veya resmi makamlarca duyurulmayan toplantılar yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.
Medya kuruluşlarına doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri dolaşıma sokmamaları çağrısında bulunulan açıklamada, bu tür haberlerin siyasi izlenim oluşturmak amacıyla kullanılmaması gerektiği savunuldu.
İSRAİL BAŞBAKANILIK OFİSİ: NETANYAHU BAE'YE GİTTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) gizlice ziyaret ettiği açıklandı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, Netanyahu'nun gerçekleştirdiği ziyaretin İsrail ve BAE arasındaki ilişkilerde "tarihi bir ilerlemeye" yol açtığı değerlendirmesi yapıldı.