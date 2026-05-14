İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, “İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek” dedi.

Arakçi, ABD merkezli X platformu üzerindeki hesabından, Netanyahu’nun BAE’yi ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Arakçi, “Netanyahu, İran’ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu” değerlendirmesinde bulundu.

İran halkı ile düşmanlığın “akılsızca bir kumar” olduğunu söyleyen Arakçi, “Bunu yapmak için İsrail ile gizli iş birliği: affedilemez. İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek” ifadelerini kullandı.