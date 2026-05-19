Özgür Özel yine Avrupa kapısında: Türkiye'yi şikayet etti Batı'dan destek istedi

Levent Ersin Orallı, Özgür Özel'in Batı'ya Türkiye'yi şikayet etmesiyle bir kez daha Türk demokrasisinin ve Başkan Erdoğan'ın hedef alındığını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü ) TÜRKİYE'Yİ YURT DIŞINDA ŞİKAYET ETME İHANETİ: "BİZ VENEZUELA DEĞİLİZ, VİETNAM DEĞİLİZ!" Özel'in bu açıklamalarının, Türkiye'yi sanki demokrasi dışı bir rejimle yönetilen bir 3. Dünya ülkesi gibi gösterme çabası olduğunu ifade eden Orallı, "Yurt dışında Türkiye'yi parmakla gösteriyor oluyorsunuz." sözleriyle aktardı. Türkiye'nin son dönemde attığı güçlü adımların ve mazlumlara sahip çıkmasının, bazı çevreleri rahatsız ettiğini vurgulayan Orallı, "Ki Türkiye'nin çok güçlü hamleler yaptığı bir zaman diliminde, Türkiye'nin mazluma bu kadar güçlü sahip çıktığı bir zaman diliminde Türkiye'yi, bilerek ya da bilmeyerek, itibarsızlaştırmaya gayret ediyorsunuz." dedi. Özel'in Türkiye'yi Venezuela veya Vietnam gibi ülkelerle aynı kefeye koymaya çalışmasına da sert tepki gösteren Orallı, "Bu rejim Erdoğan'ın rejimi değil. Hükümetin, Cumhurbaşkanlığı pozisyonunda Recep Tayyip Erdoğan var. Ama bu rejim Cumhuriyet. Bu ülkenin yönetim anlayışı demokrasi. Bakın biz Venezuela değiliz, Vietnam değiliz." ifadelerini kullandı.

Orallı, Özel'in Macaristan ile Türkiye siyaset yapısının kıyaslarken ʺBize destek verinʺ sözlerinin dış müdahaleye zemin hazırlamak olduğunu ve bu durumu büyük bir tehlike olarak nitelendirdi. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) BATI'DAN MEDET UMAN MUHALEFET ANLAYIŞI: "BİZE YARDIM EDİN, BU REJİMİ EL BİRLİĞİYLE DEVİRELİM" Özel'in açıklamalarının ardında yatan asıl niyetin, dış müdahaleye zemin hazırlamak olduğunu savunan Orallı, bu durumu büyük bir tehlike olarak nitelendirdi. "Bizi Türkiye'yi, o devletlerle aynı ligde gibi göstermeye gayret etmek, Türkiye'ye '3. Dünya ülkesi' yaftası yapıştırmak, onların söyleminden ve demokrasisinden medet ummaktır." sözleriyle aktardı. Özel'in The Economist röportajındaki ifadelerinin alt metninde yatan tehlikeli mesajı deşifre eden Orallı, "Yani yine şunu söylüyor Özgür Özel: 'Bize yardım edin.' Bize destek olun diyor. 'Bize destek olun, bu rejimi el birliğiyle devirelim' diyor." ifadelerini kullandı. Bu durumun, Türkiye'nin bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik büyük bir tehdit olduğunu vurguladı. "MACARİSTAN SENARYOSU TUTMAZ" Derginin iki ülkenin muhalefetini birbirine benzetme çabasının sosyolojik ve siyasi gerçeklerle bağdaşmadığını vurgulayan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, "Aklı başında herkes de Macaristan'daki muhalefetle Türkiye'deki muhalefet arasında bir benzerlik olmadığını bilir. Çünkü Macaristan'da seçimi kazanan kişi Orban'ın yanında yetişen ve Orban'la zihniyet açısından bir farkı olmayan Peter Magyar'dır. Dolayısıyla hangi benzerlik var? Senin Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir benzerliğin yok. İki ülkedeki muhalefet arasında benzerlik yok." şeklinde konuştu.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Özel'in CHP'li belediyelere yönelik süren yargı sürecini ʺuydurma davaʺ şeklindeki ifadelerine sert tepki gösterirken CHP'li belediye başkanlarının dava sürecinde etkin pişmanlık kapsamında yaptıkları itirafları hatırlattı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) MUHALEFET TEL TEL DÖKÜLÜYOR: AK PARTİ'YE BÜYÜK KATILIM Türkiye'deki muhalefetin 2024 mahalli seçimlerinden ders çıkardığı yönündeki iddiaları yalanlayan Kızıltaş, gerçek tablonun tam tersi olduğunu belirterek, "Türkiye'deki muhalefet yenilgilerden ders çıkardı diyorlar. 2024 mahalli seçimlerinde bir ders çıkarılmış gibi oldular fakat 2024 mahalli seçimlerinden bugüne baktığımızda tel tel dökülen bir ana muhalefet var." ifadelerini kullandı. Kızıltaş, muhalefet saflarından kopuşların boyutunu şu sözlerle aktardı: "17 tane belediye başkanı; bunlardan biri büyükşehir, birisi il, diğerleri büyük ilçe belediye başkanları istifa edip AK Parti'ye geçen bir ana muhalefet var." dedi. İTİRAFLAR VE YOLSUZLUK DOSYALARI: "MİLYONLARCA EURO HAVADA UÇUŞUYOR" CHP'li belediyelerde yaşanan hukuki krizlerin ve rüşvet iddialarının üstünün örtülemeyeceğini vurgulayan Ekrem Kızıltaş, "İşin garibi şu anda birçok tutuklu belediye başkanları var ve tutuklu belediye başkanlarının da itirafçı oldukları bir süreç yaşıyoruz. 1 milyon euro verdik, 1 milyon 200 bin verdik, şunu verdik, bunu verdik, arabasını yaptırdık, babasına araba aldık falan diyen belediye başkanları var. Bunları hiç kimse uydurmuyor, belediye başkanları kendi itiraf ediyor." şeklinde konuştu.