Rüşvetin "lüks" adresi: Pelican Hill! Ekrem İmamoğlu'na 1 Hasan Akgün'e 2 malikane
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması, yerel yönetimlerdeki lüks konut trafiğini deşifre etmeye devam ediyor. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sağlanan Pelican Hill malikanesinin bir benzerinin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e de uygulandığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma aşamasında itiraflarda bulunan iş insanı Adem Kameroğlu, Beylikdüzü'nde hayata geçirdiği 'Metro Home' projesinin ruhsat ve iskân süreçlerini tamamlayabilmek için o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden ağır taleplerde bulunduğunu iddia etmişti.
Kameroğlu, dönemin belediye yetkilileri tarafından köşeye sıkıştırıldığını belirterek, ruhsat karşılığında bir lüks villa, iskân karşılığında ise dört adet dairenin usulsüz şekilde devredildiğini söylemişti.
DİLEK İMAMOĞLU İMZASI
Savcılık tutanaklarına yansıyan en çarpıcı detay ise Büyükçekmece'deki göl manzaralı olan ve Gül İnşaat, Keleşoğlu İnşaat ve Kameroğlu İnşaat tarafından ortaklaşa yapılan lüks Pelican Hill sitesindeki malikânenin devir süreci oldu.