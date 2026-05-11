İran'ın Şahit füzeleri Tahran meydanında! A Haber yerinde görüntüledi

Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki tansiyon düşmek bilmezken, tarafların yaptığı karşılıklı açıklamalarla savaşın yeniden hortlama ihtimali gündemden düşmüyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Trump'ın Özgürlük Projesi açıklamalarının ardından "Tüm seçeneklere hazırız. Şaşkına dönecekler" çıkışı sonrası Tahran meydanlarında Şahit füzelerinin sergilenmesi dikkat çekti. Pembe ve mavi renklerden oluşan füzeler erkek ve kadını sembolize ederken yüzlerce İranlı meydanlara inerek güç gösterisinde bulundu. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Şahit füzelerini yerinde görüntülerken, İran medyasında yer alan sabotaj ihtimalini ve bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

ABD ve İran'ın müzakere sürecinde anlaşma sağlayamaması ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimler tarafların karşılıklı restleşmesiyle derin bir krize dönüşüyor. İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye ilettiği savaşın sona ermesine yönelik maddeler Trump tarafından "Kabul edilemez" olarak nitelendirilirken söz konusu taslak reddedildi. Orta Doğuda savaş bilmecesi ORTA DOĞU'DA SAVAŞ BİLMECESİ TRUMP'IN ÖZGÜRLÜK PROJESİ'NE TAHRAN'DAN REST! İran ve ABD kanadından gelen peş peşe açıklamalar kırılgan ateşkesin her an bozulma ihtimalini ortaya koyarken, Trump'ın ertelediği Özgürlük Projesi'ni yeniden devreye alabileceğini açıklaması gerilimin fitilini yeniden ateşledi. Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Washington yönetimine net mesaj verirken "Tüm seçeneklere hazırız. Şaşkına dönecekler" ifadelerinin ardından Tahran meydanlarında Şahit füzelerinin sergilenmesi dikkat çekti. İRAN ŞAHİT FÜZELERİNİ MEYDANA İNDİRDİ! A HABER YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİ A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Şahit füzelerini yerinde görüntüleyerek Tahranlıların rejime desteğini ve İran medyasında yer alan sabotaj ihtimalinin ayrıntılarını paylaştı.

CEPHEDE KADINLARIN İMZASI: PEMBE FÜZELER Savaşın en dikkat çekici ve tartışılan detaylarından biri, alışılmışın dışındaki renk tercihleri oldu. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "Özellikle pembe son zamanlarda moda haline gelmiş kadınlar arasında. Pembe silah kullanıyorlar, pembe füze kullanıyorlar. Hatta savaş süresince, o 40 günlük süre zarfında bazı füzeler pembe rengine boyanmıştı. Buradaki kadınları temsilen; yani sadece erkekler değil, aynı zamanda kadınların da bu savaşa katıldığı ve katkı sunduğunu göstermek amacıyla bu yapıldı" ifadelerini kullandı. Bu hamlenin, cephedeki toplumsal katılımı simgelediği belirtiliyor. DÜŞÜK MALİYETLE ETKİLİ GÜÇ İran'ın savunma sanayiindeki en büyük kozu olan kamikaze İHA'ların maliyet ve etki analizi, askeri uzmanları şaşkına çevirmiş durumda. Ekber Karabağ, "Çok tartışılan insansız hava araçlarından, Şahit tipi İHA'lardan bahsediyoruz. Maliyetleri oldukça düşük. İran'dan gelen açıklamada 20 bin ila 50 bin dolar arasında bir maliyetten bahsediliyor ancak etkisi oldukça fazla" şeklinde konuştu. Karabağ, bu araçların sahadaki etkisini vurgulayarak İran'ın bu kısıtlı imkanlarla devlere karşı koyduğunu aktardı.

İran'ın Şahit füzeleri Tahran meydanlarında sergilenirken, füzeler mavi ve pembe renklerden oluşması dikkat çekti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) 7-8 ÜLKEYE KARŞI DİRENİŞ İran'ın savaş süresince karşı karşıya geldiği koalisyonun büyüklüğü, çatışmanın çapını gözler önüne seriyor. Ekber Karabağ, "İran bu 40 günlük savaş boyunca 5 Arap ülkesine karşı, hatta Ürdün'ü de katarsak 6 ülkeye karşı; Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile birlikte toplamda 7-8 ülkeye karşı arkamda görünen bu Şahit tipi İHA'lar ve füzelerle ciddi bir direnç gösterdi. Belki en iyimser insan bile İran'ın bu iki imkanıyla birlikte ABD ve İsrail gibi süper güçlere karşı direniş göstereceğini düşünmemişti ama İran direnç gösterdi ve bu savaşı yenilgi almadan bitirdi" sözleriyle sahadaki tarihi tanıklığı dile getirdi. TRUMP'TAN KRİTİK UYARI: "ATEŞKES PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI" Savaşın durulması beklenen noktada, ABD cephesinden gelen açıklamalar barış umutlarını gölgeledi. Ekber Karabağ, "Şu an ateşkes meselesi, özellikle Donald Trump'ın son açıklamasından sonra pamuk ipliğine bağlı. Trump yüzde 1'lik bir ihtimalden bahsediyor bu ateşkesin devam etmesiyle ilgili" dedi. Trump'ın açıklamalarının bölgedeki kırılganlığı artırdığı vurgulanıyor.

A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran meydanlarında sergilenen Şahit füzelerinin renklerinin kadın ve erkeği sembolize ettiğini belirtti. (A Haber - Ekran Görüntüsü) YÜZDE 25'LİK HEDEF TEHLİKESİ VE 75 HEDEFİN SIRRI Donald Trump'ın daha önce vurduklarını iddia ettiği hedeflere dair verdiği rakamlar, yeni bir saldırı dalgasının sinyali olarak yorumlanıyor. Ekber Karabağ, "Donald Trump bir konuşmasında 'Biz İran'da yüzde 75 hedefleri vurduk ancak hedeflerin bir kısmı hala var' dedi. Yani yüzde 25'lik bazı hedeflerin tekrardan vurulma olasılığı gündemdedir" ifadelerini kullandı. Bu durum, Tahran yönetimini en üst düzeyde teyakkuza geçirdi. TAHRAN'DAN 'GİZLİ FÜZE' MİSİLLEMESİ: "HER TÜRLÜ OLASILIĞA HAZIRIZ" ABD'den gelen tehditvari açıklamalara İran'ın cevabı gecikmedi. Ekber Karabağ, "İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan bir açıklama geldi. 'Gizli füzelerimiz var ve her türlü olasılığa hazırlıklıyız' dedi. Yapılacak her türlü yanlış karara İran'ın çok ciddi bir şekilde cevap vereceğini duyurdu" şeklinde aktardı. Bu çıkış, bölgede yeni ve daha şiddetli bir çatışma olasılığını kuvvetlendiriyor. ABD'NİN BAŞARISIZ "ÖZGÜRLÜK PROJESİ": 36 SAATLİK FİYASKO ABD'nin bölgeye yönelik müdahalelerinin sonuçsuz kaldığı noktalar da deşifre edildi. Ekber Karabağ, "ABD Başkanı geçtiğimiz hafta başlattığı özgürlük projesine tekrardan dönebilir, bunun sinyallerini de vermeye başladı. Ancak o proje de esasında başarısız olmuştu. 36 saat sürdü o proje ve o sürenin sonunda sadece kendi dedikleri iki gemi o bölgeden geçebildi; daha sonra o projeden vazgeçti" ifadelerini kullanarak Washington'ın bölgedeki açmazını anlattı.