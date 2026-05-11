CANLI | Tahran’dan anlaşma mesajı! Trump’tan sert hamle sinyali

ABD-İran hattında gerilim sürerken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Başbuğ, perde arkasında yoğun diplomasi yürütüldüğünü belirterek, Trump’ın “onurlu çıkış” aradığını, ekonomik baskı altındaki İran’ın ise masayı korumaya çalıştığını söyledi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde "Burada izleyenlerimizin gördüğü sahneler, sahnenin önündeki atışmalardır ancak duvarın arkasında, yani sahne arkasında çok farklı bir dünya ve farklı bir ilişki, yani diplomasi yürütülüyor" diyerek kapalı kapılar ardındaki trafiğe dikkat çekti.

Başbuğ, eğer diplomasi kanalları tamamen kapalı olsaydı her iki tarafın da çoktan "Silahlar konuşacak" diyerek masayı devireceğini ancak şu an için böyle bir durumun yaşanmadığını belirtti.

İKİ DEVLET DE BİTKİN: TRUMP'IN "ONURLU ÇIKIŞ" ARAYIŞI

Gerilimin tırmanmasındaki ana nedenlerden birinin her iki taraftaki yorgunluk olduğunu belirten Coşkun Başbuğ, "İki tarafta da maddi ve manevi ciddi bir yorgunluk var. Bu yorgunluk Amerika'da biraz daha ağır basıyor çünkü deplasmanda mücadele yürütmek kolay değil; ikmali, askeri giderleri ve ekonomik maliyetleri topladığınızda büyük bir fatura ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Başbuğ, Trump'ın aslında ne yaptığını bildiğini ve asıl amacının "Bu işten nasıl kurtuluruz?" sorusuna cevap bulmak olduğunu belirterek, Coşkun Başbuğ, "Trump onurlu bir çıkışla buradaki hikayeyi sonlandırmak istiyor, İran'da da aynı konu var" şeklinde konuştu.

İSRAİL'İN SAVAŞ TUZAĞI: KİM AĞLAYACAK, KİM GÜLECEK?

Bölgedeki inatlaşmanın masaya yansıması durumunda kazananın sadece tek bir taraf olacağını vurgulayan Coşkun Başbuğ, "Eğer bu süreç sonunda inatlaşma masaya da yansırsa, burada ağlayan İran ve Amerika, gülen ise İsrail olur" uyarısında bulundu. Başbuğ, masanın hala dağılmadığını ve her iki taraf için de masadan başka çare olmadığını ifade ederek sürecin hassasiyetine dikkat çekti.

MASADAKİ 12 KRİTİK MADDE VE İRAN'IN ŞARTLARI

Müzakere masasında nelerin konuşulduğunu tek tek sıralayan Coşkun Başbuğ, nükleer silahlardan yaptırımlara kadar birçok başlığın pazarlık konusu olduğunu ifade etti.

Coşkun Başbuğ, "İran zaten nükleer silah yarışında olmadığını beyan ediyor. Ancak Fordo ve İsfahan nükleer santrallerinin kapatılması yerine buraları denetime açabileceğini söylüyor. İran, bu haklarını tıp ve tarım gibi alanlarda kullanmak üzere belli miktarda korumak istiyor" dedi.

AMBARGO VE ABLUKANIN KALDIRILMASI: İRAN'IN BÜYÜK KAZANIMI

Pazarlıkların merkezinde İran ekonomisini felç eden yaptırımların olduğunu dile getiren Coşkun Başbuğ, "Bana göre İran'ın en büyük kazanımı yaptırımların kademeli olarak kaldırılması olur. 50 yıldır süren bir ambargo, abluka ve el konulan paralar var. Bunların serbest kalması ve İran'ın Batı para sistemine entegre edilmesi İran için bulunmaz bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

MASAYI SABOTE EDEN "KÜRESEL ÇETE" VE PARALEL YAPILAR

Diplomasi yürütülürken bir yandan da sahada çok kirli bir sabotaj trafiğinin işlediğini belirten Coşkun Başbuğ, iki farklı gücün çatıştığını söyledi.

Coşkun Başbuğ, "Bir yanda Amerika ve İran arasında aklıselimle masayı hedefleyen bir akıl var; Trump ve Pezeşkiyan bu kanatta. Diğer yanda ise Devrim Muhafızları içindeki paralel yapı, Biden kanadının artıkları ve İsrail'den oluşan küresel bir çete var. Bu üçgen 'Masa asla olmamalı, savaş mutlaka yayılmalı' diye bir mücadele içinde" diyerek gizli savaşın aktörlerini deşifre etti.