CANLI | Tahran’dan anlaşma mesajı! Trump’tan sert hamle sinyali
Orta Doğu’da tansiyon yükselmeye devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan diplomasi vurgusu geldi. Tahran yönetiminin halkın çıkarlarını koruyacak bir anlaşmaya bağlı kalacağını açıklayan Pezeşkiyan, müzakerelere açık olduklarını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, “Özgürlük Projesi’ni yeniden hayata geçirmeyi düşünüyorum.” ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir mesaj verdi.
ABD-İran'dan savaşa ve anlaşmaya ilişkin çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin özeti şöyle;
ABD cephesi: İran'ı anlaşma konusunda tehdit eden Donald Trump, "Özgürlük Projesi'ni yeniden hayata geçirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İran Cephesi: ABD'ye yanıt Pakistan aracılığıyla iletildi. Bu aşamada müzakereler savaşı bitirmeye odaklı sürecek.
İsrail Cephesi: Katil İsrail işgal güçleri, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
İŞTE ORTA DOĞU'DA YAŞANAN SON GELİŞMELER...
TRUMP’TAN KRİTİK EŞİK VURGUSU! “ATEŞKES HASSAS NOKTADA”
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “İran bize uranyumu bizim çıkarmamızı teklif etti. İran’ın uranyumu yer altından çıkarabilecek teçhizatı yok.” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, İran ile atılan adımlar doğrultusunda ateşkes sürecinin kritik bir eşikte olduğunu kaydetti.
ORTA DOĞU’DA KRİTİK SATRANÇ! MASADA 12 MADDELİK PAZARLIK
ABD-İran hattında gerilim sürerken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Başbuğ, perde arkasında yoğun diplomasi yürütüldüğünü belirterek, Trump’ın “onurlu çıkış” aradığını, ekonomik baskı altındaki İran’ın ise masayı korumaya çalıştığını söyledi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde "Burada izleyenlerimizin gördüğü sahneler, sahnenin önündeki atışmalardır ancak duvarın arkasında, yani sahne arkasında çok farklı bir dünya ve farklı bir ilişki, yani diplomasi yürütülüyor" diyerek kapalı kapılar ardındaki trafiğe dikkat çekti.
Başbuğ, eğer diplomasi kanalları tamamen kapalı olsaydı her iki tarafın da çoktan "Silahlar konuşacak" diyerek masayı devireceğini ancak şu an için böyle bir durumun yaşanmadığını belirtti.
İKİ DEVLET DE BİTKİN: TRUMP'IN "ONURLU ÇIKIŞ" ARAYIŞI
Gerilimin tırmanmasındaki ana nedenlerden birinin her iki taraftaki yorgunluk olduğunu belirten Coşkun Başbuğ, "İki tarafta da maddi ve manevi ciddi bir yorgunluk var. Bu yorgunluk Amerika'da biraz daha ağır basıyor çünkü deplasmanda mücadele yürütmek kolay değil; ikmali, askeri giderleri ve ekonomik maliyetleri topladığınızda büyük bir fatura ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Başbuğ, Trump'ın aslında ne yaptığını bildiğini ve asıl amacının "Bu işten nasıl kurtuluruz?" sorusuna cevap bulmak olduğunu belirterek, Coşkun Başbuğ, "Trump onurlu bir çıkışla buradaki hikayeyi sonlandırmak istiyor, İran'da da aynı konu var" şeklinde konuştu.
İSRAİL'İN SAVAŞ TUZAĞI: KİM AĞLAYACAK, KİM GÜLECEK?
Bölgedeki inatlaşmanın masaya yansıması durumunda kazananın sadece tek bir taraf olacağını vurgulayan Coşkun Başbuğ, "Eğer bu süreç sonunda inatlaşma masaya da yansırsa, burada ağlayan İran ve Amerika, gülen ise İsrail olur" uyarısında bulundu. Başbuğ, masanın hala dağılmadığını ve her iki taraf için de masadan başka çare olmadığını ifade ederek sürecin hassasiyetine dikkat çekti.
MASADAKİ 12 KRİTİK MADDE VE İRAN'IN ŞARTLARI
Müzakere masasında nelerin konuşulduğunu tek tek sıralayan Coşkun Başbuğ, nükleer silahlardan yaptırımlara kadar birçok başlığın pazarlık konusu olduğunu ifade etti.
Coşkun Başbuğ, "İran zaten nükleer silah yarışında olmadığını beyan ediyor. Ancak Fordo ve İsfahan nükleer santrallerinin kapatılması yerine buraları denetime açabileceğini söylüyor. İran, bu haklarını tıp ve tarım gibi alanlarda kullanmak üzere belli miktarda korumak istiyor" dedi.
AMBARGO VE ABLUKANIN KALDIRILMASI: İRAN'IN BÜYÜK KAZANIMI
Pazarlıkların merkezinde İran ekonomisini felç eden yaptırımların olduğunu dile getiren Coşkun Başbuğ, "Bana göre İran'ın en büyük kazanımı yaptırımların kademeli olarak kaldırılması olur. 50 yıldır süren bir ambargo, abluka ve el konulan paralar var. Bunların serbest kalması ve İran'ın Batı para sistemine entegre edilmesi İran için bulunmaz bir fırsattır" ifadelerini kullandı.
MASAYI SABOTE EDEN "KÜRESEL ÇETE" VE PARALEL YAPILAR
Diplomasi yürütülürken bir yandan da sahada çok kirli bir sabotaj trafiğinin işlediğini belirten Coşkun Başbuğ, iki farklı gücün çatıştığını söyledi.
Coşkun Başbuğ, "Bir yanda Amerika ve İran arasında aklıselimle masayı hedefleyen bir akıl var; Trump ve Pezeşkiyan bu kanatta. Diğer yanda ise Devrim Muhafızları içindeki paralel yapı, Biden kanadının artıkları ve İsrail'den oluşan küresel bir çete var. Bu üçgen 'Masa asla olmamalı, savaş mutlaka yayılmalı' diye bir mücadele içinde" diyerek gizli savaşın aktörlerini deşifre etti.
TRUMP’TAN SERT MESAJ! “ÖZGÜRLÜK PROJESİ” İÇİN YEŞİL IŞIK
BD Başkanı Donald Trump, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için başlatıp kısa süre sonra askıya aldığı Özgürlük Projesi adlı operasyona yeniden dönmeyi düşündüğünü açıkladı.
Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, bir yandan İran'la görüşmeler sürerken, öte yandan Hürmüz Boğazı'nın petrol taşıyan ticari gemilere mümkün olduğunca açılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
ABD Başkanı, röportajında, "Özgürlük Projesi operasyonunu genişleterek yeniden başlatmayı düşündüğünü" ifade etti.
Trump ayrıca, söz konusu operasyonun, bu kez "daha geniş çaplı bir askeri operasyonun sadece bir parçası olacağı" konusunda uyarıda bulundu.
ABD'nin bu adımlarının ardından İran'ın ne yapacağı ile ilgili, "Pes edecekler" yorumunu yapan Trump, İran'ın mevcut liderleriyle görüşmelere devam edip etmeyeceği sorusuna ise, "Anlaşma yapana kadar onlarla muhatap olmaya devam edeceğim." cevabını verdi.
Trump ayrıca, İranlı müzakerecilerin kendisine Tahran'ın tahrip edilmiş nükleer tesislerindeki radyoaktif maddeleri temizleyecek teknolojiden yoksun olduğunu ve ABD'nin "nükleer tozu" geri alması gerekeceğini söylediklerini iddia etti.
Pazar günü İran, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD önerisine yanıtını Pakistan'a göndermiş, ancak Trump bunu "kesinlikle kabul edilemez" olarak reddettiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Trump, 4 Mayıs Pazartesi günü başlatıp Pakistan'ın talebi üzerine 36 saat sonra operasyonu durdurduğunu duyurmuştu.
TAHRAN’DAN DİPLOMASİ VURGUSU! “ULUSAL ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ”
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “İran halkının yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacağız” dedi.
İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın başkent Tahran'da bir grup emniyet yetkilisiyle bir araya geldiği bildirildi.
Pezeşkiyan, burada yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'e karşı elde edilen ‘zaferin’ halkın çıkarlarını koruyacak diplomatik adımlarla tamamlanması gerektiğini belirterek, bunun rasyonel bir yaklaşım olduğunu söyledi.
İran'ın düşmana karşı güven duymadığını fakat ulusal çıkarlar ve ülke onurunun korunması temelinde müzakerelere açık olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, “İran halkının yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacağız” ifadesini kullandı.