ABD İran geriliminde Körfez'de gizli pazarlık! Süreci sabote eden "küresel çete" ve paralel yapılar ifşa

ABD ve İran arasında tırmanan gerilimde, kameralar önündeki sert söylemlerin aksine sahne arkasında devasa bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, her iki tarafın da maddi ve manevi olarak bitkin düştüğünü vurgularken, "Onurlu bir çıkış" arayan Trump ile ekonomik darboğazdaki İran arasındaki gizli pazarlığın detaylarını A Haber ekranlarında tek tek ifşa etti. Küresel çetelerin masayı devirmek için yaptığı gemi baskınları ve füze saldırılarıyla bölge adeta bir barut fıçısına dönüştürüyor.

Körfez'de sular durulmak bilmezken, ekranlara yansıyan gerilimin aslında çok daha farklı bir boyutu olduğu gözler önüne bir kez daha serildi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde "Burada izleyenlerimizin gördüğü sahneler, sahnenin önündeki atışmalardır ancak duvarın arkasında, yani sahne arkasında çok farklı bir dünya ve farklı bir ilişki, yani diplomasi yürütülüyor" diyerek kapalı kapılar ardındaki trafiğe dikkat çekti.

Başbuğ, eğer diplomasi kanalları tamamen kapalı olsaydı her iki tarafın da çoktan "Silahlar konuşacak" diyerek masayı devireceğini ancak şu an için böyle bir durumun yaşanmadığını belirtti.

İKİ DEVLET DE BİTKİN: TRUMP'IN "ONURLU ÇIKIŞ" ARAYIŞI

Gerilimin tırmanmasındaki ana nedenlerden birinin her iki taraftaki yorgunluk olduğunu belirten Coşkun Başbuğ, "İki tarafta da maddi ve manevi ciddi bir yorgunluk var. Bu yorgunluk Amerika'da biraz daha ağır basıyor çünkü deplasmanda mücadele yürütmek kolay değil; ikmali, askeri giderleri ve ekonomik maliyetleri topladığınızda büyük bir fatura ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. Başbuğ, Trump'ın aslında ne yaptığını bildiğini ve asıl amacının "Bu işten nasıl kurtuluruz?" sorusuna cevap bulmak olduğunu belirterek, Coşkun Başbuğ, "Trump onurlu bir çıkışla buradaki hikayeyi sonlandırmak istiyor, İran'da da aynı konu var" şeklinde konuştu.

STRATEJİSİZ AMERİKA VE ALMANYA'NIN TARİHİ ÇIKIŞI

ABD'nin bölgedeki belirsiz politikaları sadece Ortadoğu'yu değil, Avrupa'yı da rahatsız ediyor. Almanya'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya değinen Coşkun Başbuğ, "Almanya'nın çıkışı çok önemli bir tarihi çıkıştı. Trump'a 'Stratejin yok, ne yaptığını bilmiyorsun' dediler. Bu doğru bir tespit mi? Evet. Ama Trump aslında bir şekilde bu işten kurtulup onurlu bir final yapmak istiyor" sözleriyle uluslararası baskının boyutunu gözler önüne serdi.

İSRAİL'İN SAVAŞ TUZAĞI: KİM AĞLAYACAK, KİM GÜLECEK?

Bölgedeki inatlaşmanın masaya yansıması durumunda kazananın sadece tek bir taraf olacağını vurgulayan Coşkun Başbuğ, "Eğer bu süreç sonunda inatlaşma masaya da yansırsa, burada ağlayan İran ve Amerika, gülen ise İsrail olur" uyarısında bulundu. Başbuğ, masanın hala dağılmadığını ve her iki taraf için de masadan başka çare olmadığını ifade ederek sürecin hassasiyetine dikkat çekti.

MASADAKİ 12 KRİTİK MADDE VE İRAN'IN ŞARTLARI

Müzakere masasında nelerin konuşulduğunu tek tek sıralayan Coşkun Başbuğ, nükleer silahlardan yaptırımlara kadar birçok başlığın pazarlık konusu olduğunu ifade etti. Coşkun Başbuğ, "İran zaten nükleer silah yarışında olmadığını beyan ediyor. Ancak Fordo ve İsfahan nükleer santrallerinin kapatılması yerine buraları denetime açabileceğini söylüyor. İran, bu haklarını tıp ve tarım gibi alanlarda kullanmak üzere belli miktarda korumak istiyor" dedi. Ayrıca uranyum zenginleştirilmesinin 20 yıl ertelenmesi ve füze stoklarının üçüncü bir ülkeye (Rusya veya Çin) teslim edilmesi gibi maddelerin de masada olduğunu belirtti.

AMBARGO VE ABLUKANIN KALDIRILMASI: İRAN'IN BÜYÜK KAZANIMI

Pazarlıkların merkezinde İran ekonomisini felç eden yaptırımların olduğunu dile getiren Coşkun Başbuğ, "Bana göre İran'ın en büyük kazanımı yaptırımların kademeli olarak kaldırılması olur. 50 yıldır süren bir ambargo, abluka ve el konulan paralar var. Bunların serbest kalması ve İran'ın Batı para sistemine entegre edilmesi İran için bulunmaz bir fırsattır" ifadelerini kullandı. Trump'ın da olumlu adımlar karşılığında yaptırımları kademeli kaldırma teklifini zaten sunduğunu hatırlattı.

MASAYI SABOTE EDEN "KÜRESEL ÇETE" VE PARALEL YAPILAR

Diplomasi yürütülürken bir yandan da sahada çok kirli bir sabotaj trafiğinin işlediğini belirten Coşkun Başbuğ, iki farklı gücün çatıştığını söyledi. Coşkun Başbuğ, "Bir yanda Amerika ve İran arasında aklıselimle masayı hedefleyen bir akıl var; Trump ve Pezeşkiyan bu kanatta. Diğer yanda ise Devrim Muhafızları içindeki paralel yapı, Biden kanadının artıkları ve İsrail'den oluşan küresel bir çete var. Bu üçgen 'Masa asla olmamalı, savaş mutlaka yayılmalı' diye bir mücadele içinde" diyerek gizli savaşın aktörlerini deşifre etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA "DELİ DUMRUL" TAKTİĞİ

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki emellerini "Deli Dumrul" misaliyle açıklayan Coşkun Başbuğ, "İran şu an 'Hürmüz benden sorulur' diyerek buradan geçenlerden para almanın ve dünyayı buna mecbur etmenin derdinde. Eğer bunu başarabilirse kasasına yıllık 70-80 milyar dolar koyacak" dedi. Ancak bu durumun dünya dengelerini bozacağı için hiçbir devlet tarafından kabul edilmeyecek bir teklif olduğunu da sözlerine ekledi.

YUNANİSTAN VE DENDİAS: BATI'NIN KULLANIŞLI OYUNCAĞI

Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma hamlelerini ve İsrail ile yakınlaşmasını sert bir dille eleştiren Coşkun Başbuğ, Yunan halkına seslendi. Coşkun Başbuğ, "Dendias denilen Batı'nın oyuncağı, o densizi siyasetin dışına atmadığınız sürece size rahat yok. Yunanistan, koltuk değneksiz yürüyemeyen, yardım almadan nefes alamayan bir ucube yapı haline gelmiştir" şeklinde konuştu. Yunanistan'ın Türkiye'nin kalibresinde olmadığını ve aynı ligde top oynayamayacağını vurgulayan Başbuğ, Yunanistan'ın sadece İsrail ve ABD'ye hizmet eden bir taşeron olduğunu ifade etti.

ERMENİSTAN VE PAŞİNYAN'IN TARİHİ DERSİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın son dönemdeki tutumunu takdir eden Coşkun Başbuğ, "Paşinyan doğru yolu buldu, birçok ezberi yıktı. 'Batı tarafından yıllarca kullanıldık, artık bu işin sonu geldi' diyerek gerçekleri gördü" dedi. Başbuğ, Miçotakis'in de zaman zaman bu yola meylettiğini ancak çevresindeki baskılar nedeniyle adım atamadığını belirtti.

KÖRFEZ'DE GEMİ BASKINLARI: SAVAŞI ÇIKARMAK İÇİN TAHRİK EDİYORLAR

Son dakikalarda gelen gemi durdurma haberlerini de yorumlayan Coşkun Başbuğ, bunların tesadüf olmadığını söyledi. Coşkun Başbuğ, "Savaşı isteyen o küresel çete, sırf gerilimi tırmandırmak ve bir çatışma başlatmak için ablukanın içine gemi gönderiyor. Milyarlarca dolarlık ticari gemileri bile isteye oraya sokmak, arı kovanına çomak sokmaktır. Bunlar tamamen masayı devirmek ve bir bölgesel savaş çıkarmak için yapılan tahriklerdir" diyerek sözlerini noktaladı.