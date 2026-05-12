CHP'de tehdit tasfiye ve arınma krizi! Çarpıcı yorum: Özel'in siyaset yapma şansı kalmadı | Burcu Köksal'a tepki çeken tehditler

AFYON ADAYLIĞI VE 'TASFİYE' İDDİASI Parti kulislerini hareketlendiren Burcu Köksal tartışmalarına değinen A Haber Muhabiri Yeşiltaş, "Burcu Köksal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destek nedeniyle, Afyon'dan aday gösterilerek bir bakıma partiden ve merkezden uzaklaştırıldığı iddia ediliyordu. Kulislerde Köksal'ın bizzat 'Beni partiden uzaklaştırmak için aday yaptılar' şeklinde bir değerlendirmede bulunduğu konuşulsa da Özgür Özel bu iddiaları reddetti. Özel, Köksal'ın zaten Grup Başkanvekili olduğunu ve kazanamasa bile görevine devam edeceğini belirterek bu iddiaların önünü kesmeye çalıştı" sözleriyle durumu aktardı.

Parti yönetimine yönelik "tehdit dili", "hakaret siyaseti" ve "tasfiye operasyonu" eleştirileri ise CHP'deki yönetim krizinin giderek büyüdüğü yorumlarına neden oldu.

CHP'de yalnızca belediye başkanları değil, milletvekilleri cephesinde de ciddi bir kopuş yaşandığı belirtilirken, kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda "arınma" çağrılarının yükseldiği öne sürüldü.

CHP'de ise Köksal üzerinden patlak veren tartışmalar, parti içindeki derin çatlağı bir kez daha gözler önüne serdi.

MİLLETVEKİLLERİNDE DERİN KOPUŞ

CHP içindeki huzursuzluğun sadece yerel yönetimlerle sınırlı olmadığını belirten Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece belediye başkanları arasında değil, milletvekilleri cephesinde de ciddi bir duygusal kopuş yaşanıyor. Kendilerini parti içi muhalefet olarak tanımlayan milletvekilleri, partide doğru bir yönetim anlayışının olmadığını savunuyor ve bunu kulislerde açıkça ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.

BASINA KAPALI TOPLANTI VE 'ARINMA' SESLERİ

Muhalif milletvekillerinin radikal adımlarını deşifre eden Yeşiltaş, "Bazı muhalif milletvekilleri yaklaşık iki ay önce Ankara'da basına kapalı kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'arınma' çağrısını destekleyen bu isimler, CHP'nin bir arınma süreci yaşamadan yoluna sağlıklı bir şekilde devam edemeyeceğini yüksek sesle dile getirmeye başladılar" bilgisini paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YÜZÜNE SÖYLEYECEKLER

Krizin önümüzdeki günlerde daha da derinleşebileceğini vurgulayan Yeşiltaş, "Önümüzdeki günlerde bu 'arınma' meselesi CHP'nin bir numaralı gündem maddesi olacak gibi görünüyor. Özgür Özel bugüne kadar belediye başkanları ve il başkanlarıyla bir araya geldi ancak milletvekilleriyle henüz kapalı bir grup toplantısı yapmadı. Eğer bu toplantı gerçekleşirse, milletvekillerinin bu sert eleştirileri ve arınma taleplerini ilk ağızdan Özgür Özel'e iletmeleri bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"CHP YÖNETİMİ HERKESİ YORDU"

CHP içindeki yönetim krizine ve üslup sorununa dikkat çeken Gazeteci Zafer Şahin, "CHP'nin mevcut yönetimi CHP'yi de Türkiye'yi de Türk siyasetini de çok yordu. Hakikaten çok yordular" ifadelerini kullandı. Mevcut yönetim anlayışının toplumun her kesiminde bir bıkkınlık yarattığını belirten Şahin, siyasetin geldiği noktayı eleştirdi.

SKANDAL TEHDİTLER VE HAKARETLER DİZİSİ

Parti içindeki hiyerarşinin ve nezaketin tamamen kaybolduğunu vurgulayan Zafer Şahin, "Anlıyoruz, iyi eyvallah ama çoluk çocuk izliyor bunları. Bir kadın siyasetçiye tehdit sallıyorlar, 'ulan' diyorlar. Erkek siyasetçiye, Keçiören Belediye Başkanı'na bilmem neler neler söylüyorlar. Herkese tehdit, herkese hakaret savuruyorlar" sözleriyle yaşanan üslup skandalını gözler önüne serdi.