CHP'de tehdit tasfiye ve arınma krizi! Çarpıcı yorum: Özel'in siyaset yapma şansı kalmadı | Burcu Köksal'a tepki çeken tehditler

CHP kulislerinde tansiyon yükseldi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesi ile Özgür Özel tehditler savurdu. Özel'in "CHP iktidar olunca sakın kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum." tehditleri sonrası CHP içindeki ayrışım ve yönetim krizi dikkat çekti. A Haber canlı yayınına katılan konuklar "Özgür Özel'in siyaset yapma şansı kalmadı" şeklinde değerlendirmelerde bulunarak Özel'in Köksal'a yönelik tehditlerini sert dille eleştirdi. Ayrıca parti içindeki muhalif vekillerin “arınma” çağrısı yaptığı, kapalı toplantılarda yönetimi sert sözlerle hedef aldığı iddia edildi. Belediye başkanlarının istifaları ve “tasfiye” tartışmalarının gölgesinde CHP yönetimine yönelik “hakaret, tehdit ve baskı siyaseti” eleştirileri peş peşe geldi.

CHP'de sular durulmuyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçti ve rozetini bizzat Başkan Erdoğan taktı.

CHP'de ise Köksal üzerinden patlak veren tartışmalar, parti içindeki derin çatlağı bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Köksal'a yönelik sert çıkışları ve kulislere yansıyan "baskı" iddiaları gündemdeki yerini korurken, parti içindeki muhalif isimlerden peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi.

CHP KORİDORLARINDA NELER KONUŞULUYOR?

CHP'de yalnızca belediye başkanları değil, milletvekilleri cephesinde de ciddi bir kopuş yaşandığı belirtilirken, kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda "arınma" çağrılarının yükseldiği öne sürüldü.

Parti yönetimine yönelik "tehdit dili", "hakaret siyaseti" ve "tasfiye operasyonu" eleştirileri ise CHP'deki yönetim krizinin giderek büyüdüğü yorumlarına neden oldu.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan CHP'ye dair son detayları aktardı.

AFYON ADAYLIĞI VE 'TASFİYE' İDDİASI
Parti kulislerini hareketlendiren Burcu Köksal tartışmalarına değinen A Haber Muhabiri Yeşiltaş, "Burcu Köksal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destek nedeniyle, Afyon'dan aday gösterilerek bir bakıma partiden ve merkezden uzaklaştırıldığı iddia ediliyordu. Kulislerde Köksal'ın bizzat 'Beni partiden uzaklaştırmak için aday yaptılar' şeklinde bir değerlendirmede bulunduğu konuşulsa da Özgür Özel bu iddiaları reddetti. Özel, Köksal'ın zaten Grup Başkanvekili olduğunu ve kazanamasa bile görevine devam edeceğini belirterek bu iddiaların önünü kesmeye çalıştı" sözleriyle durumu aktardı.

MİLLETVEKİLLERİNDE DERİN KOPUŞ
CHP içindeki huzursuzluğun sadece yerel yönetimlerle sınırlı olmadığını belirten Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece belediye başkanları arasında değil, milletvekilleri cephesinde de ciddi bir duygusal kopuş yaşanıyor. Kendilerini parti içi muhalefet olarak tanımlayan milletvekilleri, partide doğru bir yönetim anlayışının olmadığını savunuyor ve bunu kulislerde açıkça ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.
BASINA KAPALI TOPLANTI VE 'ARINMA' SESLERİ
Muhalif milletvekillerinin radikal adımlarını deşifre eden Yeşiltaş, "Bazı muhalif milletvekilleri yaklaşık iki ay önce Ankara'da basına kapalı kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'arınma' çağrısını destekleyen bu isimler, CHP'nin bir arınma süreci yaşamadan yoluna sağlıklı bir şekilde devam edemeyeceğini yüksek sesle dile getirmeye başladılar" bilgisini paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YÜZÜNE SÖYLEYECEKLER
Krizin önümüzdeki günlerde daha da derinleşebileceğini vurgulayan Yeşiltaş, "Önümüzdeki günlerde bu 'arınma' meselesi CHP'nin bir numaralı gündem maddesi olacak gibi görünüyor. Özgür Özel bugüne kadar belediye başkanları ve il başkanlarıyla bir araya geldi ancak milletvekilleriyle henüz kapalı bir grup toplantısı yapmadı. Eğer bu toplantı gerçekleşirse, milletvekillerinin bu sert eleştirileri ve arınma taleplerini ilk ağızdan Özgür Özel'e iletmeleri bekleniyor" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZEL'İN BURCU KÖKSAL'A YÖNELİK TEHDİTLERİNİN PERDE ARKASI

"CHP YÖNETİMİ HERKESİ YORDU"
CHP içindeki yönetim krizine ve üslup sorununa dikkat çeken Gazeteci Zafer Şahin, "CHP'nin mevcut yönetimi CHP'yi de Türkiye'yi de Türk siyasetini de çok yordu. Hakikaten çok yordular" ifadelerini kullandı. Mevcut yönetim anlayışının toplumun her kesiminde bir bıkkınlık yarattığını belirten Şahin, siyasetin geldiği noktayı eleştirdi.

SKANDAL TEHDİTLER VE HAKARETLER DİZİSİ
Parti içindeki hiyerarşinin ve nezaketin tamamen kaybolduğunu vurgulayan Zafer Şahin, "Anlıyoruz, iyi eyvallah ama çoluk çocuk izliyor bunları. Bir kadın siyasetçiye tehdit sallıyorlar, 'ulan' diyorlar. Erkek siyasetçiye, Keçiören Belediye Başkanı'na bilmem neler neler söylüyorlar. Herkese tehdit, herkese hakaret savuruyorlar" sözleriyle yaşanan üslup skandalını gözler önüne serdi.

İSTİFA DALGASINDA TARİHİ TANIKLIK: 17 BELEDİYE NEDEN GİTTİ?
İşlerin yolunda gitmediği anlarda CHP yönetiminin baskı politikasına başvurduğunu söyleyen Zafer Şahin, "İstediğiniz gibi gitmeyince işler; siz insanları, siyasetçileri, belediye başkanlarını tehdit etme hakkını nereden buluyorsunuz? Bak ne dedik; biri Büyükşehir, biri il belediyesi olmak üzere tam 17 tane belediye CHP'den istifa etmiş, AK Parti'ye geçmiş" şeklinde konuştu.

Parti içindeki çifte standartlara değinen Zafer Şahin, "Bak ne diyor; 'Eğer mesele kocansa, kocan yolsuzluk yaptıysa sen kocayı bırak, gel biz sana sahip çıkarız' deniliyor. Peki, nerede yolsuzluk yapmış bunun kocası? Mississippi'de mi yapmış? Nerede yapacak, herhalde karısının belediye başkanlığı yaptığı yerde yapmıştır değil mi yolsuzluğu?" sözleriyle çarpıcı bir detay paylaştı.

"YETİMİN HAKKI DEĞİL, KOLTUK DERDİ"
CHP yönetiminin asıl amacının dürüstlük olmadığını iddia eden Şahin, "Onu bile eğer varsa hoş görebiliyor, niye? Gitmesin diye. Demek ki kusura bakma Özgür Bey ama senin yolsuzluk falan gibi bir derdin yok. Yetimin hakkını savunmak, korumak gibi bir derdin yok. Sen sadece artık yönetemediğin, bir arada tutmakta zorlandığın, çok parçalı bir görüntü arz eden partiyi, CHP'yi bir arada tutmaya çalışıyorsun" ifadelerini kullandı.

"SİYASET YAPMA ŞANSI KALMADI"

Siyasetin bu şekilde yapılamayacağını söyleyen Zafer Şahin, "Bu bir siyaset yapma biçimi olmamalı. Türk siyaseti bunu hak etmiyor. Gerçekten Türkiye'yi çok yordular. Bence partiyi de çok yordular, seçmeni de çok yordular, sokağı da çok yordular. Ne için ya? Ben CHP seçmenine buradan sesleneyim; neden yaşanıyor bunlar? Hiç düşünüyorlar mı?" dedi.

Belediye başkanlarının yıllarca rakip oldukları partiye geçme nedenini açıklayan Zafer Şahin, "Bu belediye başkanları neden CHP'yi bırakıp da yıllarca mücadele ettikleri AK Parti'ye katılıyor? Hepsi mi baskıyla geçiyor? Buna 'evet' diyorlarsa kusura bakmasınlar fena halde kandırılıyorlar. Demek ki burada bir şey var, duramıyor bu insanlar orada. 'Siyaset yapma şansımız kalmadı' diyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.

KÖKSAL'IN AİLE MESAJI DEĞERLİ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın siyasi geçmişine ve verdiği mesajlara dikkat çeken Gazeteci Ekrem Kızıltaş, "Dört dönem milletvekilliği yapmış bir hanımdan bahsediyoruz. Bugün yaptığı konuşmada satır aralarında verdiği mesaj çok önemli. 'Ailenin kutsallığına inanan ve toplum değerlerine saygı duyanlarla çalışmaya geldim' diyor. Bu bir mesajdır. Aile ile ilgili bir konuda, belediye başkanı da olsa bir hanıma 'kocandan boşan, yanındayız' gibi laflar edilemez, aile kutsaldır ve korunması gerekir" sözlerini kaydetti.

CHP'DEKİ MAHALLE BASKISI VE İSTİFALAR
Parti içindeki kopuşların sadece görünen kısmını bildiğimizi belirten Kızıltaş, "Biz zannediyorum bu yaşananların sadece yüzde birini biliyoruz. Hayat tarzı olarak kendini CHP'ye yakın hisseden bir ismin partiden ayrılmayı göze alması kolay değildir; çünkü ciddi bir mahalle baskısına maruz kalacağını bilir. Buna rağmen mecbur kaldıysa, arka planda bizim henüz akıl erdiremediğimiz büyük meseleler vardır. Özlem Çerçioğlu'nun istifasında da bence söylemesi gerekenlerin çok azını söyledi" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "KARİZMA" KURTARMA ÇABASI
Özel'in sert üslubunun altında yatan nedeni açıklayan Kızıltaş, "Özgür Özel'in bağırıp çağırmasının arka planında, kitlesinin gözünde sürekli itibar kaybeden ve karizması çizilen bir isim olması yatıyor. En azından 'vay be aslanım benim ne güzel konuştu, ne yumruk attı' diyebilecek birileri çıksın diye uğraşıyorlar. Herhalde bu şovlarla kendi kitlelerinin yüreklerine su serpiyorlar" şeklinde konuştu.

