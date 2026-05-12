CHP'de tehdit tasfiye ve arınma krizi! Çarpıcı yorum: Özel'in siyaset yapma şansı kalmadı | Burcu Köksal'a tepki çeken tehditler
CHP kulislerinde tansiyon yükseldi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesi ile Özgür Özel tehditler savurdu. Özel'in "CHP iktidar olunca sakın kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum." tehditleri sonrası CHP içindeki ayrışım ve yönetim krizi dikkat çekti. A Haber canlı yayınına katılan konuklar "Özgür Özel'in siyaset yapma şansı kalmadı" şeklinde değerlendirmelerde bulunarak Özel'in Köksal'a yönelik tehditlerini sert dille eleştirdi. Ayrıca parti içindeki muhalif vekillerin “arınma” çağrısı yaptığı, kapalı toplantılarda yönetimi sert sözlerle hedef aldığı iddia edildi. Belediye başkanlarının istifaları ve “tasfiye” tartışmalarının gölgesinde CHP yönetimine yönelik “hakaret, tehdit ve baskı siyaseti” eleştirileri peş peşe geldi.
CHP'de sular durulmuyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçti ve rozetini bizzat Başkan Erdoğan taktı.
CHP'de ise Köksal üzerinden patlak veren tartışmalar, parti içindeki derin çatlağı bir kez daha gözler önüne serdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Köksal'a yönelik sert çıkışları ve kulislere yansıyan "baskı" iddiaları gündemdeki yerini korurken, parti içindeki muhalif isimlerden peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi.
CHP'de yalnızca belediye başkanları değil, milletvekilleri cephesinde de ciddi bir kopuş yaşandığı belirtilirken, kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda "arınma" çağrılarının yükseldiği öne sürüldü.
Parti yönetimine yönelik "tehdit dili", "hakaret siyaseti" ve "tasfiye operasyonu" eleştirileri ise CHP'deki yönetim krizinin giderek büyüdüğü yorumlarına neden oldu.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan CHP'ye dair son detayları aktardı.
AFYON ADAYLIĞI VE 'TASFİYE' İDDİASI
Parti kulislerini hareketlendiren Burcu Köksal tartışmalarına değinen A Haber Muhabiri Yeşiltaş, "Burcu Köksal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destek nedeniyle, Afyon'dan aday gösterilerek bir bakıma partiden ve merkezden uzaklaştırıldığı iddia ediliyordu. Kulislerde Köksal'ın bizzat 'Beni partiden uzaklaştırmak için aday yaptılar' şeklinde bir değerlendirmede bulunduğu konuşulsa da Özgür Özel bu iddiaları reddetti. Özel, Köksal'ın zaten Grup Başkanvekili olduğunu ve kazanamasa bile görevine devam edeceğini belirterek bu iddiaların önünü kesmeye çalıştı" sözleriyle durumu aktardı.
MİLLETVEKİLLERİNDE DERİN KOPUŞ
CHP içindeki huzursuzluğun sadece yerel yönetimlerle sınırlı olmadığını belirten Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece belediye başkanları arasında değil, milletvekilleri cephesinde de ciddi bir duygusal kopuş yaşanıyor. Kendilerini parti içi muhalefet olarak tanımlayan milletvekilleri, partide doğru bir yönetim anlayışının olmadığını savunuyor ve bunu kulislerde açıkça ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.
BASINA KAPALI TOPLANTI VE 'ARINMA' SESLERİ
Muhalif milletvekillerinin radikal adımlarını deşifre eden Yeşiltaş, "Bazı muhalif milletvekilleri yaklaşık iki ay önce Ankara'da basına kapalı kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'arınma' çağrısını destekleyen bu isimler, CHP'nin bir arınma süreci yaşamadan yoluna sağlıklı bir şekilde devam edemeyeceğini yüksek sesle dile getirmeye başladılar" bilgisini paylaştı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN YÜZÜNE SÖYLEYECEKLER
Krizin önümüzdeki günlerde daha da derinleşebileceğini vurgulayan Yeşiltaş, "Önümüzdeki günlerde bu 'arınma' meselesi CHP'nin bir numaralı gündem maddesi olacak gibi görünüyor. Özgür Özel bugüne kadar belediye başkanları ve il başkanlarıyla bir araya geldi ancak milletvekilleriyle henüz kapalı bir grup toplantısı yapmadı. Eğer bu toplantı gerçekleşirse, milletvekillerinin bu sert eleştirileri ve arınma taleplerini ilk ağızdan Özgür Özel'e iletmeleri bekleniyor" ifadelerini kullandı.
"CHP YÖNETİMİ HERKESİ YORDU"
CHP içindeki yönetim krizine ve üslup sorununa dikkat çeken Gazeteci Zafer Şahin, "CHP'nin mevcut yönetimi CHP'yi de Türkiye'yi de Türk siyasetini de çok yordu. Hakikaten çok yordular" ifadelerini kullandı. Mevcut yönetim anlayışının toplumun her kesiminde bir bıkkınlık yarattığını belirten Şahin, siyasetin geldiği noktayı eleştirdi.
SKANDAL TEHDİTLER VE HAKARETLER DİZİSİ
Parti içindeki hiyerarşinin ve nezaketin tamamen kaybolduğunu vurgulayan Zafer Şahin, "Anlıyoruz, iyi eyvallah ama çoluk çocuk izliyor bunları. Bir kadın siyasetçiye tehdit sallıyorlar, 'ulan' diyorlar. Erkek siyasetçiye, Keçiören Belediye Başkanı'na bilmem neler neler söylüyorlar. Herkese tehdit, herkese hakaret savuruyorlar" sözleriyle yaşanan üslup skandalını gözler önüne serdi.