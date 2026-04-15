CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti! Önce temizlik sonra kurultay mı?
Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor, kulisler adeta kaynıyor. İstinaf mahkemesinden gelecek kritik karar öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun "yol haritası" netleşti. Eski Genel Başkan’ın partiye geri dönüş senaryoları ve "parti içi temizlik" hamlesi, CHP koridorlarında sıcak temasın fitilini ateşledi. Özgür Özel yönetimi ile Kılıçdaroğlu safı arasındaki gerilim, ihraçlar ve boykotlarla tam bir ateş hattına dönüştü. İşte A Haber'deki o kulis bilgileri...
CHP'de yaşanan iç kriz devam ederken gözler mahkemeden gelecek karara çevrildi.
Siyasetin kalbi, şaibeli kurultay davasıyla ilgili İstinaf Mahkemesi'nin vereceği karara kilitlendi. Davanın seyri, ana muhalefet partisinde kartların yeniden karılmasına neden olabilir. Eğer mahkeme, kurultay süreciyle ilgili bir "mutlak butlan" kararı verirse, bu durum Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken koltuğuna geri dönmesinin önünü açacak.
Kulislerdeki iddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun bu ihtimal gerçekleştiği takdirde nasıl bir hamle yapacağı şimdiden merak konusu oldu ve tartışmaların merkezine yerleşti.
KILIÇDAROĞLU'NUN YOL HARİTASI: ÖNCE TEMİZLİK SONRA KURULTAY
A Haber'in edindiği sıcak kulis bilgilerine göre, Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresiyle stratejisini paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkar da göreve gelirsem, CHP'yi önce yolsuzluklardan temizleyeceğim, daha sonra kurultay kararı alacağım" ifadelerini kullandı.
Bu deşifre olan planda en dikkat çekici nokta ise Kılıçdaroğlu'nun koltuk meraklısı olmadığını vurgulaması oldu. Kılıçdaroğlu, "O kurultayda aday olmayacağım" sözleriyle, tek amacının partiyi arındırmak olduğunu iddia etti.
YOLSUZLUK İDDİALARI VE ARINMA ÇAĞRISI
Eski Genel Başkan, özellikle CHP'li belediyelerdeki "yolsuzluk ve rüşvet" iddiaları üzerinden çok sert bir çıkış yaptı. Partinin bu iddialarla yol alamayacağını savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" şeklinde konuşarak mevcut yönetime adeta meydan okudu. Kılıçdaroğlu'nun bu "arınma" çağrısı, Özgür Özel ve ekibi tarafından çok sert bir tepkiyle karşılanırken, iki isim arasındaki bu tarihi hesaplaşma milletvekili grubuna da sıçradı.
PARTİ İKİYE BÖLÜNDÜ: İHRAÇLAR VE BOYKOTLAR
CHP içindeki muhalefet, Kılıçdaroğlu'nun bu arınma çağrısına tam destek vererek safları sıkılaştırdı. Eski milletvekilleri, Özgür Özel'e "Temiz Siyaset" başlıklı bir mektup göndererek rahatsızlıklarını dile getirdi. Ancak genel merkez bu hamleye disiplin sopasıyla yanıt verdi; İstanbul'da arınma çağrısı yapan 32 eski ilçe başkanı partiden ihraç edildi. Bu durum, partideki çatlağın ne kadar derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
SİLİVRİ VE İMAMOĞLU DAVASINDA "GÖRÜNTÜ VERMEME" KARARI
Gerilim, sadece kapalı kapılar ardında kalmadı, sahaya da yansıdı. Parti yönetimine adeta rest çeken bir grup milletvekili, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davasına gitmediği gibi, Silivri'deki grup toplantısına da katılmadı. Muhalifler, geçtiğimiz ay Ankara'da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Bu gizli toplantıda, İBB'deki yolsuzluk iddiaları ve mahkeme süreçleri masaya yatırıldı.
Toplantıda bulunan isimler, "CHP'nin arınmadan yola devam etmesi mümkün değildir" vurgusunu yaparak, partinin içindeki bu sıcak çatışmanın kolay kolay bitmeyeceğinin sinyalini verdi. Siyasetin bu sıcak bölgesinde, gözler şimdi mahkemeden gelecek o tarihi karara ve ardından yaşanacak dehşet anlarına çevrilmiş durumda