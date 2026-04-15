CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti! Önce temizlik sonra kurultay mı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor, kulisler adeta kaynıyor. İstinaf mahkemesinden gelecek kritik karar öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun "yol haritası" netleşti. Eski Genel Başkan’ın partiye geri dönüş senaryoları ve "parti içi temizlik" hamlesi, CHP koridorlarında sıcak temasın fitilini ateşledi. Özgür Özel yönetimi ile Kılıçdaroğlu safı arasındaki gerilim, ihraçlar ve boykotlarla tam bir ateş hattına dönüştü. İşte A Haber'deki o kulis bilgileri...

CHP'de yaşanan iç kriz devam ederken gözler mahkemeden gelecek karara çevrildi. CHP KULİSLERİNDE NELER KONUŞULUYOR? Siyasetin kalbi, şaibeli kurultay davasıyla ilgili İstinaf Mahkemesi'nin vereceği karara kilitlendi. Davanın seyri, ana muhalefet partisinde kartların yeniden karılmasına neden olabilir. Eğer mahkeme, kurultay süreciyle ilgili bir "mutlak butlan" kararı verirse, bu durum Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken koltuğuna geri dönmesinin önünü açacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN YOL HARİTASI: ÖNCE TEMİZLİK SONRA KURULTAY

A Haber'in edindiği sıcak kulis bilgilerine göre, Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresiyle stratejisini paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkar da göreve gelirsem, CHP'yi önce yolsuzluklardan temizleyeceğim, daha sonra kurultay kararı alacağım" ifadelerini kullandı.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş Bu deşifre olan planda en dikkat çekici nokta ise Kılıçdaroğlu'nun koltuk meraklısı olmadığını vurgulaması oldu. Kılıçdaroğlu, "O kurultayda aday olmayacağım" sözleriyle, tek amacının partiyi arındırmak olduğunu iddia etti. YOLSUZLUK İDDİALARI VE ARINMA ÇAĞRISI

Eski Genel Başkan, özellikle CHP'li belediyelerdeki "yolsuzluk ve rüşvet" iddiaları üzerinden çok sert bir çıkış yaptı. Partinin bu iddialarla yol alamayacağını savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" şeklinde konuşarak mevcut yönetime adeta meydan okudu. Kılıçdaroğlu'nun bu "arınma" çağrısı, Özgür Özel ve ekibi tarafından çok sert bir tepkiyle karşılanırken, iki isim arasındaki bu tarihi hesaplaşma milletvekili grubuna da sıçradı.