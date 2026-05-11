CHP’de “yedek parti” iddiası kulisleri hareketlendirdi! Yeni genel merkez hazırlandı söylentilerine yalanlama
CHP’de kriz gündemi derinleşiyor. Özgür Özel başkanlığındaki MYK toplantısında, “mutlak butlan” davası, kulislerde konuşulan “yedek parti” iddiaları ve Muhittin Böcek’in açıklamaları masaya yatırıldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Özgür Özel’in olası bir kapatma veya yönetim krizine karşı “B planı” hazırlığında olduğunu aktarırken, CHP kaynaklarının “yedek parti” hazırlığını doğruladığını ancak yeni genel merkez binası iddialarını reddettiğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sancılı süreç devam ederken, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) kritik konular masaya yatırıldı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN B PLANI A HABER'DE
Kulislerde dolaşan 'yedek parti' iddiaları ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tartışma yaratan itirafları, CHP'de yeni bir krizin kapıda olduğunu gösteriyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP kulislerindeki son durumu ve Özgür Özel'in olası 'B planı'na dair çarpıcı detayları A Haber ekranlarında paylaştı.
CHP'DE 'MUTLAK BUTLAN' DAVASI VE YEDEK PARTİ PLANI
CHP'nin hukuki bir kıskaca girdiğini belirten İlter Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi sancılı bir süreçten geçiyor. Gözler istinaf mahkemesinin vereceği karara çevrilmiş durumda. 38. Olağan Kurultay ile ilgili 'mutlak butlan' davası devam ediyor. Eğer kurultay yok hükmünde sayılırsa mevcut yönetim görevden uzaklaştırılabilir. Bu senaryoya karşı Özgür Özel'in bir yedek parti planı olduğu biliniyor. Özel, daha önce katıldığı bir televizyon programında, CHP'nin kapatılma riskiyle karşı karşıya kalması durumunda bir yedek parti tuttuklarını ve bu partiyle yola devam edeceklerini açıklamıştı" sözleriyle aktardı.
'YENİ GENEL MERKEZ BİNASI' İDDİALARINA YALANLAMA
Yedek parti için hazırlıkların yapıldığı ancak bina iddialarının reddedildiğini ifade eden Yeşiltaş, "Söz konusu yedek parti için yeni bir bina tutulduğu iddia edilmişti. Bu konuyu Cumhuriyet Halk Partili kaynaklara sorduğumda, yedek parti planının doğru olduğunu fakat yedek bir genel merkez binası tutulduğu iddiasının doğru olmadığını ifade ettiler. Bina iddiası reddedilse de yedek parti hazırlığı kulislerde doğrulanmış durumda" ifadelerini kullandı.
MUHİTTİN BÖCEK KRİZİ VE İHRAÇ İHTİMALİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açıklamalarının partide deprem etkisi yarattığını belirten Yeşiltaş, "Bugünkü MYK toplantısında Muhittin Böcek'in itirafçı olduğu ve bazı açıklamalarda bulunduğu yönündeki iddialar da değerlendirilecek. Böcek'in özellikle kurultay süreciyle ilgili beyanlarının, devam eden 'mutlak butlan' davasını nasıl etkileyeceği üzerinde duruluyor. Bu ifadeler doğrultusunda Muhittin Böcek hakkında bir ihraç kararı çıkıp çıkmayacağı da bugünkü toplantının en sıcak başlıklarından biri olacak" sözleriyle CHP'deki gerilimin dozunu anlattı.