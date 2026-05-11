CHP’de “yedek parti” iddiası kulisleri hareketlendirdi! Yeni genel merkez hazırlandı söylentilerine yalanlama

Kulislerde dolaşan 'yedek parti' iddiaları ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tartışma yaratan itirafları, CHP'de yeni bir krizin kapıda olduğunu gösteriyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP kulislerindeki son durumu ve Özgür Özel'in olası 'B planı'na dair çarpıcı detayları A Haber ekranlarında paylaştı.

CHP'DE 'MUTLAK BUTLAN' DAVASI VE YEDEK PARTİ PLANI

CHP'nin hukuki bir kıskaca girdiğini belirten İlter Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi sancılı bir süreçten geçiyor. Gözler istinaf mahkemesinin vereceği karara çevrilmiş durumda. 38. Olağan Kurultay ile ilgili 'mutlak butlan' davası devam ediyor. Eğer kurultay yok hükmünde sayılırsa mevcut yönetim görevden uzaklaştırılabilir. Bu senaryoya karşı Özgür Özel'in bir yedek parti planı olduğu biliniyor. Özel, daha önce katıldığı bir televizyon programında, CHP'nin kapatılma riskiyle karşı karşıya kalması durumunda bir yedek parti tuttuklarını ve bu partiyle yola devam edeceklerini açıklamıştı" sözleriyle aktardı.

'YENİ GENEL MERKEZ BİNASI' İDDİALARINA YALANLAMA

Yedek parti için hazırlıkların yapıldığı ancak bina iddialarının reddedildiğini ifade eden Yeşiltaş, "Söz konusu yedek parti için yeni bir bina tutulduğu iddia edilmişti. Bu konuyu Cumhuriyet Halk Partili kaynaklara sorduğumda, yedek parti planının doğru olduğunu fakat yedek bir genel merkez binası tutulduğu iddiasının doğru olmadığını ifade ettiler. Bina iddiası reddedilse de yedek parti hazırlığı kulislerde doğrulanmış durumda" ifadelerini kullandı.