CHP'de Burcu Köksal depremi! Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi | AK Parti'ye geçecek iddiası

Belediye başkanlarının CHP'den istifa gerekçeleri genellikle; genel merkezin yerel yönetimlere yönelik baskıcı tutumu, belediyelerin talep ve beklentilerine dönük ilgisizlik, iç eleştirilere tahammülsüzlük, yolsuzluk ve ahlak dışı ilişki şüphelisi isimleri her koşulda savunma çabası ile 2,5 yıldır sonu gelmeyen tasfiye operasyonu olarak ön plana çıkıyor. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Özkan Yalım ve Gökhan Böcek'in ise genel merkezi ilerleyen süreçte daha büyük krizlerin içine sokabileceği değerlendiriliyor.

CHP'de yaşanan yaprak dökümü hızla sürerken bir deprem de Afyonkarahisar'da yaşandı. AK Parti'ye geçmesi beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

CHP'Lİ BAŞKANLAR AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Son iki yılda toplam 17 belediye başkanı CHP'den istifa ederek yollarını ayırırken, bu isimlerden 15'i AK Parti saflarına katıldı. Siyaset kulislerinde konuşulan son iddiaya göre ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da AK Parti'ye geçmeye hazırlandığı belirtiliyor.

KİMLER AK PARTİ'NİN YOLUNU TUTTU? 1) Özlem Çerçioğlu (Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı)

2) Özlem Vural Gürzel (Beykoz Belediye Başkanvekili)

3) Umut Yılmaz (Şehitkamil Belediye Başkanı)

4) Mustafa Güzel (Karkamış Belediye Başkanı)

5) Mustafa İberya Arıkan (Söke Belediye Başkanı)

6) Malik Ercan (Yenipazar Belediye Başkanı)

7) Osman Yıldırımkaya (Sultanhisar Belediye Başkanı)

8) Yasemin Fazlaca (Altınova Belediye Başkanı)

9) Hasan Ustaoğlu (Seydişehir Belediye Başkanı)

10) Gökhan Budak (Göle Belediye Başkanı)

11) Hamit Tutuş (Hasankeyf Belediye Başkanı)

12) İsa Yıldırım (Aksu Belediye Başkanı)

13) Hasan Turgut (Karalar Belde Belediye Başkanı)

14) Şenol Öncül (Aştavul Belde Belediye Başkanı)

BURCU KÖKSAL İÇİN İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILDI

CHP'de bir süredir devam eden Burcu Köksal krizi nihai karara bağlandı. Toplantının detaylarını aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Oy birliğiyle Burcu Köksal'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevki yönünde karar alındı" ifadelerini kullandı. Sürecin "malumun ilamı" niteliğinde olduğunu belirten Yeşiltaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Köksal'ın telefonlara cevap vermemesi ve partiyi tartışmaların odağına yerleştirmesinden duyduğu rahatsızlığı kurmaylarına ilettiğini, "Bu tutumların chp tüzüğüne göre ihraç sebebi olduğunu" dile getirdiğini aktardı.

MYK GÜNDEMİNDE PARA VE İTİRAF İDDİALARI

MYK toplantısının tek gündem maddesi Burcu Köksal değildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gündeme getirdiği iddialar da masadaydı. İlter Yeşiltaş, bu iddiaların Zeynel Emre tarafından yalanlandığını belirtirken, Emre'nin, "1 milyon euro cumhuriyet halk partisi genel merkezi'ne gelmedi" şeklindeki kesin ifadesini haber merkezine ulaştırdı.

CHP'DE HAREKETLİ SAATLER DEVAM EDİYOR

Özellikle Antalya ve Uşak üzerinden gelen itiraf ve iddiaların partideki tansiyonu yükselttiği görülüyor. İlter Yeşiltaş, CHP MYK'sındaki bu hareketliliğin sürdüğünü ve yeni bilgiler ulaştıkça kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini, "Süreci yakından takip ediyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TELEFONLARINA ÇIKMADI

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Hatice Kübra Bal, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Köksal'ı aradığı ancak Köksal'ın telefonları açmadığı ifade ediliyor. Özgür Özel'in, 'Ortada söylentiler var ve herhangi bir açıklama yapılmaması iddiaları güçlendiriyor' dediği belirtiliyor." şeklinde konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİASI

Burcu Köksal'ın sürece dair eski Genel Başkan ile temas kurduğunu belirten Bal, "Bir diğer kulis bilgisi ise Köksal'ın, Özgür Özel'in telefonlarını açmazken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü yönünde. Kılıçdaroğlu'nun Köksal'a, 'Bağımsız kalman daha iyi olurdu' dediği iddia ediliyor." ifadelerini kullandı.