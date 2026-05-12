AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan ilk açıklama: Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim
CHP'den Özgür Özel'in çirkin sözlerine tepki göstererek istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Rozetini Başkan Erdoğan'ın taktığı Köksal yaptığı ilk açıklamada "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" dedi.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.
ROZETLERİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI
Başkan Erdoğan, programdaki konuşmasında, "Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarına 'aramıza hoş geldiniz' diyorum" dedi. Erdoğan, program sonunda da partiye katılan isimlere rozet taktı.
İLK MESAJDA AİLE VURGUSU
Burcu Köksal, "Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli genel başkan yardımcılarım, kıymetli AK Parti'li arkadaşlarım, sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Afyonkarahisar'da başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek, şehrimizi inşa etmek için memleketimi Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inanlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, milletimize, ülkemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.