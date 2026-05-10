Dünyada ilk! Hibrit motorlu ALKA sahnede

Dünyada ilk olma özelliği taşıyan hibrit motorlu ALKA sistemi, SAHA EXPO’da savunma sanayiinin en dikkat çeken projeleri arasında yer aldı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem, sahip olduğu hibrit yapısı ve lazer destekli teknolojisiyle öne çıkıyor. A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan Mesut Hakkı Caşın, ALKA sisteminin dünya ordularında henüz kullanılmayan hibrit bir “Kaplan sistemi” olduğunu belirterek, hem hava savunmasında hem de taarruz operasyonlarında kritik rol üstleneceğini ifade etti.