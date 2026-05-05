Göklerin yeni hakimi TAYFUN BLOK 4! Türkiye’nin hipersonik gücü sahaya indi

Vural, Türkiye'nin savunma hattındaki bu devrim niteliğindeki silahın önemini, "Şu an Türkiye'nin gurur kaynaklarından birisi ve aynı zamanda Türkiye topraklarının güvencelerinden birisinin hemen yanı başındayız. Tayfun Blok 4, hipersonik sınıfa ait bir balistik füze" sözleriyle aktardı.

Tayfun Blok 4'ün en büyük alametifarikalarından biri olan hareket kabiliyeti, sahada sağladığı devasa avantajla dikkat çekiyor. Kameraman Ahmet Işık ile birlikte dev füzenin etrafında tur atan Vural, fırlatma sistemindeki mobiliteyi, "Bakın görmüş olduğunuz bu launcher, yani fırlatma alanı, mobil şekilde sağlanabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi hemen baş kısmında bir kamyon var ve bu kamyonla birlikte launcher aslında mobil şekilde herhangi bir noktaya götürülebiliyor. Bu, böyle bir balistik hipersonik sınıftaki füze için oldukça önemli ve kolaylık sağlayan bir unsur" s özleriyle tasvir etti.

Vural, hipersonik füze teknolojisinin üstünlüğünü, "İsrail-İran arasında süregelen gerilimde gördük ki hava savunma sistemleri çok ciddi bir öneme sahip. Bu hava savunma sistemlerinin ancak bir durumu var: O hava savunma sistemleri görmüş olduğunuz bu hipersonik füzeleri önleyemiyor. Önleyememesinin altında yatan temel sebepse, Mach 4 hızına kadar olan füzeleri caydırabilme yeteneğine sahip bu hava savunma sistemleri. Ancak hemen arkamızdaki Tayfun Blok 4, Mach 5 ve üzerinde hıza sahip" şeklindeki teknik analizle dile getirdi.

Dünya genelinde süregelen gerilimlerde hava savunma sistemlerinin kritik bir rol oynadığını hatırlatan Ahmet Nazif Vural, Tayfun Blok 4'ün bu sistemleri nasıl "bypass" ettiğini çarpıcı detaylarla anlattı.

Bağımlı hareket eden sistemlerin aksine bu yapının büyük bir esneklik sunduğunu belirten Vural, "Türkiye'nin herhangi bir noktasına yine konuşlandırılabiliyor çok daha rahat bir şekilde. Ve istenildiği takdirde de konuşlandırılan bölgeden bir başka noktaya yine çok aktif ve hızlı bir şekilde hareket edebiliyor" ifadelerini kullandı.

2 BİN KİLOMETREYE VARAN MENZİL VE STRATEJİK DERİNLİK

Karadan karaya balistik bir sistem olan Tayfun Blok 4, hem fiziksel ihtişamı hem de vuruş kapasitesiyle rakiplerine fark atıyor. Füzenin menzil ve boyutlarına dair verileri paylaşan Ahmet Nazif Vural, "Tayfun Blok 4 yaklaşık 10 metrelik bir füze ve açık kaynaklara göre 700 ila 2000 kilometre arasında da bir menzili olduğu tahmin ediliyor. Elbette bu menzille alakalı gerçek veriler, Roketsan tarafından yine açıklanmaya muhtaç olan bilgiler" diyerek stratejik önemin altını çizdi.

Yaklaşık 1000 ila 2000 kilometre arasındaki bu uzun mesafenin, Tayfun Blok 4'ü bölgede çok kritik bir konuma yerleştirdiğini belirtti.

YÜZDE YÜZ YERLİ: KİMSEDEN İZİN ALMADAN TAM BAĞIMSIZLIK

Milli teknoloji hamlesinin en somut örneği olan Tayfun Blok 4, sadece bir silah değil, aynı zamanda Türkiye'nin mühendislik zaferi olarak kayıtlara geçiyor.

Vural, projenin tam bağımsızlık karakterini, "Roketsan tarafından yapılmış olması Tayfun Blok 4'ü tamamıyla yerli yapıyor. Ancak bu tek artısı değil. Malzemelerinin tamamı Türkiye tarafından tedarik edilip Türk mühendisler tarafından, Türk yazılımcılar tarafından yapılması, yine dünyadaki herhangi bir tedarikçi ülkeye veya dünyadaki herhangi bir füze tedarikçisi ülkeye herhangi bir şekilde teminat vermek veya onlar tarafından sınırlanmamak anlamını taşıyor" sözleriyle aktardı.