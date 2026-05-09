Yamalı elbiseden milli füzeye! Vatandaşlardan YILDIRIMHAN'a tam not: "Kendimizi daha güvende hissediyoruz’”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye, çevresindeki savaş tehditleri ve çatışma ortamına rağmen; karada, denizde ve havada attığı adımlarla savunma sanayiinde dikkat çeken bir yükseliş sergiliyor. Yerli ve milli teknolojilere yapılan yatırımlarla önemli projeleri hayata geçiren Ankara, son olarak SAHA EXPO’da sergilenen yeni nesil sistemlerle küresel ölçekte de dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’nin savunma sanayiindeki bu gelişimi, uluslararası alanda “oyun kurucu” ülke vurgularını da beraberinde getirdi. A Haber ekipleri de sokağın nabzını tutarak vatandaşlara Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişini sordu.

Türkiye, bölgesinde yükselen savaş tehditleri ve çatışma ortamına rağmen; havada, karada ve denizde yaptığı atılımlarla yükselen güç olmaya devam ediyor.

Yerli ve milli hamlelerle savunma sanayiinde önemli reformlara imza atan Türkiye, son olarak SAHA EXPO'da sergilediği yeni nesil teknolojilerle dünyaya net bir mesaj verdi. Türkiye, artık bölgede eski Türkiye'nin değil; güçlü, toplu ve diri bir Türkiye'nin olduğunu en güçlü şekilde ortaya koydu.

YERLİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ İÇİN VATANDAŞ NE DEDİ?

Sokağa inen A Haber ekipleri vatandaşlara, "Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımları ve geliştirilen yerli-milli sistemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yükselişin Türkiye'nin küresel gücüne etkisi sizce ne olacak?" sorusunu yöneltti. İşte yanıtlar…

Milli gücün köklerini tarihe dayandıran bir vatandaş, "Çok iyi şeyler bizim için. Biz bu işleri daha yeni yapmıyoruz, bize Osmanlı'dan kaldı. Fatih Sultan Mehmet biliyorsun ilk topu attı. Yapandan Allah razı olsun. Allah devletimizi, milletimizi başımızdan eksik etmesin" sözleriyle milli şahlanışın tarihsel derinliğini hatırlattı.

VATANDAŞ KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDİYOR: "GÜCÜMÜZÜN ARTMASI ŞART"

Savunma sanayiindeki devrimin bireysel ve toplumsal güvenliğe etkisini değerlendiren bir başka vatandaş, "Çok güçlü hissediyorum kendimi. Gördüm, çok da mutlu olduk, gururlandık tabii. Savunma sanayiimizin güçlenmesi bir vatandaş olarak bizleri de çok mutlu ediyor. İnşallah devamı gelir" şeklinde konuştu.

Bölgedeki ateş çemberine dikkat çeken bir diğer isim ise, "Şu an geleceğimiz, zaten çevremiz her taraf sıkıntılı. Her zaman savaş, terör her zaman var. Ne kadar daha hızlı yaparsak daha iyi olur. Bu da bize güven veriyor. Yapılan her şey bize güven veriyor şu an. Sivil savunma anlamında güçleniyoruz zaten" ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE BÜTÜNLÜK: DIŞ GÜÇLERİN EN BÜYÜK KORKUSU

Gençlerin ve toplumun vatanseverlik duygularının dış güçler üzerinde yarattığı etkiye değinen bir vatandaş, "Bazen sosyal medyada da görüyoruz, gençlerimiz var böyle duyarlı gençlerimiz de var, vatansever gençlerimiz de var. Bunlar da bize tabii ki kuvvet veriyor. Zaten biz toplum olarak birlik bütünlüğümüzü her zaman koruduğumuz için dış güçlerin zaten en korktukları şey bizim birlik bütünlüğümüz. Hepsi bu" sözleriyle birliğin sarsılmaz bir kale olduğunu vurguladı.

Başka bir vatandaş ise bu başarıların gelecek nesillere miras kalacağını belirterek, "Ülkemizin geliştiğini görmek bizi gururlandırıyor. Aynı zamanda gelecek nesillere de bu başarılarımızı aktarmak gerçekten heyecan verici ve umutlu bir şey bence. Gelecek nesillere bir güven veriyor. Kendimizi güvende hissediyoruz, özgürüz, rahatız" şeklinde konuştu.

DÜNYA LİDERİYLE GELEN ÖZGÜVEN: "AMERİKA DA İSRAİL DE DURAMAZ"

Türkiye'nin bölgesindeki düşmanlara karşı takındığı dik duruşu Başkan Erdoğan'ın liderliğine bağlayan bir vatandaş, "Gayet de başarılı. Artık Türkiye'den korksunlar diyorum ben. Ne Amerika, ne İsrail, ne başka hiçbir ülke bize karşı duramaz. İnsan gurur duyuyor tabii ki. Türkiye'nin bakıyorsunuz dört bir tarafına, düşmanlarla dolu ama yaklaşamıyorlar. Niye? Çünkü artık arkalarında eski güçsüz Türkiye yok, artık güçlü bir Türkiye var. Dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız var. En büyük faktör de o zaten. O yüzden buradan da kendisine çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

1980'DEN BUGÜNE TARİHİ DÖNÜŞÜM: YAMALI ELBİSEDEN MİLLİ FÜZEYE

YILDIRIMHAN'ın yarattığı devasa etkinin eski Türkiye ile kıyaslanması, duygusal anlara sahne oldu. 1980 darbesi döneminde askerlik yapan bir vatandaş, "Bilmediğimiz bir şeyleri bekliyorduk ama bu kadar büyük olacağını hiç tahmin etmedik. Gerçekten sürpriz oldu. 1980 yılında askerdim. Almanya'dan NATO yardımı olarak bize subaylara elbise geldi. Elbiselerin kolunda Alman bayrağı vardı. Bizim subaylarımız o bayrakları yırttı, onları kaldırdılar o şekilde giydiler. Yani ben tabii ki gurur duyacağım. Nereden nereye..." sözleriyle Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çarpıcı bir anektodla aktardı.

Milli füze YILDIRIMHAN''ın teknik kapasitesini Batı medyasından takip eden bir vatandaşın detaylı gözlemleri ise dikkat çekti. Vatandaş, "Ben Gazap'ı daha önce izlemiştim, Batı medyasını da takip etmiştim. Verilen tepkiler... Çok gurur duymuştum. YILDIRIMHAN, özellikle Gazap'ta 1 tonluk bir bomba büyüklüğü yani 1 tonluk bir ebat, bunun 7 ton olduğunu duydum. 25 Mach diyorlar hızı, bilmiyorum ne derece doğru. Yani tabii tüylerim diken diken, büyük gurur duydum" sözleriyle milli teknolojinin ulaştığı "akıllara durgunluk veren" boyutu anlattı.

Aynı vatandaş, 200 yıllık prangaların parçalandığını belirterek, "Tanzimat'tan beri işte 200 yıldır 'yapamazsınız, edemezsiniz, bizden bir şey olmaz'... Hani bu kırıldı yani. Gençlikte bunlar artık tersine döndüğünü düşünüyorum. İnşallah ilham verir bütün gençlere" ifadelerini kullandı.

GENÇLİK GELECEĞE GÜVENLE BAKIYOR: KITALARARASI CAYDIRICILIK

Geleceğin teminatı olan Türk gençliği de bu milli gururdan nasibini aldı. Bir Türk genci, "Güvende hissediyorum. Dış tehditlere karşı, özellikle kıtalararası bir balistik füzeye sahip olmamız gayet bence şu anlık yeterli. Şahsen gurur duyuyorum ama aynı zamanda dünyaya sesimizi duyurduğumuz için bir fazladan güven de tabii ki de var" sözleriyle Türkiye'nin küresel arenadaki yankısını selamladı.

Başka bir vatandaş ise savunma yatırımlarının Türkiye'yi bir huzur adası yaptığını belirterek, "Türkiye en güvenli ülke şu anda. Çevremize baktığımız zaman kazan kaynıyor orada ama Türkiye gayet güvenli, becerikli, bu silah sanayiine bayağı yatırım yapan bir ülke" şeklinde konuştu.

Vatandaşların "tüylerim diken diken oluyor" diyerek anlattığı bu şahlanış, Türkiye'nin bölgesindeki ateş hattında nasıl bir güç haline geldiğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.

