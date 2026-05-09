Yamalı elbiseden milli füzeye! Vatandaşlardan YILDIRIMHAN'a tam not: "Kendimizi daha güvende hissediyoruz’”

Türkiye, bölgesinde yükselen savaş tehditleri ve çatışma ortamına rağmen; havada, karada ve denizde yaptığı atılımlarla yükselen güç olmaya devam ediyor.

Yerli ve milli hamlelerle savunma sanayiinde önemli reformlara imza atan Türkiye, son olarak SAHA EXPO'da sergilediği yeni nesil teknolojilerle dünyaya net bir mesaj verdi. Türkiye, artık bölgede eski Türkiye'nin değil; güçlü, toplu ve diri bir Türkiye'nin olduğunu en güçlü şekilde ortaya koydu.

Sokağa inen A Haber ekipleri vatandaşlara, "Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımları ve geliştirilen yerli-milli sistemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yükselişin Türkiye'nin küresel gücüne etkisi sizce ne olacak?" sorusunu yöneltti. İşte yanıtlar…

Milli gücün köklerini tarihe dayandıran bir vatandaş, "Çok iyi şeyler bizim için. Biz bu işleri daha yeni yapmıyoruz, bize Osmanlı'dan kaldı. Fatih Sultan Mehmet biliyorsun ilk topu attı. Yapandan Allah razı olsun. Allah devletimizi, milletimizi başımızdan eksik etmesin" sözleriyle milli şahlanışın tarihsel derinliğini hatırlattı.