Yamalı elbiseden milli füzeye! Vatandaşlardan YILDIRIMHAN'a tam not: "Kendimizi daha güvende hissediyoruz’”
Türkiye, çevresindeki savaş tehditleri ve çatışma ortamına rağmen; karada, denizde ve havada attığı adımlarla savunma sanayiinde dikkat çeken bir yükseliş sergiliyor. Yerli ve milli teknolojilere yapılan yatırımlarla önemli projeleri hayata geçiren Ankara, son olarak SAHA EXPO’da sergilenen yeni nesil sistemlerle küresel ölçekte de dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’nin savunma sanayiindeki bu gelişimi, uluslararası alanda “oyun kurucu” ülke vurgularını da beraberinde getirdi. A Haber ekipleri de sokağın nabzını tutarak vatandaşlara Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişini sordu.
Yerli ve milli hamlelerle savunma sanayiinde önemli reformlara imza atan Türkiye, son olarak SAHA EXPO'da sergilediği yeni nesil teknolojilerle dünyaya net bir mesaj verdi. Türkiye, artık bölgede eski Türkiye'nin değil; güçlü, toplu ve diri bir Türkiye'nin olduğunu en güçlü şekilde ortaya koydu.
Sokağa inen A Haber ekipleri vatandaşlara, "Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımları ve geliştirilen yerli-milli sistemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yükselişin Türkiye'nin küresel gücüne etkisi sizce ne olacak?" sorusunu yöneltti. İşte yanıtlar…
Milli gücün köklerini tarihe dayandıran bir vatandaş, "Çok iyi şeyler bizim için. Biz bu işleri daha yeni yapmıyoruz, bize Osmanlı'dan kaldı. Fatih Sultan Mehmet biliyorsun ilk topu attı. Yapandan Allah razı olsun. Allah devletimizi, milletimizi başımızdan eksik etmesin" sözleriyle milli şahlanışın tarihsel derinliğini hatırlattı.
VATANDAŞ KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDİYOR: "GÜCÜMÜZÜN ARTMASI ŞART"
Savunma sanayiindeki devrimin bireysel ve toplumsal güvenliğe etkisini değerlendiren bir başka vatandaş, "Çok güçlü hissediyorum kendimi. Gördüm, çok da mutlu olduk, gururlandık tabii. Savunma sanayiimizin güçlenmesi bir vatandaş olarak bizleri de çok mutlu ediyor. İnşallah devamı gelir" şeklinde konuştu.
Bölgedeki ateş çemberine dikkat çeken bir diğer isim ise, "Şu an geleceğimiz, zaten çevremiz her taraf sıkıntılı. Her zaman savaş, terör her zaman var. Ne kadar daha hızlı yaparsak daha iyi olur. Bu da bize güven veriyor. Yapılan her şey bize güven veriyor şu an. Sivil savunma anlamında güçleniyoruz zaten" ifadelerini kullandı.
BİRLİK VE BÜTÜNLÜK: DIŞ GÜÇLERİN EN BÜYÜK KORKUSU
Gençlerin ve toplumun vatanseverlik duygularının dış güçler üzerinde yarattığı etkiye değinen bir vatandaş, "Bazen sosyal medyada da görüyoruz, gençlerimiz var böyle duyarlı gençlerimiz de var, vatansever gençlerimiz de var. Bunlar da bize tabii ki kuvvet veriyor. Zaten biz toplum olarak birlik bütünlüğümüzü her zaman koruduğumuz için dış güçlerin zaten en korktukları şey bizim birlik bütünlüğümüz. Hepsi bu" sözleriyle birliğin sarsılmaz bir kale olduğunu vurguladı.