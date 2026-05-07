Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 08:17 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Avrupa'nın en büyük savunma sanayii fuarı SAHA Expo 2026, ikinci gününde tarihi anlaşmalara ve dünyada dengeleri değiştirecek yerli sistemlerin lansmanına sahne oldu. Kıtalararası menzile sahip Yıldırımhan füzesinden, Çelik Kubbe'nin yeni neferlerine kadar Türk mühendisliğinin ulaştığı son nokta vitrine çıktı.

Avrupa'nın en büyük savunma sanayii fuarı SAHA Expo 2026, ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti. 9 Mayıs'ta halka açılacak fuar, Türkiye'nin ürettiği milli ve yerli savunma sanayii ürünleriyle adeta parmak ısırttı.

Fuarın en dikkat çeken ürünü ise 6 bin kilometre menzilli YILDIRIMHAN füzesi olurken, 1700'den fazla firmanın katıldığı fuarda farklı ülkelerle anlaşmalar da imzalandı. Türkiye'nin geliştirdiği, katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe ise yeni bileşenleriyle büyük ilgi gördü.

ÇELİK KUBBE GÜÇLENDİ



Miğfer öz savunma önleme sistemi, EJDERHA AD 210, GÖKALP'in de aralarında olduğu yeni sistemlerle Çelik Kubbe daha da güçlendi. Sisteme kazandırılan yeni kabiliyetler, protokolün de katıldığı lansmanda tanıtıldı.

ASELSAN, SAHA'da Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler sağlayacak olan ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi ve KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi ile EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi'ni ilk kez vitrine çıkardı.