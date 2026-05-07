CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa'nın en büyük savunma sanayii fuarı SAHA Expo 2026, ikinci gününde tarihi anlaşmalara ve dünyada dengeleri değiştirecek yerli sistemlerin lansmanına sahne oldu. Kıtalararası menzile sahip Yıldırımhan füzesinden, Çelik Kubbe'nin yeni neferlerine kadar Türk mühendisliğinin ulaştığı son nokta vitrine çıktı.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 1

Avrupa'nın en büyük savunma sanayii fuarı SAHA Expo 2026, ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti. 9 Mayıs'ta halka açılacak fuar, Türkiye'nin ürettiği milli ve yerli savunma sanayii ürünleriyle adeta parmak ısırttı.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 2

Fuarın en dikkat çeken ürünü ise 6 bin kilometre menzilli YILDIRIMHAN füzesi olurken, 1700'den fazla firmanın katıldığı fuarda farklı ülkelerle anlaşmalar da imzalandı. Türkiye'nin geliştirdiği, katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe ise yeni bileşenleriyle büyük ilgi gördü.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 3

ÇELİK KUBBE GÜÇLENDİ

Miğfer öz savunma önleme sistemi, EJDERHA AD 210, GÖKALP'in de aralarında olduğu yeni sistemlerle Çelik Kubbe daha da güçlendi. Sisteme kazandırılan yeni kabiliyetler, protokolün de katıldığı lansmanda tanıtıldı.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 4

ASELSAN, SAHA'da Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler sağlayacak olan ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi ve KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi ile EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi'ni ilk kez vitrine çıkardı.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 5

KAAN RÜZGARI

SAHA 2026'da dün Türkiye'nin vizyon projelerinden KAAN için de kritik adımlar atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak KAAN için tedarik sözleşmesi imzalandı. KAAN'a güç katacak 6 namlulu 20 mm top sistemi de ilk kez SAHA 2026'da sergilendi.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 6

YERLİ SUİKAST FÜZESİ

Roketsan da "suikast füzesi" Neşter'i ilk kez bu fuarda sergiledi. Sistem, patlayıcı harp başlığı yerine kinetik etki ve mekanik parçalama prensibiyle çalışarak hedefi minimum yan hasarla etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 7

ASELSAN ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalar atıldı, Endonezya'ya ASELSAN'ın milli sistemlerinin sağlanması kararlaştırıldı.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 8

Türkiye'nin tedarik edeceği Eurofighter Typhoon standı da SAHA katılımcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkiye, İngiltere, Katar ve Umman'dan toplam 44 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik edecek.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 9

ONUR DUYUYORUZ

Türkiye'nin uzun menzilli balistik füzesi Yıldırımhan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ar-Ge tarafından geliştirildi. SABAH'a konuşan MSB Ar-Ge Müdürü Nilüfer Kuzulu "9 Mach ile 25 Mach arasında hıza sahip füzenin 10 yıldır devam eden çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, "Görevimizi yerine getirdiğimiz için onur duyuyoruz" diye konuştu.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 10

BAYKAR, 81 İLDE DRON ÜRETECEK

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, fuarda yaptığı konuşmada 81 ilde drone eğitim ve üretim merkezleri kuracaklarını açıkladı. Bayraktar, "Bu merkezlerin en büyüğü İstanbul'da olacak.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 11

Acil durumlarda hızla milyonlarca drone üretecek kapasiteyi oluşturacak bir altyapıyı adım adım inşa edeceğiz. Amacımız bu teknolojiyi kullanacak ve geliştirecek bir 'teknoloji kuşağı' yetiştirmek" dedi.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 12

DÜNYAYA PARMAK ISIRTAN TEKNOLOJİ

Savunma Sanayii Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, tüm dünyada yankı uyandıran kıtalararası balistik füze Yıldırımhan'ı değerlendirdi.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 13

Yıldırımhan ile nükleer etkisi elde edileceğini söyleyen Çavuşoğlu, hipersonik füze olma özelliği taşıyan Yıldırımhan'ın, mach 9-25 arasında değişen hız kapasitesi sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşabilme özelliğine değindi.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 14

Çavuşoğlu, "Türkiye Gazap termobarik bombası ile ortamdaki oksijeni yutup neredeyse nükleer etkisi oluşturuyor. Bu ürünün 3 tonluk versiyonunu düşünün. Sanırım mesele anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 15

ENDONEZYA 12 ADET KIZILELMA İÇİN İMZA ATTI

BAYKAR ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ihracat sözleşmesi imzalandı. 12 adet Kızılelma'nın teslimatına 2028 yılında başlanacak. Bayraktar Kızılelma için ilk defa Endonezya ile birlikte bir ihracat anlaşmasına imza atılmış oldu.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 16

BAYKAR geçtiğimiz yıl Endonezya ile Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 kontratlarını imzalamıştı. Bu sistem BAYKAR'ın Endonezya'ya üçüncü tip ürünü oldu. TUSAŞ ile TEI arasında İHA motor tedarikine yönelik stratejik anlaşma da imzalandı.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 17

ANKA VE AKSUNGUR'A MOTOR

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA ve AKSUNGUR İHA için önemli bir sözleşmeye imza atıldı. TEI tarafından üretilen 100 adet TEI-PD170 Turbodizel motoru için tedarik sözleşmesi imzalandı.

Mavi göklere yeni kalkan! SAHA Expo’da gövde gösterisi 18

Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, sahip olduğu ileri teknik kabiliyetlerle öne çıkıyor. Sistem, 3 bin 600 saatlik motor ömrünün yanı sıra, daha yüksek irtifalara erişim kabiliyeti, yüksek elektrik üretim kapasitesi ve verimli yakıt tüketimi gibi avantajlar sunuyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin