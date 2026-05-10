Çok kutuplu dünyanın kutup başı Türkiye! Türkiye'nin kıtaları aşan caydırıcı gücü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Küresel sistem tek kutuplu yapıdan uzaklaşırken Türkiye; Batı, Orta Doğu ve Avrasya arasında denge kurabilen stratejik bir güç olarak öne çıkıyor. Savunma sanayiindeki yükseliş ve çok yönlü diplomasi sayesinde Ankara, hem sahada hem masada etkisini artırdı. NATO’dan Türk Devletleri Teşkilatı’na uzanan geniş diplomatik etki alanı; Türkiye’yi “vazgeçilmez müttefik” konumuna taşıdı. Uzmanlara göre ABD-Çin rekabetiyle şekillenen çok kutuplu yeni düzende Türkiye; askeri kapasitesi, coğrafi avantajı ve bağımsız dış politika refleksiyle kritik aktörlerden biri haline geldi. Peki Türkiye gerçekten yeni bir kutup başı mı? Çok kutuplu dünya düzeninde Ankara’nın yükselen rolü ne anlama geliyor?

Küresel siyasette dengeler kökten değişirken, Türkiye "Yeni Dünya Düzeni"nin merkezinde bir oyun kurucu olarak yükseliyor.

KUTUP BAŞI TÜRKİYE! KITALARI AŞAN CAYDIRICI GÜÇ

ABD ve Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının derinleştiği, tek merkezli dünya modelinin çöktüğü bu dönemde Ankara; askeri caydırıcılığı, savunma sanayii devrimi ve "3 AB Politikası" ile stratejik bir kutup başı haline geldi.

Uzmanlar, Türkiye'nin artık sadece tercih edilen değil, küresel barış ve istikrar için mecbur kalınan bir müttefik olduğunu vurguluyor.

ANKARA'NIN STRATEJİK MİMARİ PLANI: "3 AB POLİTİKASI"

Türkiye'nin dış politikadaki çok yönlü manevra kabiliyetini değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, "1990'da iki bloklu sistem çöktüğünde Ankara için üç ayrı alternatif sunuldu: Batılılaşmayı temsil eden AB1, Orta Doğu ve İslam dünyasını kapsayan AB2 ve Avrasya coğrafyasını hedefleyen AB3. Bugün Türkiye, bu üç bölgenin de en güçlü devleti olarak hepsinde aktif rol alıyor." ifadelerini kullandı. Bu denge siyaseti, Türkiye'yi her masada kazanan bir aktör konumuna taşıyor.

SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİ VE MİLLİ ŞAHLANIŞ

Türkiye'nin dış politikadaki elini güçlendiren en büyük faktörlerden biri olan savunma sanayii atılımları, dünyada hayranlık uyandırıyor. ABD'li ekonomist Jeffrey Sachs, "Son 15 yılda Türkiye, askeri teknolojisinin neredeyse tamamını ithal eden bir ülkeden; SİHA'lar, savaş gemileri ve zırhlı araçlarla dünyanın önde gelen üreticilerinden birine dönüştü. Bu, bölgesel savunma sanayiini yeniden şekillendiren kapsamlı bir devrimdir." sözleriyle bu başarıyı takdir etti.

KITALARI AŞAN CAYDIRICILIK: YILDIRIMHAN BALİSTİK FÜZESİ

Türkiye'nin askeri kapasitesinin ulaştığı son noktaya dikkat çeken Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, "Kıtalararası balistik füzemiz Yıldırımhan, savunma sanayimizin ve caydırıcılığımızın geldiği en üst noktadır. Türkiye artık tehdit edilemeyecek kadar büyük bir ülke haline gelmiştir. Kendi yakıt sistemlerimizi dahi yerli imkanlarla üretmemiz bizim en büyük gurur kaynağımızdır." şeklinde konuştu.

BATI BLOKU SARSILIYOR: "SARKAÇ ÜLKE" TÜRKİYE

Dünyadaki güç boşluğunun Türkiye gibi "orta güç" statüsündeki ülkeler tarafından doldurulduğunu belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Remzi Çetin, "Türkiye bir 'Sarkaç Ülke' statüsüne girdi. Bu özelliğini hem ABD ve NATO tarafına hem de Çin-Rusya eksenine karşı başarıyla kullanabiliyor. Hiçbir blok Türkiye'den vazgeçemez hale geldi." ifadelerini kullandı. Avrupa'daki güç kaybına değinen Avrupa Parlamentosu Üyesi Rudi Kennes ise, "Avrupa güç kaybediyor ve artık dünyada şeriflik yapamazlar. Amerika artık Avrupa'yı bir dost değil, sadece bir uzantısı gibi görüyor." sözleriyle Batı ittifakındaki çatlağı deşifre etti.

"TÜRKİYE YENİ BİR KUTUP BAŞI OLACAK"

Ankara'nın sadece askeri değil, ekonomik alanda da BRICS gibi alternatif oluşumlarla yakın temas kurması, küresel sistemdeki ağırlığını artırıyor. Bu süreci en net şekilde özetleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak inşallah hak ettiği yeri alacaktır." ifadeleriyle Türkiye Yüzyılı'nın küresel vizyonunu bir kez daha ilan etti.

