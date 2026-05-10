Çok kutuplu dünyanın kutup başı Türkiye! Türkiye'nin kıtaları aşan caydırıcı gücü
Küresel sistem tek kutuplu yapıdan uzaklaşırken Türkiye; Batı, Orta Doğu ve Avrasya arasında denge kurabilen stratejik bir güç olarak öne çıkıyor. Savunma sanayiindeki yükseliş ve çok yönlü diplomasi sayesinde Ankara, hem sahada hem masada etkisini artırdı. NATO’dan Türk Devletleri Teşkilatı’na uzanan geniş diplomatik etki alanı; Türkiye’yi “vazgeçilmez müttefik” konumuna taşıdı. Uzmanlara göre ABD-Çin rekabetiyle şekillenen çok kutuplu yeni düzende Türkiye; askeri kapasitesi, coğrafi avantajı ve bağımsız dış politika refleksiyle kritik aktörlerden biri haline geldi. Peki Türkiye gerçekten yeni bir kutup başı mı? Çok kutuplu dünya düzeninde Ankara’nın yükselen rolü ne anlama geliyor?
Küresel siyasette dengeler kökten değişirken, Türkiye "Yeni Dünya Düzeni"nin merkezinde bir oyun kurucu olarak yükseliyor.
ABD ve Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının derinleştiği, tek merkezli dünya modelinin çöktüğü bu dönemde Ankara; askeri caydırıcılığı, savunma sanayii devrimi ve "3 AB Politikası" ile stratejik bir kutup başı haline geldi.
Uzmanlar, Türkiye'nin artık sadece tercih edilen değil, küresel barış ve istikrar için mecbur kalınan bir müttefik olduğunu vurguluyor.
ANKARA'NIN STRATEJİK MİMARİ PLANI: "3 AB POLİTİKASI"
Türkiye'nin dış politikadaki çok yönlü manevra kabiliyetini değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, "1990'da iki bloklu sistem çöktüğünde Ankara için üç ayrı alternatif sunuldu: Batılılaşmayı temsil eden AB1, Orta Doğu ve İslam dünyasını kapsayan AB2 ve Avrasya coğrafyasını hedefleyen AB3. Bugün Türkiye, bu üç bölgenin de en güçlü devleti olarak hepsinde aktif rol alıyor." ifadelerini kullandı. Bu denge siyaseti, Türkiye'yi her masada kazanan bir aktör konumuna taşıyor.