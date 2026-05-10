Çok kutuplu dünyanın kutup başı Türkiye! Türkiye'nin kıtaları aşan caydırıcı gücü

SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİ VE MİLLİ ŞAHLANIŞ

Türkiye'nin dış politikadaki elini güçlendiren en büyük faktörlerden biri olan savunma sanayii atılımları, dünyada hayranlık uyandırıyor. ABD'li ekonomist Jeffrey Sachs, "Son 15 yılda Türkiye, askeri teknolojisinin neredeyse tamamını ithal eden bir ülkeden; SİHA'lar, savaş gemileri ve zırhlı araçlarla dünyanın önde gelen üreticilerinden birine dönüştü. Bu, bölgesel savunma sanayiini yeniden şekillendiren kapsamlı bir devrimdir." sözleriyle bu başarıyı takdir etti.

KITALARI AŞAN CAYDIRICILIK: YILDIRIMHAN BALİSTİK FÜZESİ

Türkiye'nin askeri kapasitesinin ulaştığı son noktaya dikkat çeken Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, "Kıtalararası balistik füzemiz Yıldırımhan, savunma sanayimizin ve caydırıcılığımızın geldiği en üst noktadır. Türkiye artık tehdit edilemeyecek kadar büyük bir ülke haline gelmiştir. Kendi yakıt sistemlerimizi dahi yerli imkanlarla üretmemiz bizim en büyük gurur kaynağımızdır." şeklinde konuştu.