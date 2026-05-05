Türkiye'nin göklerdeki yeni gücü: YILDIRIMHAN hipersonik füzesi dünyaya meydan okuyor!
Türkiye, savunma sanayii tarihine altın harflerle yazılacak, çığır açan başarıya imza atmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE sistemleri tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin ilk sıvı yakıtlı motorlu balistik ve hipersonik füzesi 'Yıldırımhan', dünya sahnesine çıktı. Yaklaşık 20 metrelik devasa boyutu, 25 Mach'ı aşan hızı ve neredeyse sıfır sapma payıyla hedefini tam isabetle vurma kapasitesiyle Yıldırımhan, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için stratejik bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu füze, hava savunma sistemlerinin durdurabileceği maksimum hızın çok ötesine geçerek, geleceğin harp konseptini yeniden şekillendirecek bir güç dengesi unsuru haline geldi.
A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural "Türkiye için çığır açacak, çok önemli bir füzeyle karşı karşıyayız," ifadelerini kullanarak bu dev projenin önemini vurguladı. Füze, doğrudan muhabirin arkasında konumlandırılmış, tüm ihtişamıyla gözler önüne serildi.
TÜRKİYE'NİN İLK SIVI YAKITLI MOTORLU MUCİZESİ
Yıldırımhan, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural "Türkiye'nin ilk sıvı yakıt motorlu balistik füzesi" olduğunu belirterek, bu alandaki yerlileşmenin altını çizdi. Geliştirme süreci, Milli Savunma Bakanlığı AR-GE sistemleri tarafından büyük bir titizlikle yürütüldü.
ÇİFT KADEMELİ İLERİ MOTOR TEKNOLOJİSİ
Füzenin motor teknolojisi, mühendislik dehasının bir göstergesi. Vural, "Bu motorlarının ikisi, özellikle atmosfer altı, diğer ikisi ise atmosfer üstü uçuşlarda devreye girecek şekilde tasarlanmış halde," sözleriyle füzenin çok yönlü kabiliyetini aktardı. Bu çift kademeli tasarım, Yıldırımhan'a hem alçak hem de yüksek irtifa operasyonlarında üstün bir esneklik sağlıyor.
A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural ayrıca, "İkisinin de tasarımı ve kullanım amaçları yer yer, zaman zaman değişebiliyor," diyerek füzenin adaptif yapısına dikkat çekti.
HİPERSONİK TEHLİKE: GÖRÜLMEMİŞ HIZLAR
Yıldırımhan'ın en çarpıcı özelliklerinden biri, şüphesiz hızı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Atmosfer altı 9 Mach hızında ilerleyebiliyor" bilgisini paylaşarak, bu hızın mevcut hava savunma sistemleri için ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne serdi.
Karşılaştırma yapmak gerekirse, muhabir, "Hava savunma sistemlerini durdurabildiği maksimum hızı belirtmek istiyorum sizlere. Hava savunma sistemleri maksimum 4 Mach'a kadar durdurabiliyorken," ifadelerini kullanarak Yıldırımhan'ın 9 Mach'lık hızının, mevcut savunma kapasitesini nasıl aştığını vurguladı.
Ancak Yıldırımhan'ın asıl gücü atmosfer üstü yeteneklerinde yatıyor.
A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Atmosfer üstünde ise 25 Mach'a kadar yükselen oldukça ciddi, oldukça önemli, hatta örneğine oldukça az rastlanan bir hipersonik füze," sözleriyle, füzenin ulaştığı ultra yüksek hızların küresel ölçekteki nadirliğini ve önemini aktardı.