Türkiye'nin göklerdeki yeni gücü: YILDIRIMHAN hipersonik füzesi dünyaya meydan okuyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye, savunma sanayii tarihine altın harflerle yazılacak, çığır açan başarıya imza atmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE sistemleri tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin ilk sıvı yakıtlı motorlu balistik ve hipersonik füzesi 'Yıldırımhan', dünya sahnesine çıktı. Yaklaşık 20 metrelik devasa boyutu, 25 Mach'ı aşan hızı ve neredeyse sıfır sapma payıyla hedefini tam isabetle vurma kapasitesiyle Yıldırımhan, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için stratejik bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu füze, hava savunma sistemlerinin durdurabileceği maksimum hızın çok ötesine geçerek, geleceğin harp konseptini yeniden şekillendirecek bir güç dengesi unsuru haline geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE sistemlerinin son harikası, "Yıldırımhan" balistik ve hipersonik füzesi, savunma sanayiindeki yerini alarak Türkiye'nin askeri gücüne muazzam bir ivme kazandırdı.

YILDIRIMHAN İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI!

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural "Türkiye için çığır açacak, çok önemli bir füzeyle karşı karşıyayız," ifadelerini kullanarak bu dev projenin önemini vurguladı. Füze, doğrudan muhabirin arkasında konumlandırılmış, tüm ihtişamıyla gözler önüne serildi.

TÜRKİYE'NİN İLK SIVI YAKITLI MOTORLU MUCİZESİ
Yıldırımhan, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural "Türkiye'nin ilk sıvı yakıt motorlu balistik füzesi" olduğunu belirterek, bu alandaki yerlileşmenin altını çizdi. Geliştirme süreci, Milli Savunma Bakanlığı AR-GE sistemleri tarafından büyük bir titizlikle yürütüldü.

ÇİFT KADEMELİ İLERİ MOTOR TEKNOLOJİSİ
Füzenin motor teknolojisi, mühendislik dehasının bir göstergesi. Vural, "Bu motorlarının ikisi, özellikle atmosfer altı, diğer ikisi ise atmosfer üstü uçuşlarda devreye girecek şekilde tasarlanmış halde," sözleriyle füzenin çok yönlü kabiliyetini aktardı. Bu çift kademeli tasarım, Yıldırımhan'a hem alçak hem de yüksek irtifa operasyonlarında üstün bir esneklik sağlıyor.

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural ayrıca, "İkisinin de tasarımı ve kullanım amaçları yer yer, zaman zaman değişebiliyor," diyerek füzenin adaptif yapısına dikkat çekti.

HİPERSONİK TEHLİKE: GÖRÜLMEMİŞ HIZLAR
Yıldırımhan'ın en çarpıcı özelliklerinden biri, şüphesiz hızı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Atmosfer altı 9 Mach hızında ilerleyebiliyor" bilgisini paylaşarak, bu hızın mevcut hava savunma sistemleri için ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne serdi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, muhabir, "Hava savunma sistemlerini durdurabildiği maksimum hızı belirtmek istiyorum sizlere. Hava savunma sistemleri maksimum 4 Mach'a kadar durdurabiliyorken," ifadelerini kullanarak Yıldırımhan'ın 9 Mach'lık hızının, mevcut savunma kapasitesini nasıl aştığını vurguladı.

Ancak Yıldırımhan'ın asıl gücü atmosfer üstü yeteneklerinde yatıyor.

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Atmosfer üstünde ise 25 Mach'a kadar yükselen oldukça ciddi, oldukça önemli, hatta örneğine oldukça az rastlanan bir hipersonik füze," sözleriyle, füzenin ulaştığı ultra yüksek hızların küresel ölçekteki nadirliğini ve önemini aktardı.

GÜVENLİK VE SEMBOLİZM: TUĞRA VE ATATÜRK İMZASI
Yıldırımhan sadece bir harp aracı değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü ve tarihini temsil eden bir sembol. Vural, "Üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir Tuğra da yer alıyor," bilgisini verdi ve füzenin ön tarafında, "Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor" diyerek, bu detayın önemine dikkat çekti. Füzenin yaklaşık 20 metrelik uzunluğu da, onun "devasa" ve "balistik hipersonik" yapısını pekiştiriyor.

YAKIT SİSTEMLERİNİN SIRLARI: AZOT TETROKSİT VE DİMETİLHİDRAZİN
Füzenin performansının arkasındaki kritik unsurlardan biri de özel yakıt sistemi. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, iki farklı tüpü işaret ederek, "Görmüş olduğunuz Nitrojen Tetroksit, atmosfer altı uçuşlarda kullanılan yakıt cinsi," dedi.

Bu, füzenin sıvı yakıtlı motor özelliğini bir kez daha teyit etti. Ardından, "Hemen yan tarafına baktığımız zaman Dimetilhidrazin de yine atmosfer üstü uçuşlarda devreye giren bir diğer yakıt cinsi," sözleriyle, füzenin her iki uçuş moduna özel yakıtları olduğunu aktardı. Muhabir, "Bunun da altını çizelim," diyerek bu teknik detayın önemini vurguladı.

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural "Hipersonik sıvı yakıtlı roket nozülü ve yine yan tarafında da hipersonik sıvı yakıtlı çeşitli o nozülün yanında roket motoru da aynen burada karşınızda çıkıyor," şeklinde, füzenin nozül ve motor yapısını detaylandırdı.

MENZİL VE ŞEFFAFLIK: MSB'DEN GELECEK AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR
Yıldırımhan'ın menzili konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Menziliyle alakalı tabii ki çok çeşitli kilometreler yazıldı ancak Milli Savunma Bakanlığı bu konuda titiz davranıyor. Bunun altını çizelim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek resmi bilgiler teyitli bilgiler bizler için çok daha önemli," sözleriyle, doğru ve teyitli bilgilerin beklendiğini vurguladı.

Yakın gelecekte MSB'nin bu konuda yeni açıklamalar yapması bekleniyor.

HEDEFE KİLİTLİ, HATAYA SIFIR TOLERANS
Yıldırımhan'ın vuruş kabiliyeti, neredeyse kusursuz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Görmüş olduğunuz bu füze, yerden kalktığı anda, yani ateşlendiği anda, hedeflendiği yeri vurmama ihtimali neredeyse sıfır," diyerek füzenin inanılmaz isabet oranına dikkat çekti. Bu, sadece caydırıcılık değil, aynı zamanda operasyonel başarı için de kritik bir özellik.

DÜNYADA NADİR BİR BAŞARI: ÜRETİM ZORLUKLARININ ÜSTESİNDEN GELİNDİ
Yıldırımhan, sadece sahip olunması zor bir teknoloji değil, aynı zamanda üretilmesi de son derece meşakkatli bir sistem. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için oldukça büyük ve oldukça önemli bir sistem," şeklinde, füzenin küresel önemini ifade etti. Muhabir ayrıca, "Dünyada çok sayıda ülkede yer alsa da bu ülkelerin bu füze sistemlerini doğru ve uygun şekilde çalıştırması bir yana, bu sistemleri bir yandan da sürekli bir biçimde üretmesi oldukça zorlu ve aslında oldukça yine meşakkatli işler," sözleriyle, hipersonik füze teknolojisine sahip olmanın ötesinde, onu istikrarlı bir şekilde üretebilmenin zorluklarını aktardı.

Muhabir "Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı AR-GE sistemleri bu işin altına imzasını attı ve dünyada neredeyse elle tutulacak kadar az ülke içerisinde, az ülkede yer alan bu hipersonik füze artık Türkiye'de de var," diyerek bu eşsiz başarıyı müjdeledi.

TYPHOON BLOK 4 İLE BİRLİKTE TÜRKİYE'NİN GÜCÜ ARTIYOR
Yıldırımhan, Türkiye'nin hipersonik füze envanterindeki tek güç değil. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Typhoon Blok 4 de yine aynı şekilde hipersonik balistik bir başka füzeydi," bilgisini vererek, Türkiye'nin bu alandaki çeşitliliğine işaret etti. Yıldırımhan'ın eklenmesiyle Türkiye'nin gücü katlanarak artacak.

Muhabir Vural "Bunun beraberinde Yıldırımhan, o füze stounu çok ciddi oranda genişletecek ve aynı zamanda Türkiye için çok büyük bir güvence olacak, oldukça kıymetli, önemli bir sistem," ifadelerini kullanarak füzenin stratejik değerini vurguladı.

SAHA 2026'NIN YILDIZI: YILDIRIMHAN İLE YENİ BİR DÖNEM
Yıldırımhan füzesi, SAHA 2026 fuarında görücüye çıkan çok sayıda yeni ürün ve teknoloji arasında en büyük ilgiyi çeken oldu. Muhabir, "SAHA 2026 fuarında çok sayıda farklı teçhizat, ürün ve yenilikler aslında görücüye çıkmıştı. Belki bunların arasında en büyük ilgi odağı hemen arkamdaki Yıldırımhan balistik hipersonik sınıflı füze oldu," şeklinde konuştu.

YILDIRIMHAN VE SONRASI: YENİ BİR MİRAS
A Haber muhabiri, Yıldırımhan'ın sadece bugünü değil, geleceği de şekillendireceğini belirtti. "Türkiye içinse artık Yıldırımhan ve Yıldırımhan'dan sonrası diye de artık bir ayrım olacağı kesin," diyerek, bu füzenin Türkiye'nin savunma sanayiinde yeni bir dönemi başlattığını aktardı. Muhabir, "Kendiliğinden sonra gelecek olan daha birçok farklı füzeye de referans olacak oldukça önemli bir adım," sözleriyle, Yıldırımhan'ın gelecek nesil füze sistemleri için bir temel teşkil edeceğinin altını çizdi. Türkiye, bu dev adımla dünya sahnesindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

