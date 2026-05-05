Türkiye'nin göklerdeki yeni gücü: YILDIRIMHAN hipersonik füzesi dünyaya meydan okuyor!

Fotoğraf-A Haber GÜVENLİK VE SEMBOLİZM: TUĞRA VE ATATÜRK İMZASI

Yıldırımhan sadece bir harp aracı değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü ve tarihini temsil eden bir sembol. Vural, "Üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir Tuğra da yer alıyor," bilgisini verdi ve füzenin ön tarafında, "Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor" diyerek, bu detayın önemine dikkat çekti. Füzenin yaklaşık 20 metrelik uzunluğu da, onun "devasa" ve "balistik hipersonik" yapısını pekiştiriyor. YAKIT SİSTEMLERİNİN SIRLARI: AZOT TETROKSİT VE DİMETİLHİDRAZİN

Füzenin performansının arkasındaki kritik unsurlardan biri de özel yakıt sistemi. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, iki farklı tüpü işaret ederek, "Görmüş olduğunuz Nitrojen Tetroksit, atmosfer altı uçuşlarda kullanılan yakıt cinsi," dedi. Uzun menzilli kamikaze İHA Kuzgun A Haberde! UZUN MENZİLLİ KAMİKAZE İHA KUZGUN A HABER'DE! Bu, füzenin sıvı yakıtlı motor özelliğini bir kez daha teyit etti. Ardından, "Hemen yan tarafına baktığımız zaman Dimetilhidrazin de yine atmosfer üstü uçuşlarda devreye giren bir diğer yakıt cinsi," sözleriyle, füzenin her iki uçuş moduna özel yakıtları olduğunu aktardı. Muhabir, "Bunun da altını çizelim," diyerek bu teknik detayın önemini vurguladı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural "Hipersonik sıvı yakıtlı roket nozülü ve yine yan tarafında da hipersonik sıvı yakıtlı çeşitli o nozülün yanında roket motoru da aynen burada karşınızda çıkıyor," şeklinde, füzenin nozül ve motor yapısını detaylandırdı.

Fotoğraf-A Haber MENZİL VE ŞEFFAFLIK: MSB'DEN GELECEK AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Yıldırımhan'ın menzili konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Menziliyle alakalı tabii ki çok çeşitli kilometreler yazıldı ancak Milli Savunma Bakanlığı bu konuda titiz davranıyor. Bunun altını çizelim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek resmi bilgiler teyitli bilgiler bizler için çok daha önemli," sözleriyle, doğru ve teyitli bilgilerin beklendiğini vurguladı. Yakın gelecekte MSB'nin bu konuda yeni açıklamalar yapması bekleniyor. HEDEFE KİLİTLİ, HATAYA SIFIR TOLERANS

Yıldırımhan'ın vuruş kabiliyeti, neredeyse kusursuz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Görmüş olduğunuz bu füze, yerden kalktığı anda, yani ateşlendiği anda, hedeflendiği yeri vurmama ihtimali neredeyse sıfır," diyerek füzenin inanılmaz isabet oranına dikkat çekti. Bu, sadece caydırıcılık değil, aynı zamanda operasyonel başarı için de kritik bir özellik. HÜRJET’E F404 GÜCÜ! TUSAŞ–GE anlaşması duyuruldu: 16 ülkede kullanılan motorla küresel rekabet hamlesi HÜRJET'E F404 GÜCÜ! TUSAŞ–GE ANLAŞMASI DUYURULDU: 16 ÜLKEDE KULLANILAN MOTORLA KÜRESEL REKABET HAMLESİ DÜNYADA NADİR BİR BAŞARI: ÜRETİM ZORLUKLARININ ÜSTESİNDEN GELİNDİ

Yıldırımhan, sadece sahip olunması zor bir teknoloji değil, aynı zamanda üretilmesi de son derece meşakkatli bir sistem. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için oldukça büyük ve oldukça önemli bir sistem," şeklinde, füzenin küresel önemini ifade etti. Muhabir ayrıca, "Dünyada çok sayıda ülkede yer alsa da bu ülkelerin bu füze sistemlerini doğru ve uygun şekilde çalıştırması bir yana, bu sistemleri bir yandan da sürekli bir biçimde üretmesi oldukça zorlu ve aslında oldukça yine meşakkatli işler," sözleriyle, hipersonik füze teknolojisine sahip olmanın ötesinde, onu istikrarlı bir şekilde üretebilmenin zorluklarını aktardı.