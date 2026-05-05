Siber Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde ilk kez toplandı

Siber Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı.

Kurul; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşuyor.

ATILACAK İLK ADIMLAR KESİNLEŞECEK

Siber Güvenlik Kurulu; siber güvenlikle ilgili politika, strateji, eylem planı ve diğer düzenleyici işlemlere yönelik kararları almak ve uygulamakla görevli. Kurul yetkileri arasında siber güvenlik alanına ilişkin teknoloji yol haritasının ülke çapında uygulanması da bulunuyor. Bu kapsamda toplantıda siber güvenlikte öncelik verilecek alanlar belirlenecek, kritik altyapı sektörleri netleştirilecek, atılacak ilk adımlar kesinleşecek.

KOMİSYON KURABİLECEK

Başkan Erdoğan'ın katılmadığı durumlarda toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Toplantılara, gündemin niteliğine göre ilgili bakan ve uzman isimler de davet edilerek görüş alınabilecek.