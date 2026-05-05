Siber Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde ilk kez toplandı
Siber Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün ilk kez toplandı. Türkiye’nin siber yol haritasının ele alındığı kritik zirvede, kurumlara yönelik tehditlere karşı önlemler masaya yatırılacak, aileyi ve gençleri hedef alan yapıların da masaya yatırılması bekleniyor.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Kurul; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşuyor.
ATILACAK İLK ADIMLAR KESİNLEŞECEK
Siber Güvenlik Kurulu; siber güvenlikle ilgili politika, strateji, eylem planı ve diğer düzenleyici işlemlere yönelik kararları almak ve uygulamakla görevli. Kurul yetkileri arasında siber güvenlik alanına ilişkin teknoloji yol haritasının ülke çapında uygulanması da bulunuyor. Bu kapsamda toplantıda siber güvenlikte öncelik verilecek alanlar belirlenecek, kritik altyapı sektörleri netleştirilecek, atılacak ilk adımlar kesinleşecek.
KOMİSYON KURABİLECEK
Başkan Erdoğan'ın katılmadığı durumlarda toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Toplantılara, gündemin niteliğine göre ilgili bakan ve uzman isimler de davet edilerek görüş alınabilecek.
Kurul ayrıca gerekli gördüğü hallerde komisyon ve çalışma grupları kurarak teknik düzeyde çalışmalar yapılmasını sağlayacak. Kurulun görevleri arasında; siber güvenliğe ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi, teknoloji yol haritasının uygulanmasına yönelik kararlar alınması, öncelikli teşvik alanlarının tespiti ve insan kaynağının geliştirilmesi yer alıyor.
Bunun yanında kritik altyapı sektörlerinin belirlenmesi ve kamu kurumları arasındaki ihtilafların çözümü de Kurulun yetki alanında bulunuyor. Siber Güvenlik Kurulu'nun sekretarya hizmetleri ise Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülecek.
