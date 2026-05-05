Türkiye'nin yeni savunma teknolojileri ilk kez SAHA 2026'da: Yerli üretimde büyük gösteri

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle dikkati çeken MIZRAK akıllı dolanan mühimmat, fuarda görücüye çıkacak. Baykar'ın geliştirdiği K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat da ilk kez SAHA 2026'da sergilenecek. Fuar alanını ziyaret ederek A Haber'e konuşan Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın "Müttefiklerimizin bize vermediği hava savunma füzelerini kendimiz yaptık. Yüzde yüz bütün hedefleri kafasından vurabiliyor." ifadelerini kullandı.

YERLİ TEKNOLOJİLER İLK KEZ SAHA 2026'DA SAHNEDE
BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK ORGANİZASYON

Etkinlik, 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak. Kapalı ve açık toplam 400 bin metrekarelik alanda düzenlenen SAHA 2026, 20 bin metrekarelik bölümünü açık sergi alanı olarak ayırarak bugüne kadarki en büyük organizasyonlarından birine imza atıyor.

120'DEN FAZLA ÜLKE KATILIYOR

120'nin üzerinde ülkeden katılımın olduğu fuara, 263'ü uluslararası olmak üzere 1700'ün üzerinde firma, 30 binin üzerinde sektör profesyoneli katılıyor.

203 YENİ ÜRÜN 164 İMZA TÖRENİ

SAHA 2026'da 203 yeni ürün tanıtımı ve toplam 164 imza töreni gerçekleştirilecek. SAHA 2024'te ulaşılan 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi büyüklüğünün, SAHA 2026'da en az 8 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

OYUN DEĞİŞTİRİCİ ÜRÜNLER

Avrupa, ABD ve Kanada'dan katılım öne çıkarken dünyanın 4 kıtasından çok sayıda firma, firma temsilcisi, resmi heyet, ticari heyet ve ziyaretçi SAHA 2026'da bir araya gelecek.

Çok sayıda yüksek teknoloji ve oyun değiştirici yeni ürün, ilk kez küresel ekosistem ile SAHA 2026'da buluşacak. Fuar kapsamında yerli ve milli insansız deniz araçları da Ataköy Marina'da sergileniyor.

YENİ MİLLİ TEKNOLOJİLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

SAHA 2026'da çok sayıda teknoloji ilk kez sergilenecek. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle dikkati çeken MIZRAK akıllı dolanan mühimmat, fuarda görücüye çıkacak. Baykar'ın geliştirdiği K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat da ilk kez SAHA 2026'da sergilenecek.

ASELSAN, 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini SAHA 2026'da küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirecek.

ROKETSAN ve FNSS işbirliğiyle ortaya çıkan ve kamuoyunda "lazer silahı" olarak bilinen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Platformu, ilave kabiliyetlerle SAHA 2026'da boy gösterecek.

Fuarda ROKETSAN'ın en yeni ve ileri teknoloji ürünlerinin de tanıtımı yapılacak. STM ise modern harp sahasının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hava ve deniz sistemlerini ilk kez SAHA 2026'da sergileyecek.

Fuarda 140'ın üzerinde resmi heyet, 800'ü aşkın resmi heyet üyesi, 200'ün üzerinde ticari alım heyeti temsilcisi yer alıyor. Bugün itibarıyla sektör profesyonellerine kapısını aralayan fuar 9 Mayıs'ta halk günü kapsamında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN BAŞARI HİKAYESİ

Fuar alanındaki atmosferi ve Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri yorumlayan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye'nin başarısı, bakın bütün dünyada harp var Türkiye'de barış var. Ama kimin sayesinde? Bu gördüğünüz genç mühendisler var ya, onlar çok büyük işler yapıyorlar. Türk mühendislerinin, Türk devlet aklının, Türk ordusunun başarısını Türk milletine anlatmak çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

DENİZLERİN ALTINDAKİ SESSİZ ÖLÜM: AKYA VE ORKA

Özellikle deniz altı savunma sistemlerindeki yerlileşme hamlesine dikkat çeken Caşın, "Alman dostlarımızın Birinci Dünya Harbi'nde müttefikimizdi biliyorsunuz, orada denizaltıları kullandık. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan denizaltıları kullandık. Ama şimdi Türk denizaltıları, dünyanın en iyi iki tane Orka ve Akya torpidosunu yaptık. Suyun altından giden sessiz ölüm bunlar. İçinde Türk malı var, bu muazzam bir şey." sözleriyle aktardı.

TANKLARA VE HAVA HEDEFLERİNE GEÇİT YOK

Dünyadaki güncel çatışma bölgelerinde tank savaşlarının önemine değinen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Orta Doğu'da ve Ukrayna'da büyük bir tank savaşı oluyor. Bu gördüğümüz tank savar füzeleri Türkiye'nin ürettiği en yakın, en hızlı vuran füzeler. Omuzdan atılabiliyor ve Mehmetçik bunları ayarladıktan sonra kaçırması mümkün değil. Müttefiklerimizin bize vermediği hava savunma füzelerini kendimiz yaptık. Yüzde yüz bütün hedefleri kafasından vurabiliyor." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK YERLİ MOTORLAR

Füzelerin en kritik parçası olan motor teknolojisindeki devrime vurgu yapan Caşın, "Turbojet motorunu Kale kalıp yapıyor. Füze dar cidarlı olduğu için motorun çok kuvvetli olması gerekiyor. Dünyada bunu yapabilen çok ünlü firmalardan bir tanesi. Yüzde yüz Türk malı. Dünyanın kaderini değiştirebilecek motorlar bunlar. Az yakıtla çok üstün mesafelere gidebiliyor." şeklinde konuştu.

DÜNYA TÜRK SİLAHLARI İÇİN SIRADA

Türk savunma sanayii ürünlerinin uluslararası pazardaki rekabet gücüne de değinen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye bunları yapıp satabiliyor. Pek çok yabancı firma gelip Türklerin başarısını görüyorlar. Hacı Bekir lokumu gibi sıradalar. Kaç milyar dolar satacağımızı sonra açıklayalım." ifadelerini kullandı. Caşın, fuarda saat 15.00 itibarıyla açıklanacak yeni müjdelerin de yolda olduğunu belirtti.

