Türkiye'nin yeni savunma teknolojileri ilk kez SAHA 2026'da: Yerli üretimde büyük gösteri

TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN BAŞARI HİKAYESİ Fuar alanındaki atmosferi ve Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri yorumlayan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye'nin başarısı, bakın bütün dünyada harp var Türkiye'de barış var. Ama kimin sayesinde? Bu gördüğünüz genç mühendisler var ya, onlar çok büyük işler yapıyorlar. Türk mühendislerinin, Türk devlet aklının, Türk ordusunun başarısını Türk milletine anlatmak çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

DENİZLERİN ALTINDAKİ SESSİZ ÖLÜM: AKYA VE ORKA Özellikle deniz altı savunma sistemlerindeki yerlileşme hamlesine dikkat çeken Caşın, "Alman dostlarımızın Birinci Dünya Harbi'nde müttefikimizdi biliyorsunuz, orada denizaltıları kullandık. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan denizaltıları kullandık. Ama şimdi Türk denizaltıları, dünyanın en iyi iki tane Orka ve Akya torpidosunu yaptık. Suyun altından giden sessiz ölüm bunlar. İçinde Türk malı var, bu muazzam bir şey." sözleriyle aktardı.

TANKLARA VE HAVA HEDEFLERİNE GEÇİT YOK Dünyadaki güncel çatışma bölgelerinde tank savaşlarının önemine değinen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Orta Doğu'da ve Ukrayna'da büyük bir tank savaşı oluyor. Bu gördüğümüz tank savar füzeleri Türkiye'nin ürettiği en yakın, en hızlı vuran füzeler. Omuzdan atılabiliyor ve Mehmetçik bunları ayarladıktan sonra kaçırması mümkün değil. Müttefiklerimizin bize vermediği hava savunma füzelerini kendimiz yaptık. Yüzde yüz bütün hedefleri kafasından vurabiliyor." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK YERLİ MOTORLAR Füzelerin en kritik parçası olan motor teknolojisindeki devrime vurgu yapan Caşın, "Turbojet motorunu Kale kalıp yapıyor. Füze dar cidarlı olduğu için motorun çok kuvvetli olması gerekiyor. Dünyada bunu yapabilen çok ünlü firmalardan bir tanesi. Yüzde yüz Türk malı. Dünyanın kaderini değiştirebilecek motorlar bunlar. Az yakıtla çok üstün mesafelere gidebiliyor." şeklinde konuştu.

DÜNYA TÜRK SİLAHLARI İÇİN SIRADA Türk savunma sanayii ürünlerinin uluslararası pazardaki rekabet gücüne de değinen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye bunları yapıp satabiliyor. Pek çok yabancı firma gelip Türklerin başarısını görüyorlar. Hacı Bekir lokumu gibi sıradalar. Kaç milyar dolar satacağımızı sonra açıklayalım." ifadelerini kullandı. Caşın, fuarda saat 15.00 itibarıyla açıklanacak yeni müjdelerin de yolda olduğunu belirtti.