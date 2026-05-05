Uzun menzilli kamikaze İHA Kuzgun A Haber'de! Türk savunma sanayiinde büyük bir devrimin imzası

Fuar alanındaki heyecan dolu anları canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Az önce örtü kalktıktan sonra yeni ürünle tanışacağız demiştik ve örtü kalktı. Şu anda karşınıza uzun menzilli kamikaze İHA sistemi olan Kuzgun'u ekranlara getiriyoruz." ifadelerini kullandı. STM Genel Müdürü'nün açıklamalarının ardından örtüsü kaldırılan Kuzgun, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO, Türk savunma sanayiinin gövde gösterisine sahne oluyor. STM tarafından geliştirilen ve savunma dünyasında büyük heyecan yaratan uzun menzilli kamikaze İHA sistemi "Kuzgun", düzenlenen görkemli lansmanla ilk kez vitrine çıktı.

1000 KİLOMETRE MENZİL VE STRATEJİK DARBE GÜCÜ

Kuzgun'un teknik kapasitesine ve sahadaki etkisine dikkat çeken Kübra Kılıç Tepeci, "1000 kilometreyi aşan menzili ve yüksek patlayıcı harp başlığıyla dikkat çekiyor Kuzgun. Düşük radar izi ve yüksek infilak gücüyle stratejik hedeflere karşı yüksek etki sağlayacak." sözleriyle sistemin caydırıcı gücünü vurguladı. Tepeci ayrıca, Kuzgun'un 6 saatlik uçuş süresi ve 200 kilogramlık kalkış ağırlığıyla kendi sınıfında fark yarattığını belirtti.

SAVUNMADA DENGELERİ DEĞİŞTİREN MİLLİ TEKNOLOJİ

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlileşme hamlesinin önemine değinen Tepeci, "Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii hedefleri için milli teknolojileri geliştiren STM'de, derin hareket sahasında dengeler aslında değişiyor." şeklinde konuştu. Kuzgun'un ilk test uçuşlarına ait görüntülerin de ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığı aktarılırken, sistemin modern harp sahasındaki kritik rolüne işaret edildi.