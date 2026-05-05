"Görünmez" denilen F-35'i 750 kilometreden tespit ediyor! Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi
Türkiye'nin gururu olan savunma sanayii fuarında sergilenen yerli ve milli sistemler adeta gövde gösterisi yapıyor. ASELSAN standında "Mavi Vatan" için tasarlanan yeni silah sistemlerinin heyecanı yaşanırken, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu. Güçlüer, yerli radar sistemlerinin dünyada 'görünmez' olarak bilinen F-35 savaş uçaklarını 750 kilometre mesafeden tespit edebildiğini belirterek, Çelik Kubbe ve yapay zeka destekli akıllı silahların Türkiye'nin gücüne güç kattığını vurguladı.
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa boyutu ve ASELSAN tarafından simüle edilen "Çelik Kubbe" projesinin detaylarını A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Savunma sanayiindeki dev iş birliğine ve sistemlerin entegrasyonuna dikkat çeken Dr. Eray Güçlüer, "İnanılmaz bir heyecan yaşıyoruz hakikaten. Hayırlısıyla şu açılsaydı, bir türlü bilgi de alamıyoruz ama çok enteresan silah sistemleri var, üzeri de kapatılmış. Dediğin gibi, Mavi Vatan, anladığımız kadarıyla. Çelik Kubbe'yi burada simüle etmişler" sözleriyle ilk izlenimlerini paylaştı.
Çelik Kubbe'nin karmaşık yapısına vurgu yapan Güçlüer, "Çelik Kubbe aslında çok basit ifade ediyoruz ama kaç tane silah sisteminden oluşuyor? Radarlar, komuta kontrol sistemleri, hepsi de yerli ve milli, en önemlisi bu. Çelik Kubbe nerede diyenlere buradan da ithaf olunur, Çelik Kubbemiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.
İNSAN BEYNİNİ AŞAN HIZ: AKILLI SİSTEMLER DÖNEMİ
Muharebe sahasının artık insan hızının ötesine geçtiğini belirten Güçlüer, "Her bir stantta ayrı ayrı silah sistemleri var. Bunlar artık akıllı sistemler. Yani bir insan gibi düşünen, insan gibi karar veren akıllı sistemler, ama çok emniyetli. Dost unsurlara asla zarar vermiyor. İnsan beyni artık muharebe şartlarında karar vermek için yeterli hıza sahip değil. İnsan beyninin üstündeki hızlarda karar verebilen akıllı makine ve o yazılımla birlikte yeni bir konsept ortaya çıkmış durumda" dedi.
F-35'İN KABUSU: ALP 100G VE ALP 500G RADARLARI
Stratejik radar sistemlerinin menzil ve teşhis kabiliyetlerine dair çarpıcı bilgiler veren Dr. Eray Güçlüer, "Alp 100G, Alp 500G'ye kadar gidiyor. Bu ne, biliyor musunuz? İşte F-35'leri 600 kilometreden görüp teşhis edebilen sistemin adı bu. Üstündeki o radar sistemi F-35'i teşhis ediyor. Bunun gerçek menzili 750 kilometredir. 750 kilometreden görüyor, 600 kilometreden de teşhis ediyor. Hatay'a bir 750 kilometre yay çizin; Akabe Körfezi'ne kadar her yeri görüyorsunuz" sözleriyle yerli teknolojinin caydırıcılığını aktardı.