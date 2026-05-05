CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

"Görünmez" denilen F-35'i 750 kilometreden tespit ediyor! Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin gururu olan savunma sanayii fuarında sergilenen yerli ve milli sistemler adeta gövde gösterisi yapıyor. ASELSAN standında "Mavi Vatan" için tasarlanan yeni silah sistemlerinin heyecanı yaşanırken, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu. Güçlüer, yerli radar sistemlerinin dünyada 'görünmez' olarak bilinen F-35 savaş uçaklarını 750 kilometre mesafeden tespit edebildiğini belirterek, Çelik Kubbe ve yapay zeka destekli akıllı silahların Türkiye'nin gücüne güç kattığını vurguladı.

"Görünmez" denilen F-35'i 750 kilometreden tespit ediyor! Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi 1

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa boyutu ve ASELSAN tarafından simüle edilen "Çelik Kubbe" projesinin detaylarını A Haber ekranlarında değerlendirdi.

"Görünmez" denilen F-35'i 750 kilometreden tespit ediyor! Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi 2

Savunma sanayiindeki dev iş birliğine ve sistemlerin entegrasyonuna dikkat çeken Dr. Eray Güçlüer, "İnanılmaz bir heyecan yaşıyoruz hakikaten. Hayırlısıyla şu açılsaydı, bir türlü bilgi de alamıyoruz ama çok enteresan silah sistemleri var, üzeri de kapatılmış. Dediğin gibi, Mavi Vatan, anladığımız kadarıyla. Çelik Kubbe'yi burada simüle etmişler" sözleriyle ilk izlenimlerini paylaştı.

"Görünmez" denilen F-35'i 750 kilometreden tespit ediyor! Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi 3

Çelik Kubbe'nin karmaşık yapısına vurgu yapan Güçlüer, "Çelik Kubbe aslında çok basit ifade ediyoruz ama kaç tane silah sisteminden oluşuyor? Radarlar, komuta kontrol sistemleri, hepsi de yerli ve milli, en önemlisi bu. Çelik Kubbe nerede diyenlere buradan da ithaf olunur, Çelik Kubbemiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNMEZ" DENİLEN F-35'İ TESPİT EDİYOR!
"Görünmez" denilen F-35'i 750 kilometreden tespit ediyor! Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi 4

İNSAN BEYNİNİ AŞAN HIZ: AKILLI SİSTEMLER DÖNEMİ

Muharebe sahasının artık insan hızının ötesine geçtiğini belirten Güçlüer, "Her bir stantta ayrı ayrı silah sistemleri var. Bunlar artık akıllı sistemler. Yani bir insan gibi düşünen, insan gibi karar veren akıllı sistemler, ama çok emniyetli. Dost unsurlara asla zarar vermiyor. İnsan beyni artık muharebe şartlarında karar vermek için yeterli hıza sahip değil. İnsan beyninin üstündeki hızlarda karar verebilen akıllı makine ve o yazılımla birlikte yeni bir konsept ortaya çıkmış durumda" dedi.

"Görünmez" denilen F-35'i 750 kilometreden tespit ediyor! Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi 5

F-35'İN KABUSU: ALP 100G VE ALP 500G RADARLARI

Stratejik radar sistemlerinin menzil ve teşhis kabiliyetlerine dair çarpıcı bilgiler veren Dr. Eray Güçlüer, "Alp 100G, Alp 500G'ye kadar gidiyor. Bu ne, biliyor musunuz? İşte F-35'leri 600 kilometreden görüp teşhis edebilen sistemin adı bu. Üstündeki o radar sistemi F-35'i teşhis ediyor. Bunun gerçek menzili 750 kilometredir. 750 kilometreden görüyor, 600 kilometreden de teşhis ediyor. Hatay'a bir 750 kilometre yay çizin; Akabe Körfezi'ne kadar her yeri görüyorsunuz" sözleriyle yerli teknolojinin caydırıcılığını aktardı.

"Görünmez" denilen F-35'i 750 kilometreden tespit ediyor! Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi 6

MAVİ VATAN: BİR MİLYON 250 BİN KİLOMETREKARELİK VATAN

Türkiye'nin denizlerdeki gücünün ve yüzölçümü algısının değişmesi gerektiğini savunan Güçlüer, "Türkiye'nin yüzölçümü nedir diye sorduğunuzda çocuklara hep okulda 788 bin kilometre öğretiyorlar, doğru değil! Bir milyon 250 bin metrekare! Nerede bizim deniz vatanımız? Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti, Cumhuriyet tarihinin en güçlü donanmasına, en güçlü deniz savunma sistemlerine sahip" değerlendirmesinde bulundu.

"Görünmez" denilen F-35'i 750 kilometreden tespit ediyor! Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi 7

SAVUNMA SANAYİİNDE DEV EKOLOJİ

Şirketler arasındaki organik bağın ve gizliliğin önemine değinen Güçlüer, "Burada sadece bir şirket değil, mesela ASELSAN-BAYKAR iş birliği var. O kadar entegreler ki; ASELSAN, MKE, STM, ASFAT... Bunlar hepsi iç içe geçmiş, organik yapılar haline, müthiş bir ekoloji olmuş. İstihbarata karşı koyma bakımından üst düzeydeler. Bunu görmek ayrı, hadi gel de yap bakayım; teknolojisini bilemiyoruz. Bunu ASELSAN biliyor, devlet sırrı zaten ve gerçekten en üst düzeyde de bunlar korunuyorlar" ifadelerini kullanarak, bu başarıda emeği geçen tüm kurumlara ve devlet büyüklerine şükranlarını sundu.

"Görünmez" denilen F-35'i 750 kilometreden tespit ediyor! Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi 8

ALP 100-G

Çok Fonksiyonlu AESA teknolojisine sahip Alçak İrtifa Radar Sistemi ALP 100-G, ASELSAN'ın ölçeklenebilir S-Bant radar ailesinin bir üyesidir. ALP 100-G, kara konuşlu hava savunma sistemleri için ana arama radarı ve uzun menzilli radarlar için tamamlayıcı (gap filler) olarak görev alabilmektedir.

Sistemi, orta/uzun menzilde (>100NM) ve alçak/orta/yüksek irtifada hedefler için tespit ve takip fonksiyonunu yerine getirmektedir. Sisteme tam entegre olarak Mod5/S IFF Sorgulayıcı kullanılabilmektedir.

8x8 taktik tekerlekli araç üzerinde güç ve haberleşme alt birimleri ile birlikte taşınmakta olan sistem, yüksek mobiliteye sahiptir, bu sayede A400M ile sevkiyatı yapılabilmektedir. Sistem sadece iki personel tarafından, 15 dakika içinde çalışır hale veya nakliye durumuna alınabilmektedir.

Sistem roket ve havan mühimmatı gibi balistik hedefleri tespit edip uyarı verebilmektedir. Özel silah tespit modu sayesinde ise, atım ve düşüm noktaları bildirilen düşman ateşinin etkin biçimde karşı ateş altına alınmasına destek verilmektedir.

"Görünmez" denilen F-35'i 750 kilometreden tespit ediyor! Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi 9

Yetenekler

  • Savaş Uçağı, Helikopter, İHA ve Seyir Füzelerinin 3 Boyutlu Tespit ve Takibi
  • Çoklu Hedef Takibi
  • Hedef Sınıflandırma
  • Mod-5 IFF ile Hedef Kimliklendirme
  • Karıştırıcı Tespit ve Takibi
  • Komuta Kontrol Sistemleri Üzerinden Uzaktan Yönetim
"Görünmez" denilen F-35'i 750 kilometreden tespit ediyor! Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi 10

Teknik Özellikler

  • İşletim Frekansı : S-Bant
  • İz Kapasitesi : > 1000
  • Yanca Kapsama : 360°
  • Yükseliş Kapsama : -6° / +70°
  • Not: Ölçüm toleransı ±%10'dur.
"Görünmez" denilen F-35'i 750 kilometreden tespit ediyor! Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi 11
ASELSAN Genel Müdürü Akyol A Habere konuştu ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AKYOL A HABER'E KONUŞTU
Türkiyenin yeni savunma teknolojileri ilk kez SAHA 2026da: Yerli üretimde büyük gösteri TÜRKİYE'NİN YENİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ İLK KEZ SAHA 2026'DA: YERLİ ÜRETİMDE BÜYÜK GÖSTERİ
Mobil uygulamalarımızı indirin