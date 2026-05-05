Türkiye'nin denizlerdeki gücünün ve yüzölçümü algısının değişmesi gerektiğini savunan Güçlüer, "Türkiye'nin yüzölçümü nedir diye sorduğunuzda çocuklara hep okulda 788 bin kilometre öğretiyorlar, doğru değil! Bir milyon 250 bin metrekare! Nerede bizim deniz vatanımız? Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti, Cumhuriyet tarihinin en güçlü donanmasına, en güçlü deniz savunma sistemlerine sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Şirketler arasındaki organik bağın ve gizliliğin önemine değinen Güçlüer, "Burada sadece bir şirket değil, mesela ASELSAN-BAYKAR iş birliği var. O kadar entegreler ki; ASELSAN, MKE, STM, ASFAT... Bunlar hepsi iç içe geçmiş, organik yapılar haline, müthiş bir ekoloji olmuş. İstihbarata karşı koyma bakımından üst düzeydeler. Bunu görmek ayrı, hadi gel de yap bakayım; teknolojisini bilemiyoruz. Bunu ASELSAN biliyor, devlet sırrı zaten ve gerçekten en üst düzeyde de bunlar korunuyorlar" ifadelerini kullanarak, bu başarıda emeği geçen tüm kurumlara ve devlet büyüklerine şükranlarını sundu.

ALP 100-G

Çok Fonksiyonlu AESA teknolojisine sahip Alçak İrtifa Radar Sistemi ALP 100-G, ASELSAN'ın ölçeklenebilir S-Bant radar ailesinin bir üyesidir. ALP 100-G, kara konuşlu hava savunma sistemleri için ana arama radarı ve uzun menzilli radarlar için tamamlayıcı (gap filler) olarak görev alabilmektedir.

Sistemi, orta/uzun menzilde (>100NM) ve alçak/orta/yüksek irtifada hedefler için tespit ve takip fonksiyonunu yerine getirmektedir. Sisteme tam entegre olarak Mod5/S IFF Sorgulayıcı kullanılabilmektedir.

8x8 taktik tekerlekli araç üzerinde güç ve haberleşme alt birimleri ile birlikte taşınmakta olan sistem, yüksek mobiliteye sahiptir, bu sayede A400M ile sevkiyatı yapılabilmektedir. Sistem sadece iki personel tarafından, 15 dakika içinde çalışır hale veya nakliye durumuna alınabilmektedir.

Sistem roket ve havan mühimmatı gibi balistik hedefleri tespit edip uyarı verebilmektedir. Özel silah tespit modu sayesinde ise, atım ve düşüm noktaları bildirilen düşman ateşinin etkin biçimde karşı ateş altına alınmasına destek verilmektedir.