İran'da petrol depolama krizi! ABD ablukayı uzatırsa ne olur?

Ablukanın devam edeceğini açıklayan Donald Trump, İran'ın elindeki petrol rezervlerini ihraç edememesi nedeniyle büyük bir krizle baş başa kaldığını belirterek " İran'da petrol depoları patlamak üzere" dedi. Öte yandan ABD merkezli Wall Street Journal'ın haberinde ise İran'ın satılmayan petrollerle dolduğu ifade edilirken, Tahran'da yaşanan petrol sorunu ve depolama dolunca ne olacağı sorusu A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı.

ABD ve İran arasında 2 aydır süren savaşta Hürmüz Boğazı'nın abluka altında olması, başta dünyayı olmak üzere Tahran'ı da enerji konusunda ciddi düzeyde etkiliyor.

WSJ'ın haberine göre; İran'ın abluka nedeniyle petrolü ihraç edememesinin rezerv kaynakları ve depolama sorunlarının ortaya çıktığı iddia ediliyor. (A Haber - Ekran Görüntüsü)

İRAN'DA ÜRETİM VAR İHRACAT YOK

İran'ın enerji piyasasındaki mevcut durumunu ve üretim rakamlarını değerlendiren Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, "İran'ın şu andaki petrol rezervleri çok büyük; 208 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervi var. Bu dünyadaki sıralama içerisinde ikinci sıraya oturuyor İran. Birincisi Venezuela'ydı. İran'ın üretim kapasitesi aslında yaklaşık 3-4 milyon varillik bir üretim kapasitesi. Bunun 2 milyon varil civarındakini sevk ediyor dışarıya. Bir bölümünü içeride, rafinerilerinde kullanıyor; bir bölümünü, hatta yarısından fazlasını dışarıya satıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak bu satış trafiğinin Hürmüz Boğazı'ndan abluka ile ağır bir darbe aldığını vurgulayan Yalçın, "Şimdi dışarıya sattığının yüzde 75'i düştü, dörtte bire düştü dışarıya sattığı petrolü. Hal böyle olunca, bir taraftan da üretim yapıyor" sözleriyle İran'ın elinde kalan petrol miktarının yarattığı krize dikkat çekti.