İran'da petrol depolama krizi! ABD ablukayı uzatırsa ne olur?
İran, Hürmüz Boğazı'nın ablukası nedeniyle hem sahada hem de ekonomik anlamda büyük bir krizle mücadele ediyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Tahran'ın petrol rezervlerini ihraç edememesiyle depolarının dolduğu ve ülkede satılamayan yakıtın sorun oluşturduğu belirtildi. Öte yandan Trump'ın "Petrol depoları patlayacak" çıkışı iddiaları güçlendirirken, satılamayan petrolün ne olacağı sorusu ise A Haber'de masaya yatırıldı. Konuya ilişkin Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, İran'ın kuyuları kapatması halinde geri dönülemez zararlara yol açacağını, depolanan tankerlerin varlığı ise açık hedef unsuru olabileceğini vurguladı.
ABD ve İran arasında 2 aydır süren savaşta Hürmüz Boğazı'nın abluka altında olması, başta dünyayı olmak üzere Tahran'ı da enerji konusunda ciddi düzeyde etkiliyor.
Ablukanın devam edeceğini açıklayan Donald Trump, İran'ın elindeki petrol rezervlerini ihraç edememesi nedeniyle büyük bir krizle baş başa kaldığını belirterek "İran'da petrol depoları patlamak üzere" dedi. Öte yandan ABD merkezli Wall Street Journal'ın haberinde ise İran'ın satılmayan petrollerle dolduğu ifade edilirken, Tahran'da yaşanan petrol sorunu ve depolama dolunca ne olacağı sorusu A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı.
İRAN'DA ÜRETİM VAR İHRACAT YOK
İran'ın enerji piyasasındaki mevcut durumunu ve üretim rakamlarını değerlendiren Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, "İran'ın şu andaki petrol rezervleri çok büyük; 208 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervi var. Bu dünyadaki sıralama içerisinde ikinci sıraya oturuyor İran. Birincisi Venezuela'ydı. İran'ın üretim kapasitesi aslında yaklaşık 3-4 milyon varillik bir üretim kapasitesi. Bunun 2 milyon varil civarındakini sevk ediyor dışarıya. Bir bölümünü içeride, rafinerilerinde kullanıyor; bir bölümünü, hatta yarısından fazlasını dışarıya satıyor" ifadelerini kullandı.
Ancak bu satış trafiğinin Hürmüz Boğazı'ndan abluka ile ağır bir darbe aldığını vurgulayan Yalçın, "Şimdi dışarıya sattığının yüzde 75'i düştü, dörtte bire düştü dışarıya sattığı petrolü. Hal böyle olunca, bir taraftan da üretim yapıyor" sözleriyle İran'ın elinde kalan petrol miktarının yarattığı krize dikkat çekti.
"PETROL KUYULARININ DURDURULMASI GERİ DÖNÜLEMEZ ZARARLARA YOL AÇAR"
İran'ın petrol kuyularının kapatılması durumunda teknik ve hayati detayları paylaşan Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Onun durmaması şu bakımdan önemlidir; siz belli basınç altında, belli şartlarda petrol çıkartıyorsunuz. Eğer onu durdurursanız o basınç baskısı kaybolacak ve petrol oradan başka yerlere kayabilecek. Çünkü başka noktalardan yaptığınız basınçla onu ittiriyorsunuz bir tarafa" açıklamasında bulundu.
Kuyuları durdurmanın geri dönülemez zararlar verebileceğini belirten Yalçın, "Ondan sonra kuyuların tekrar işler hale getirilebilmesi büyük maliyetler getirecek, eski verimlerde kalmayacak. Bunun için depolama yapıyor" şeklinde konuştu.