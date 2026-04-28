Putin-Arakçi görüşmesi: İran'ın uranyumu Rusya'ya mı taşınacak?

ABD, İran ile müzakere masasında zenginleştirilmiş uranyumun 3. ülke tarafından Tahran'dan çıkarılmasını istemişti. (Foto:AA)

İRAN'IN URANYUMU RUSYA'YA MI GİDİYOR?

Müzakere masasındaki en büyük çelişkinin uranyumun kontrolü olduğunu belirten Dr. Sakman, Amerika'nın dayattığı formülü, "ABD bu zenginleştirilmiş uranyumun 10 veya 15 yıl gibi sürelerle üçüncü bir ülkeye tamamen devredilmesini istiyor ancak İran tarafında bu durumun geçici olarak bile devredilmesi kabul edilebilir bir formül gibi durmuyor" sözleriyle aktardı. Amerika'nın, uranyumun tekrar İran'ın eline geçmesi durumunda oluşacak tehditten çekindiği için geri iade kapısını tamamen kapatmak istediği vurgulandı.

İRAN VE RUSYA: TESLİM OLMAYAN STRATEJİK ORTAKLAR

Arakçi'nın açıklamaları ve Putin'in sıcak mesajları üzerinden bölgedeki yeni ittifakı değerlendiren Dr. Tolga Sakman, "Arakçi, İran ve Rusya'nın stratejik ortak olduğunu ve İran'ın hiçbir koşulda teslim olmayacağını net bir şekilde ifade ediyor" şeklinde konuştu.

Putin'in de bu sürece tam destek verdiğini belirten Sakman, "Putin, İran ile ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini, Rusya'nın stratejik iş birliğini sürdüreceğini ve sorunu çözmek için arabuluculuk yapmaya her an hazır olduğunu mesajlarıyla dünyaya duyuruyor" ifadelerini kullandı.