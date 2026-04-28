Putin-Arakçi görüşmesi: İran'ın uranyumu Rusya'ya mı taşınacak?
ABD-İran hattındaki kırılgan ateşkes, müzakere çıkmazıyla adeta bir bilinmezlik silsilesinin beraberinde getirirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Rusya ziyaretindeki "stratejik ortaklık" vurgusu ise gündemde oldukça konuşuluyor. Moskova'nın müzakerelere ilişkin yeşil ışık yakması, Trump'ın İran'daki uranyumun üçüncü bir ülkeye devri konusundaki ısrarı "Rusya'ya mı teslim edilecek?" sorularını beraberinde getirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber ekranlarında Putin-Arakçi görüşmesini ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Washington ve Tahran arasında barış müzakerelere çıkmaza girmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Rusya ziyareti ise dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, müzakerelere ilişkin "Barış için her türlü çabayı göstereceğiz" mesajı verilirken İran ve Rusya arasında stratejik ortaklık vurgusu ise gündemde konuşulan başlıklar arasında yerini aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
- İran ile ilişkileri güçlendirmeye devam edeceğiz
- İran halkı egemenliği için direniyor
- Rusya, İran ile stratejik iş birliklerini sürdürecek
- İran için arabuluculuk yapmaya hazırız
- Sorunu çözmek için her şeyi yapacağız
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi görüşmede;
İran ve Rusya stratejik ortak
İran, hiçbir koşulda teslim olmayacak
ABD ve İsrail'e karşı geri adım atılmayacak
İran, bağımsızlığından ve çıkarlarından taviz vermeyecek
Bölgedeki baskılara rağmen direniş sürecek
Saint Petersburg'ta gerçekleşen görüşmelerin ardından ABD cephesi Tahran'ın, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve savaşın sona ermesi için yeni bir teklif sunduğu iddia etti. Beyaz Saray'ın teklifi değerlendirdiği belirtilirken, Donald Trump'ın İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu 3. bir ülkeye devri konusundaki ısrarı "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Rusya'ya mı teslim edecek?" sorusunun sorulmasına neden oldu.
A Haber ekranlarında Putin-Arakçi görüşmesi masaya yatırılırken, Gece Ajansı programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, İran-Rusya görüşmesinin perde arkasını değerlendirerek merak edilen soruları yanıtladı.
NÜKLEER KAPASİTE: İRAN'IN EGEMENLİK SAVAŞI
İran'ın nükleer programındaki ısrarı ve zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin Tahran için sadece teknik bir konu değil, bir beka sorunu olduğunu vurgulayan Dr. Tolga Sakman, "Anlaşmayı istiyorlar, bu savaşın bitmesini bekliyorlar ancak zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer kapasite noktasında geri adım atmak, İran'da adeta egemenlikten geri adım atmak gibi görülüyor" ifadelerini kullandı. Sakman, İran toplumunun ve devlet mekanizmalarının kabul edebileceği bir format üzerinde çalışıldığını belirtti.