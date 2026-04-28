Putin-Arakçi görüşmesinin şifreleri: İran ve Rusya'dan ABD'ye "uranyum" ültimatomu

ahaber.com.tr - Özel Haber
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'daki müzakere masasının devrilmesinin ardından Rusya'ya yaptığı ziyaret gündemden düşmezken, NYT'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Rusya'nın savaşa dahil olacağı ifade edilirken, ateşkesin kırılgan durumu ile Orta Doğu'da savaşın büyüme ihtimali yeniden tartışma konusu oldu. A Haber'e konuk olan Akademisyen- Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Putin-Arakçi görüşmesini ele alınırken İran'ın bu görüşmeyle Trump'a abluka, savaş ve uranyum meselesi bakımından güçlü bir mesaj verdiğini vurguladı.

ABD merkezli New York Times Gazetesi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile görüşmesinin ardından Moskova'nın savaşa dahil olacağı başlıklı haberi dünya kamuoyunda bomba etkisi oluşturdu.

ABD merkezli New York Times'ın haberine göre Rusya'nın İran savaşına dahil olacağı iddia edildi. (A Haber - Ekran Görüntüsü)

NYT'ın haberinde;

-Beyaz Saray yetkilileri: Moskova, Tahran'a ABD savaş gemileri ve askeri personelin yerini gösteren uydu görüntüleri dahil olmak üzere istihbarat sağladığı
-Avrupalı yetkililer: Rusya'nın İran'a gelişmiş insansız hava araçları gönderme ihtimali var


A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Akademisyen- Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Arakçi-Putin görüşmesini ele alarak, Rusya'nın savaşa dahil olma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NYT'DEN FLAŞ İDDİA: RUSYA SAVAŞA DAHİL OLACAK

İRAN'DAN ABD'YE "RUSYA" MESAJI

Küresel siyasetin merkez üssünde yaşanan tarihi tanıklığı değerlendiren Levent Ersin Orallı, "Tabii, çok güçlü bir mesaj. Bu görüntünün bir benzerini biz Alaska'da görmüştük; Putin ve Trump el sıkışmıştı. Şimdi İran, senin ulaştığın Putin'e ben de ulaşıyorum diyor. Ve sadece Lavrov'la değil, bizzat Putin'le veriyor bu görüntüyü. Yani 'Biz karar aldık' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu hamlenin sadece bir fotoğraf karesinden ibaret olmadığını vurgulayan Orallı, İran'ın diplomatik dehasına dikkat çekerek, "İran, Amerikan diplomasi tarihi oturmaya başlamadan 1000 yıl önce çözmüştü zaten diplomasiyi. İran şunu yapıyor; 'Ey Amerika, pazarlıktayız ya, bak ben Rusya'yı da yanıma alabiliyorum, Çin'le de görüşebiliyorum' diyor" sözleriyle küresel satrançtaki büyük hamleyi aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 27 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme gerçekleştirdi. (Reuters)

URANYUM KOZU: ABD'NİN SAVAŞ SEBEBİ ELİNDEN ALINIYOR

Pazarlık masasında Tahran'ın elindeki en büyük kozu nasıl kullandığını anlatan Levent Ersin Orallı, "İran, Amerika'ya 'Gel şu pazarlıkta sen de bir şeyler devret. Aksi takdirde ben seni yenemem, doğru; ama savaşı uzatırım' mesajı veriyor. Savaşı daha da uzatabilecek kabiliyete sahip olduğunu gösteriyor. Yeri geldiği zaman elindeki uranyumu ABD'ye değil, Rusya'ya vereceğini söylüyor" şeklinde konuştu.

Bu durumun hukuki ve stratejik sonuçlarını dehşet verici bir netlikle ortaya koyan Orallı, "İran elindeki uranyumu Rusya'ya verdiği zaman bunu Amerika'ya sormak zorunda da kalmaz. İran yarın sabah 460 kilo uranyumu görüntüleriyle göstersin ve 'Rusya'ya verdim' desin; o an Trump ne diyecek? 'Niye Rusya'ya verdiniz kardeşim, bana verecektiniz, en iyisi savaşa devam edelim' diyebilir mi? Diyemez. Çünkü temel tez, 'elindeki zenginleştirilmiş uranyumu bırakacaksın' üzerine kuruluydu. İran 'Bıraktım' dediği an, ABD için savaşın haklı sebebi ortada kalmış olacak mı?" ifadelerini kullandı.

Akademisyen- Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Arakçi'nin Putin ile görüşmesinde ABD Başkanı Trump'a önemli bir mesaj verdiğini vurguladı. (Foto: EPA)

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN STATÜSÜ VE RUSYA'NIN ROLÜ

Tahran ve Moskova arasındaki sıcak temasın teknik detaylarına inen Levent Ersin Orallı, "İran çok akıllıca bir iş yaptı. Doğrudan Putin'le görüştü. Yüzde yüz uranyum konusu konuşuldu, yüzde bir milyon Hürmüz'ün bundan sonraki statüsü konuşuldu. İnsansız hava aracı alayım, deniz aracı alayım gibi konular hikaye; bunlar zaten işin tabiatında var" dedi.

Akademisyen- Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ( Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

Orallı İran'ın Moskova ziyaretiyle ABD'ye verdiği 3 temel mesaj olduğunu vurgulayarak,

  • Savaşı uzatabilirim
  • Pazarlıkta elim kolum daha geniş

  • Bu pazarlıkta arkamda Rusya ve Çin'in olduğunu unutma dediğini, Tahran'ın Putin ile verdiği görüntüyü önemli bir adım attığını ifade etti.

Orallı, Rusya'nın İran savaşında sıcak çatışmaya girmeyeceğini fakat Tahran'a desteğini sürdürüreceğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

AVRUPA BİRLİĞİ'NE MESAJ VE İTTİFAKIN SINIRLARI

İran'ın bu hamleyle diplomatik alanda ABD karşısında "yarım adım daha kazandığını" belirten Levent Ersin Orallı, "Şimdi Avrupa Birliği'ne üye devletler düşünsün. Çünkü İran'ın ambargoları kalkacak mı kalkmayacak mı sorunsalına artık Rusya da dahil oldu. Zaten uzun zamandır Rusya; Azerbaycan üzerinden İran'a gıda yardımı, tıbbi cihaz ve ilaç yardımı yapıyor" dedi.

Ancak bu yakınlaşmanın sınırlarını da net bir dille çizen Orallı, "Bunun adı ittifak mıdır? Hayır. Rusya ile İran arasında ittifak olsaydı, İran'ın elinde S-400'ler olurdu. Ama bu poz çok net ve güçlü bir mesajdır. Putin bu pozu istemeseydi asla vermezdi. Rusya sıcak savaş bağlamında kılığını kıpırdatmaz ama İran'ın diplomatik olarak güçlenmesi için bu pozu verir" sözleriyle küresel güç dengelerindeki tarihi kırılmayı özetledi.

