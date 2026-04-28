Putin-Arakçi görüşmesinin şifreleri: İran ve Rusya'dan ABD'ye "uranyum" ültimatomu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'daki müzakere masasının devrilmesinin ardından Rusya'ya yaptığı ziyaret gündemden düşmezken, NYT'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Rusya'nın savaşa dahil olacağı ifade edilirken, ateşkesin kırılgan durumu ile Orta Doğu'da savaşın büyüme ihtimali yeniden tartışma konusu oldu. A Haber'e konuk olan Akademisyen- Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Putin-Arakçi görüşmesini ele alınırken İran'ın bu görüşmeyle Trump'a abluka, savaş ve uranyum meselesi bakımından güçlü bir mesaj verdiğini vurguladı.
ABD merkezli New York Times Gazetesi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile görüşmesinin ardından Moskova'nın savaşa dahil olacağı başlıklı haberi dünya kamuoyunda bomba etkisi oluşturdu.
NYT'ın haberinde;
-Beyaz Saray yetkilileri: Moskova, Tahran'a ABD savaş gemileri ve askeri personelin yerini gösteren uydu görüntüleri dahil olmak üzere istihbarat sağladığı
-Avrupalı yetkililer: Rusya'nın İran'a gelişmiş insansız hava araçları gönderme ihtimali var
A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Akademisyen- Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Arakçi-Putin görüşmesini ele alarak, Rusya'nın savaşa dahil olma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İRAN'DAN ABD'YE "RUSYA" MESAJI
Küresel siyasetin merkez üssünde yaşanan tarihi tanıklığı değerlendiren Levent Ersin Orallı, "Tabii, çok güçlü bir mesaj. Bu görüntünün bir benzerini biz Alaska'da görmüştük; Putin ve Trump el sıkışmıştı. Şimdi İran, senin ulaştığın Putin'e ben de ulaşıyorum diyor. Ve sadece Lavrov'la değil, bizzat Putin'le veriyor bu görüntüyü. Yani 'Biz karar aldık' diyorlar" ifadelerini kullandı.
Bu hamlenin sadece bir fotoğraf karesinden ibaret olmadığını vurgulayan Orallı, İran'ın diplomatik dehasına dikkat çekerek, "İran, Amerikan diplomasi tarihi oturmaya başlamadan 1000 yıl önce çözmüştü zaten diplomasiyi. İran şunu yapıyor; 'Ey Amerika, pazarlıktayız ya, bak ben Rusya'yı da yanıma alabiliyorum, Çin'le de görüşebiliyorum' diyor" sözleriyle küresel satrançtaki büyük hamleyi aktardı.
URANYUM KOZU: ABD'NİN SAVAŞ SEBEBİ ELİNDEN ALINIYOR
Pazarlık masasında Tahran'ın elindeki en büyük kozu nasıl kullandığını anlatan Levent Ersin Orallı, "İran, Amerika'ya 'Gel şu pazarlıkta sen de bir şeyler devret. Aksi takdirde ben seni yenemem, doğru; ama savaşı uzatırım' mesajı veriyor. Savaşı daha da uzatabilecek kabiliyete sahip olduğunu gösteriyor. Yeri geldiği zaman elindeki uranyumu ABD'ye değil, Rusya'ya vereceğini söylüyor" şeklinde konuştu.
Bu durumun hukuki ve stratejik sonuçlarını dehşet verici bir netlikle ortaya koyan Orallı, "İran elindeki uranyumu Rusya'ya verdiği zaman bunu Amerika'ya sormak zorunda da kalmaz. İran yarın sabah 460 kilo uranyumu görüntüleriyle göstersin ve 'Rusya'ya verdim' desin; o an Trump ne diyecek? 'Niye Rusya'ya verdiniz kardeşim, bana verecektiniz, en iyisi savaşa devam edelim' diyebilir mi? Diyemez. Çünkü temel tez, 'elindeki zenginleştirilmiş uranyumu bırakacaksın' üzerine kuruluydu. İran 'Bıraktım' dediği an, ABD için savaşın haklı sebebi ortada kalmış olacak mı?" ifadelerini kullandı.