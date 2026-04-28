Putin-Arakçi görüşmesinin şifreleri: İran ve Rusya'dan ABD'ye "uranyum" ültimatomu

ABD merkezli New York Times'ın haberine göre Rusya'nın İran savaşına dahil olacağı iddia edildi. (A Haber - Ekran Görüntüsü)

NYT'ın haberinde; -Beyaz Saray yetkilileri: Moskova, Tahran'a ABD savaş gemileri ve askeri personelin yerini gösteren uydu görüntüleri dahil olmak üzere istihbarat sağladığı

-Avrupalı yetkililer: Rusya'nın İran'a gelişmiş insansız hava araçları gönderme ihtimali var



A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Akademisyen- Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Arakçi-Putin görüşmesini ele alarak, Rusya'nın savaşa dahil olma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İRAN'DAN ABD'YE "RUSYA" MESAJI

Küresel siyasetin merkez üssünde yaşanan tarihi tanıklığı değerlendiren Levent Ersin Orallı, "Tabii, çok güçlü bir mesaj. Bu görüntünün bir benzerini biz Alaska'da görmüştük; Putin ve Trump el sıkışmıştı. Şimdi İran, senin ulaştığın Putin'e ben de ulaşıyorum diyor. Ve sadece Lavrov'la değil, bizzat Putin'le veriyor bu görüntüyü. Yani 'Biz karar aldık' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu hamlenin sadece bir fotoğraf karesinden ibaret olmadığını vurgulayan Orallı, İran'ın diplomatik dehasına dikkat çekerek, "İran, Amerikan diplomasi tarihi oturmaya başlamadan 1000 yıl önce çözmüştü zaten diplomasiyi. İran şunu yapıyor; 'Ey Amerika, pazarlıktayız ya, bak ben Rusya'yı da yanıma alabiliyorum, Çin'le de görüşebiliyorum' diyor" sözleriyle küresel satrançtaki büyük hamleyi aktardı.