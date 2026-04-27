İran’ın, Hürmüz Boğazı’nın yeniden ulaşıma açılması ve savaşın sona erdirilmesi karşılığında, nükleer müzakerelerin daha sonraki bir aşamaya bırakılmasını önerdiği bildirildi.

Axios’un pazar günü yayımladığı habere göre, bu teklif Pakistan da dahil olmak üzere arabulucular aracılığıyla ABD’ye iletildi. Girişim, İran’ın nükleer programı konusunda yaşanan diplomatik çıkmazın ortasında gündeme geldi.

Kaynaklara göre plan, uranyum zenginleştirme konusundaki anlaşmazlıkları şimdilik geri plana iterek, ablukanın kaldırılması ve deniz trafiğinin yeniden başlamasına odaklanan daha hızlı bir anlaşma sağlamayı amaçlıyor.

ÖNCE ATEŞKES ARDINDAN NÜKLEER

Teklife göre, öncelikle ateşkes uzun süreli olarak uzatılacak ya da kalıcı hale getirilecek. Nükleer görüşmeler ise ancak Hürmüz Boğazı yeniden açıldıktan ve kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra başlayacak.

ABD’li bir yetkili ile görüşmelere yakın kaynaklar, Beyaz Saray’ın bu teklifi aldığını ancak henüz nasıl bir yol izleneceğine karar verilmediğini aktardı.

TRUMP EKİBİNİ DURUM ODASI'NDA TOPLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle Durum Odası’nda bir toplantı yaparak çıkmazı ve atılabilecek adımları değerlendirmesi bekleniyor.

Trump ise İran üzerindeki baskıyı artırmak için İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi.

Trump, “Elinizde çok büyük miktarda petrol varsa ve bu hat kapalı kalırsa, sistem içeriden patlar” ifadelerini kullanarak, İran’ın iç baskıyla karşı karşıya kalmadan önce yalnızca “yaklaşık üç günü” kalmış olabileceğini öne sürdü.

Hafta sonu diplomatik temaslar da hız kazandı. İran Dışişleri Bakanı AbbasArakçi, Hürmüz Boğazı odaklı görüşmeler kapsamında Pakistan’ın İslamabad kentinde ve Umman’ın Muskat şehrinde temaslarda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales ise, “Bunlar son derece hassas diplomatik görüşmeler… Kartlar şu anda ABD’nin elinde” değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD, 11-12 Nisan tarihlerinde İslamabad’da görüşmeler gerçekleştirmiş ancak çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmaya varamamıştı.

Bu müzakereler, Pakistan’ın 8 Nisan’da aracılık ettiği iki haftalık ateşkesin ardından yapılmış, söz konusu ateşkes daha sonra Trump tarafından uzatılmıştı.

Yeni bir müzakere turu için girişimler sürerken, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlıkları arasında Hürmüz Boğazı, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı abluka ve İran’ın uranyum zenginleştirme hakkı yer alıyor.