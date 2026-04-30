İran'da satılamayan petrole ne olur?

ABD ile İran arasında yaklaşık iki aydır devam eden çatışmaların gölgesinde, Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka hem küresel piyasaları hem de Tahran yönetimini enerji açısından derinden sarsıyor. Ablukanın süreceğini vurgulayan Donald Trump, İran’ın petrolünü dış pazarlara ulaştıramaması nedeniyle ciddi bir darboğaza girdiğini belirterek “Depolar taşma noktasına geldi” ifadelerini kullandı. ABD merkezli Wall Street Journal da İran’ın satılamayan ham petrol nedeniyle stok sıkıntısı yaşadığına dikkat çekerken, ortaya çıkan bu krizin boyutu ve depolama kapasitesinin dolması halinde yaşanabilecek senaryolar A Haber’de Melih Altınok’un sunduğu Sebep Sonuç programında masaya yatırıldı. Konuya ilişkin Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, İran'ın kuyuları kapatması halinde geri dönülemez zararlara yol açacağını, depolanan tankerlerin varlığı ise açık hedef unsuru olabileceğini vurguladı.